07/06/2026

EU – Armenia

Նուբարաշեն ՔԿՀ-ում ընտրություն է կատարել Արթուր Օսիպյանը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 07/06/2026 1 min read

Նուբարաշեն ՔԿՀ-ում ընտրություն է կատարել Արթուր Օսիպյանը․ հայտնում է «Հետք»-ը։

Արդեն 21 օր Օսիպյանը հացադուլի մեջ է։ Հարցին, թե ինչպես է իրեն զգում, պատասխանել է՝ հոյակապ։ ՔԿՀ աշխատակիցները չթույլատրեցին նրան այլ հարցեր տալ։

Նուբարաշեն ՔԿՀ-ում ընտրություն է կատարել Արթուր Օսիպյանը

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաց քվեարկություն Վաղարշապատում

07/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընտրատեղամասի մոտ՝ ՔՊ-ի մեքենա, հարևանությամբ՝ մարզպետի հոր բիզնեսը

07/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գորիս-Կապան ճանապարհին ավտոմեքենան, մի քանի պտույտ գլորվելով, գլխիվայր հայտնվել է ծառերի մեջ․ կա 4 զոհ, տուժած. Լուսանկար

07/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաց քվեարկություն Վաղարշապատում

07/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընտրատեղամասի մոտ՝ ՔՊ-ի մեքենա, հարևանությամբ՝ մարզպետի հոր բիզնեսը

07/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նուբարաշեն ՔԿՀ-ում ընտրություն է կատարել Արթուր Օսիպյանը. Լուսանկար

07/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գորիս-Կապան ճանապարհին ավտոմեքենան, մի քանի պտույտ գլորվելով, գլխիվայր հայտնվել է ծառերի մեջ․ կա 4 զոհ, տուժած. Լուսանկար

07/06/2026 infomitk@gmail.com