Մարդիկ շարունակում են արտագաղթել, իսկ ՔՊ-ն՝ երգել․ Սահակյան

Սուրեն Սահակյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է․
Իսկ ո՞վ էր էնքան ուշադիր, որ նկատեց՝ 2021թ․ ընտրողների թիվը 2.595.512 էր, իսկ 2026թ․-ին՝ 2.503.981։ 5 տարում ընտրողների թիվը 91.531-ով պակասել ա, իսկ երեխաների հետ, ենթադրում եմ, կլոր 100.000-ով։
Ինչ որ նման չի, որ «խաղաղությունը» մարդկանց յաման ապահովության զգացում ա տվել, թոշակները 10.000 դրամ բարձրացնելը՝ ֆինանսական բարեկեցություն, իսկ առողջապահության «բարեփոխումը»՝ հավատ ապագայի նկատմամբ։
Մարդիկ շարունակում են արտագաղթել, իսկ ՔՊ-ն՝ երգել․
Այսքան ուրախ կյանքը մեր,
Ընկեր Նիկոլն (Ստալինն) է տվել։
Բաց մի թողեք
Հունիսի 7-ի ընտրությունները համարում ենք ոչ լեգիտիմ, մեր պայքարը նոր է սկսվում. Գուրգեն Սիմոնյան
Արդեն որքան ձայն է վերադարձվել
Պայքարը շարունակելու ենք մինչև հաղթանակ