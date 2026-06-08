08/06/2026

EU – Armenia

Արդեն որքան ձայն է վերադարձվել

infomitk@gmail.com 08/06/2026 1 min read

ԲՀԿ անդամ Արման Աբովյանը մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է, որ վերահաշվարկի արդյունքում արդեն արձանագրվել է քվեների վերականգնման դեպք։

Նրա խոսքով՝ միայն չորս ընտրատեղամասերում կատարված ստուգումների արդյունքում վերադարձվել է շուրջ 120 ձայն իրենց քաղաքական ուժին։ Աբովյանը նշել է, որ սա ցույց է տալիս ընտրական գործընթացում առկա խնդիրների մասշտաբը։

Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ իր գնահատմամբ՝ արձանագրված խախտումները չեն սահմանափակվում միայն տեխնիկական բնույթի խնդիրներով։ Նրա կարծիքով՝ առկա գործընթացները կարող են ունենալ նաև քաղաքական ենթատեքստ. «Կան տվյալներ, որ այն պրոցեսները, որոնց մենք ականատես ենք, իրականում տեխնիկական բնույթ չեն կրում, այլ՝ քաղաքական։ Սա իմ հիմնավոր կասկածն ու ենթադրությունն է՝ հաշվի առնելով այն գործընթացները, որոնք կարող են ծավալվել ԱԺ-ում, եթե, օրինակ, լինի 3 ընդդիմադիր ուժ, և այլ պրոցես կգնա, եթե լինի 2 ընդդիմադիր ուժ»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունիսի 7-ի ընտրությունները համարում ենք ոչ լեգիտիմ, մեր պայքարը նոր է սկսվում. Գուրգեն Սիմոնյան

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարդիկ շարունակում են արտագաղթել, իսկ ՔՊ-ն՝ երգել․ Սահակյան

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պայքարը շարունակելու ենք մինչև հաղթանակ

08/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պատերազմի իրողությունն ընդունելու, մարտ մղելու և հաղթելու մասին է մարդու կյանքը. Բագրատ Սրբազան

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընտրությունները լավ կազմակերպված են եղել, սակայն քարոզարշավը եղել է խիստ բևեռացված և հակադրական․ ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն առաջին անգամ պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի դեմ Հորմուզի նեղուցի փակման պատճառով․ Կալաս

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունիսի 7-ի ընտրությունները համարում ենք ոչ լեգիտիմ, մեր պայքարը նոր է սկսվում. Գուրգեն Սիմոնյան

08/06/2026 infomitk@gmail.com