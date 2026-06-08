08/06/2026

EU – Armenia

Մարդիկ շարունակում են արտագաղթել, իսկ ՔՊ-ն՝ երգել․ Սահակյան

infomitk@gmail.com 08/06/2026 1 min read

Սուրեն Սահակյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է․

Իսկ ո՞վ էր էնքան ուշադիր, որ նկատեց՝ 2021թ․ ընտրողների թիվը 2.595.512 էր, իսկ 2026թ․-ին՝ 2.503.981։ 5 տարում ընտրողների թիվը 91.531-ով պակասել ա, իսկ երեխաների հետ, ենթադրում եմ, կլոր 100.000-ով։

Ինչ որ նման չի, որ «խաղաղությունը» մարդկանց յաման ապահովության զգացում ա տվել, թոշակները 10.000 դրամ բարձրացնելը՝ ֆինանսական բարեկեցություն, իսկ առողջապահության «բարեփոխումը»՝ հավատ ապագայի նկատմամբ։

Մարդիկ շարունակում են արտագաղթել, իսկ ՔՊ-ն՝ երգել․

Այսքան ուրախ կյանքը մեր,

Ընկեր Նիկոլն (Ստալինն) է տվել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունիսի 7-ի ընտրությունները համարում ենք ոչ լեգիտիմ, մեր պայքարը նոր է սկսվում. Գուրգեն Սիմոնյան

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արդեն որքան ձայն է վերադարձվել

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պայքարը շարունակելու ենք մինչև հաղթանակ

08/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պատերազմի իրողությունն ընդունելու, մարտ մղելու և հաղթելու մասին է մարդու կյանքը. Բագրատ Սրբազան

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընտրությունները լավ կազմակերպված են եղել, սակայն քարոզարշավը եղել է խիստ բևեռացված և հակադրական․ ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն առաջին անգամ պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի դեմ Հորմուզի նեղուցի փակման պատճառով․ Կալաս

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունիսի 7-ի ընտրությունները համարում ենք ոչ լեգիտիմ, մեր պայքարը նոր է սկսվում. Գուրգեն Սիմոնյան

08/06/2026 infomitk@gmail.com