08/06/2026

EU – Armenia

Պայքարը շարունակելու ենք մինչև հաղթանակ

infomitk@gmail.com 08/06/2026 1 min read

Իշխան Սաղաթելյանը շնորհակալություն է հայտնել իրենց քաղաքական ուժին աջակցած քաղաքացիներին։

Նա ընդգծել է, որ յուրաքանչյուր տրված քվե և ցուցաբերված վստահություն կարևոր նշանակություն ունի իրենց թիմի համար։ Սաղաթելյանի խոսքով՝ իրենք շարունակելու են քաղաքական գործունեությունն ու պայքարը՝ հայտարարելով, որ այն ուղղված է իրենց պատկերացմամբ երկրի համար անհրաժեշտ փոփոխությունների իրականացմանը։

Անդրադառնալով հետագա քայլերին՝ նա նշել է, որ առաջիկայում ավելի մանրամասն և համապարփակ կանդրադառնան իրենց ծրագրերին ու անելիքներին. «Շնորհակալ ենք մեզ տված յուրաքանչյուր քվեի ու մեր թիմի նկատմամբ ունեցած վստահության համար: Մեր հայրենիքի համար աննահանջ պայքարը մենք շարունակելու ենք մինչև հաղթանակ: Հետագա անելիքների մասին ավելի համապարփակ կխոսենք առաջիկայում»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Գիտեմ, որ այդ օրը մոտ է. կգնան. Դավիթ Ամալյան

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մենք հանդես կգանք ավելի խորքային հայտարարությամբ, երբ իրապես ավարտված լինեն հաշվետվությունները և հաշվարկները»

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քվեաթերթիկները ընտրատեղամասերից դուրս բերելու մասին

08/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի կենտրոնական շտաբը ներկայումս զբաղված է իրավիճակի վերլուծությամբ

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ի ուղղակի ժողովրդավարության գործիքը խոստացավ փոփոխություն։ Արդյո՞ք այն աշխատում է

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքական մոլագարի ուղեցույց Մեծ Բրիտանիայի լրացուցիչ ընտրությունների համար

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ ինը երկրներ ապստամբում են ԵՄ-ի կողմից կորպորատիվ մեքենաների և միկրոավտոբուսների համար նախատեսված կանաչ նպատակների դեմ

08/06/2026 infomitk@gmail.com