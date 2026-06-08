Գիտեմ, որ այդ օրը մոտ է. կգնան. Դավիթ Ամալյան

Երգիչ-երգահան Դավիթ Ամալյանը անդրադարձել է ընտրությունների արդյունքներին և իշխանության աջակիցներին։
Ամալյանը նշել է, որ չի հավատում գործող իշխանության երկարաժամկետ պահպանմանը և համոզմունք է հայտնել, որ այն ապագայում կհեռանա ։ Միաժամանակ նա կոշտ գնահատականներ է հնչեցրել այն քաղաքացիների հասցեին, որոնք, իր կարծիքով, տեսնում են իշխանության թերությունները, սակայն շարունակում են աջակցել նրան ընտրությունների ժամանակ։
Երգիչ-երգահանը նաև քննադատական ձևակերպումներ է օգտագործել իշխանության ընտրողների վերաբերյալ՝ նրանց վերագրելով քաղաքական շահերով առաջնորդվելու մոտեցում. «Գիտեմ, որ չեն հաղթել, գիտեմ, որ մի օր, որը շատ մոտ է, սրանք ռադ կլնեն, կգնան, բայց չգիտեմ սրանց իրական ընտրողներին ոնց դիմեմ»:
Բաց մի թողեք
Պայքարը շարունակելու ենք մինչև հաղթանակ
«Մենք հանդես կգանք ավելի խորքային հայտարարությամբ, երբ իրապես ավարտված լինեն հաշվետվությունները և հաշվարկները»
Քվեաթերթիկները ընտրատեղամասերից դուրս բերելու մասին