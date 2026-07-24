Մեծ Բրիտանիան ստանձնում է Ուկրաինայի համար պատերազմից հետո ստեղծված բազմազգ ուժերի հրամանատարությունը

Փոխանցումը Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի միջև պլանավորված ռոտացիայի մի մասն է:
Միացյալ Թագավորությունը ուրբաթ օրը ստանձնեց բազմազգ ուժերի հրամանատարությունը, որոնք պատրաստվում են այսպես կոչված «կամավորների» կոալիցիայի կողմից՝ Ուկրաինային աջակցելու համար, երբ ավարտվեն Ռուսաստանի հետ ռազմական գործողությունները։
Գեներալ-լեյտենանտ Թոմ Բեյթմանը պաշտոնապես ստանձնեց Ուկրաինայի բազմազգ ուժերի (MNF-U) հրամանատարությունը իր ֆրանսիացի գործընկերից՝ ուժերի Փարիզում գտնվող օպերատիվ շտաբում տեղի ունեցած հանձնման արարողության ժամանակ։ Փոխանցումը Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի միջև պլանավորված ռոտացիայի մի մասն է, որոնք համատեղ ղեկավարում են «կամավորների» կոալիցիան՝ Ուկրաինայի ապագա անվտանգությանը աջակցություն ցուցաբերելու համար։
«Հիմնվելով իմ նախորդի և նրա բազմազգ թիմի գերազանց աշխատանքի վրա՝ մենք կշարունակենք սերտորեն համագործակցել մեր ուկրաինացի և միջազգային գործընկերների հետ՝ պատրաստելու մի ուժ, որը կօգնի աջակցել Ուկրաինայում արդար և երկարատև խաղաղությանը», – հայտարարության մեջ ասել է գեներալ-լեյտենանտ Բեյթմանը։
Հայտարարությունը հնչում է այն ժամանակ, երբ կոալիցիոն գործընկերները նախապատրաստում են ռազմական վարժանքներ առաջիկա ամիսներին՝ ստուգելու ուժերի պատրաստությունը տեղակայվելու համար, երբ պայմանները թույլ տան։ Առաջին վարժանքները կանցկացվեն Լեհաստանում աշնանը։
Ուկրաինայի զինված ուժերի բազմազգ ուժերը նախատեսված են հակամարտությունից հետո Ուկրաինայի զինված ուժերի վերականգնմանը և վստահություն ներշնչելուն աջակցելու համար: Դրա առաջարկվող պարտականությունների մեջ են մտնում Ուկրաինայի օդային տարածքի և ծովային ուղիների անվտանգության ապահովումը, երկրի զինված ուժերի վերակառուցումը՝ ուսուցման և սարքավորումների աջակցության միջոցով, ինչպես նաև Կիևում շտաբ հիմնելը։
Պաշտպանության նախարար Ուես Սթրիթինգը նշել է, որ Մեծ Բրիտանիայի հանձնառությունը Ուկրաինայի նկատմամբ մնում է անսասան և գեներալ-լեյտենանտ Բեյթմենին անվանել է ականավոր ռազմական առաջնորդ, որի նշանակումը կամրապնդի Ուկրաինայի ապագա անվտանգությանը աջակցելու միջազգային ջանքերը։
Բեյթմենի ռազմական կարիերան տևում է ավելի քան 30 տարի, այդ թվում՝ Մշտական միացյալ ուժերի շտաբի հրամանատարի պաշտոնում աշխատելը, որը Մեծ Բրիտանիայի արագ զարգացող ռազմական հրամանատարություն է, որը կարող է արձագանքել ամբողջ աշխարհում ճգնաժամերին և հակամարտություններին: Նա նաև ծառայել է որպես Բրիտանական բանակի 1-ին դիվիզիայի հրամանատար։
Բաց մի թողեք
Դվորկովիչը հրաժարական է տվել ՖԻԴԵ-ի նախագահի պաշտոնից ԵՄ պատժամիջոցների պատճառով. Լուսանկար
Չեն համաձայնել փոխհատուցում վճարել Իրանին
ԵԿԲ-ն պահպանել է տոկոսադրույքները, քանի որ Իրանի շուրջ պատերազմի բռնկումը սպառնում է բարձրացնել գները