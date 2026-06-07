Կարծիք Սամվել Կարապետյանն ընտրում է. Տեսանյութ infomitk@gmail.com 07/06/2026 1 min read Like this:Like Loading… Related Post navigation Previous ՔՊ ներկայացուցիչները համակարգված և զանգվածային խախտումներ են իրականացնումNext «Ուկրաինական ճակատագրի» սպառնալիքը պետք է գնահատել խորքով Բաց մի թողեք 1 min read Կարծիք Ես քվեարկեցի, որ խելագար Հայաստանը փոխարինենք խելամիտ Հայաստանով. Զուրաբյան 07/06/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Կարծիք Ժողովուրդը ինչ որոշի՝ ես կընդունեմ. Նիկոլ Փաշինյանը քվեարկել է 07/06/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Կարծիք Քվեարկել եմ հանուն վերակառուցվող Հայաստանի․ Նարեկ Կարապետյան 07/06/2026 infomitk@gmail.com
Բաց մի թողեք
Ես քվեարկեցի, որ խելագար Հայաստանը փոխարինենք խելամիտ Հայաստանով. Զուրաբյան
Ժողովուրդը ինչ որոշի՝ ես կընդունեմ. Նիկոլ Փաշինյանը քվեարկել է
Քվեարկել եմ հանուն վերակառուցվող Հայաստանի․ Նարեկ Կարապետյան