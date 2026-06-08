Պայքարը շարունակելու ենք մինչև հաղթանակ

Իշխան Սաղաթելյանը շնորհակալություն է հայտնել իրենց քաղաքական ուժին աջակցած քաղաքացիներին։
Նա ընդգծել է, որ յուրաքանչյուր տրված քվե և ցուցաբերված վստահություն կարևոր նշանակություն ունի իրենց թիմի համար։ Սաղաթելյանի խոսքով՝ իրենք շարունակելու են քաղաքական գործունեությունն ու պայքարը՝ հայտարարելով, որ այն ուղղված է իրենց պատկերացմամբ երկրի համար անհրաժեշտ փոփոխությունների իրականացմանը։
Անդրադառնալով հետագա քայլերին՝ նա նշել է, որ առաջիկայում ավելի մանրամասն և համապարփակ կանդրադառնան իրենց ծրագրերին ու անելիքներին. «Շնորհակալ ենք մեզ տված յուրաքանչյուր քվեի ու մեր թիմի նկատմամբ ունեցած վստահության համար: Մեր հայրենիքի համար աննահանջ պայքարը մենք շարունակելու ենք մինչև հաղթանակ: Հետագա անելիքների մասին ավելի համապարփակ կխոսենք առաջիկայում»:
Բաց մի թողեք
Գիտեմ, որ այդ օրը մոտ է. կգնան. Դավիթ Ամալյան
«Մենք հանդես կգանք ավելի խորքային հայտարարությամբ, երբ իրապես ավարտված լինեն հաշվետվությունները և հաշվարկները»
Քվեաթերթիկները ընտրատեղամասերից դուրս բերելու մասին