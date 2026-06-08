08/06/2026

EU – Armenia

Գիտեմ, որ այդ օրը մոտ է. կգնան. Դավիթ Ամալյան

infomitk@gmail.com 08/06/2026 1 min read

Երգիչ-երգահան Դավիթ Ամալյանը անդրադարձել է ընտրությունների արդյունքներին և իշխանության աջակիցներին։

Ամալյանը նշել է, որ չի հավատում գործող իշխանության երկարաժամկետ պահպանմանը և համոզմունք է հայտնել, որ այն ապագայում կհեռանա ։ Միաժամանակ նա կոշտ գնահատականներ է հնչեցրել այն քաղաքացիների հասցեին, որոնք, իր կարծիքով, տեսնում են իշխանության թերությունները, սակայն շարունակում են աջակցել նրան ընտրությունների ժամանակ։

Երգիչ-երգահանը նաև քննադատական ձևակերպումներ է օգտագործել իշխանության ընտրողների վերաբերյալ՝ նրանց վերագրելով քաղաքական շահերով առաջնորդվելու մոտեցում. «Գիտեմ, որ չեն հաղթել, գիտեմ, որ մի օր, որը շատ մոտ է, սրանք ռադ կլնեն, կգնան, բայց չգիտեմ սրանց իրական ընտրողներին ոնց դիմեմ»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Պայքարը շարունակելու ենք մինչև հաղթանակ

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մենք հանդես կգանք ավելի խորքային հայտարարությամբ, երբ իրապես ավարտված լինեն հաշվետվությունները և հաշվարկները»

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քվեաթերթիկները ընտրատեղամասերից դուրս բերելու մասին

08/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի կենտրոնական շտաբը ներկայումս զբաղված է իրավիճակի վերլուծությամբ

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ի ուղղակի ժողովրդավարության գործիքը խոստացավ փոփոխություն։ Արդյո՞ք այն աշխատում է

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքական մոլագարի ուղեցույց Մեծ Բրիտանիայի լրացուցիչ ընտրությունների համար

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ ինը երկրներ ապստամբում են ԵՄ-ի կողմից կորպորատիվ մեքենաների և միկրոավտոբուսների համար նախատեսված կանաչ նպատակների դեմ

08/06/2026 infomitk@gmail.com