24/07/2026

EU – Armenia

Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը կավարտվի, երբ զիջումներ արվեն Մոսկվայի օգտին․ Մասկ

infomitk@gmail.com 24/07/2026 1 min read

Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը կավարտվի, երբ զիջումներ արվեն Մոսկվայի օգտին, հայտարարել է ամերիկացի գործարար Էլոն Մասկը «The Economist»-ին տված հարցազրույցում։

Մասկը նշել է, որ շատ մարդիկ «զբաղվում են ցանկալի մտածողությամբ՝ ասելով, որ Ռուսաստանը պետք է ամբողջությամբ դուրս գա և այլն, բայց դա անիրատեսական է»։ Միլիարդատերը կոչ է արել ավելի պրագմատիկ մոտեցման և կանխելու հակամարտության տևողությունը ևս երեք տարի։ «Ես վաղուց եմ պաշտպանում խաղաղությունը։ Մի քանի տարի առաջ ես գրել եմ, որ Ռուսաստանին որոշակի զիջումներ իսկապես անհրաժեշտ է անել։ Դա չի նշանակում, որ ես Ռուսաստանի կողմնակից եմ. ես պարզապես պրագմատիկ էի», – ասել է նա։

Մասկն ընդգծել է, որ իրեն լրջորեն զայրացնում են «ամբարտավան դիվանագետները, որոնք յոթ ուտեստից բաղկացած ընթրիքներ են կազմակերպում շքեղ վայրերում, մինչդեռ մարդիկ մահանում են առաջնագծում, և ովքեր խոսում են այն մասին, թե ինչպես պետք է Ռուսաստանը դուրս գա, բայց իրականում Ռուսաստան գնալու մտադրություն չունեն»։ Նա հույս է հայտնել, որ շուտով կարող է խաղաղության համաձայնագիր կնքվել։

Իլոն Մասկն աշխարհի ամենահարուստ մարդն է։ Նրա կարողությունը, ըստ Bloomberg-ի, հասնում է 738 միլիարդ դոլարի։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հարյուր անգամ դիմել եմ, ոչ մի քայլ չի արել

24/07/2026 infomitk@gmail.com

Գյուղացու բերքը Էջմիածնի շուկայում վառվում է. Տեսանյութ

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դվորկովիչը հրաժարական է տվել ՖԻԴԵ-ի նախագահի պաշտոնից ԵՄ պատժամիջոցների պատճառով. Լուսանկար

24/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

«88» սուպերմարկետի հացի արտադրամասի գործունեություն է կասեցվել

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սևանում վրանի մեջ դի է հայտնաբերվել. Լուսանկար

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարյուր անգամ դիմել եմ, ոչ մի քայլ չի արել

24/07/2026 infomitk@gmail.com

Գյուղացու բերքը Էջմիածնի շուկայում վառվում է. Տեսանյութ

24/07/2026 infomitk@gmail.com