07/06/2026

EU – Armenia

Ես քվեարկեցի, որ խելագար Հայաստանը փոխարինենք խելամիտ Հայաստանով. Զուրաբյան

infomitk@gmail.com 07/06/2026 1 min read

«Կարծում եմ, կարողացանք հասցնել ժողովրդին, որ խոսքը վերաբերում է ճակատագրական ընտրության մասին։ Ես քիչ առաջ քվեարկեցի, որ խելագար Հայաստանը փոխարինենք խելամիտ Հայաստանով»,- ասաց ՀԱԿ կողմից վարչապետի թեկնածու առաջադրված Լևոն Զուրաբյանը։

Նրա խոսքով, ինքը քվեարկել է այն բանի համար, որ գերտերությունները Հայաստանում չպատերազմեն, Հայաստանը չվերածեն ավերակների, եթե մրցակցում են, ապա դա անեն ներդրումներով, քվեարկեցի այն Հայաստանի համար, որը թույլ կտա Հայաստանը վերածել տեխնոլոգիական դրախտի, ինչը թույկ կտա արմատախալի անել աղքատությունը։

«Ես քվեարկեցի այն Հայաստանի համար, որում արմատախիլ է արված թմրամոլության, խաղամոլության խրախուսման այսօրվա պետական համակարգը։ Ես քվեարկել եմ մի Հայաստանի համար, որտեղ վերջապես կհարգվեն ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները, չեն հետապնդի ու բանտեր չեն նետի հոգևորականներին, քահանաներին, մի երկրի համար, որի ղեկավարը խուլիգան չի, պարկեշտ մարդ է, որը հարգում է օրենքը»,-ասաց Զուրաբյանը։

Լրագրողները ՀԱԿ ներկայացուցչից հետաքրքրվեց ընդդիմադիր ուժերի նկատամամբ իրականացվող հետապնդումների, ձերբակալությունների մասին. «Եթե դու ընտրության օրը զբաղված ես ընդդիմադիրների երբակալություններով, ընդ որում դա 1-2 դեպք չէ, զանգվածային բնույթ է կրում, դա ի՞նչ է նշանակում, խուճապը էլ ո՞նց է լինում։ Ես կարծում եմ, որ սա մարտահրավեր է մեզ համար, հայ ժողովուրդը կանգնած է մի խնդրի առաջ, որ պետք է ապահովի սեփական երկիրը կառավարելու իր իրավունքը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից սա մարտահրավեր է, որ ինքը նետում է ժողովրդավարությանը, մարդու իրավունքներին, ինքը ցանկանում է բացել բռնապետության դուռը։ Մենք պետք է թույլ չտանք, որ բռնապետությունը բույն դնի Հայաստանում»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Սամվել Կարապետյանն ընտրում է. Տեսանյութ

07/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ժողովուրդը ինչ որոշի՝ ես կընդունեմ. Նիկոլ Փաշինյանը քվեարկել է

07/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քվեարկել եմ հանուն վերակառուցվող Հայաստանի․ Նարեկ Կարապետյան

07/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ես քվեարկեցի, որ խելագար Հայաստանը փոխարինենք խելամիտ Հայաստանով. Զուրաբյան

07/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Գինու օրեր» փառատոնի ժամանակ տեղի ունեցածը միջանձնային վեճ է, որին փորձ է արվում քաղաքական ենթատեքստ տալ

07/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գյումրիում զանգվածային բերման ենթարկվածների ալիք․ «Հայաստան» դաշինքի շտաբի պետը՝ ձերբակալվածների թվում

07/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքացին իր տան հասցեում հայտնաբերել է թուրք ընտրողի. Տեսանյութ

07/06/2026 infomitk@gmail.com