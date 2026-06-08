08/06/2026

EU – Armenia

Սահմանադրական մեծամասնություն չստանալը չպիտի դիտարկել որպես հաջողություն

infomitk@gmail.com 08/06/2026 1 min read

ԼՀԿ առաջնորդ Էդմոն Մարուքյանը արձագանքել է ընտրություններից հետո ստացած բազմաթիվ հաղորդագրություններին՝ ընդգծելով, որ իրենց քաղաքական ուժը շարունակում է իր գործունեությունը և ընտրությունների արդյունքները չի դիտարկում որպես անձնական անհաջողություն։

Նրա խոսքով՝ իրենք փորձել են ներկայացնել Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերների լուծման տարբերակներ, սակայն այդ առաջարկները բավարար աջակցություն չեն ստացել։

Էդմոն Մարուքյանը մտահոգություն է հայտնել, որ առաջիկա տարիներին երկրում կարող են խորանալ քաղաքական և ինստիտուցիոնալ խնդիրները։ Նա նաև կասկած է հայտնել այն գնահատականների վերաբերյալ, թե իշխանության կողմից սահմանադրական մեծամասնություն չստանալը կարելի է դիտարկել որպես ընդդիմության հաջողություն՝ նշելով, որ կարևոր որոշումների ընդունման համար անհրաժեշտ աջակցությունը կարող է ձևավորվել նաև այլ եղանակներով։

Ամփոփելով իր գնահատականները՝ Մարուքյանը քաղաքական դաշտի ներկայիս վիճակը բնութագրել է որպես «քաղաքական անապատ»՝ պնդելով, որ այդ պայմաններում երկրի առջև ծառացած բազմաթիվ խնդիրներ կարող են մնալ չլուծված. «Երբ իշխանությունը կարիք ունենա սահմանադրական մեծամասնությամբ որևէ նախագծի անցկացման, կհայտնվեն դրա համար անհրաժեշտ մի քանի ընդդիմադիր պատգամավորներ, այդ առումով նույնպես քաղաքական անապատ է»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Պայքարը շարունակելու ենք մինչև հաղթանակ

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գիտեմ, որ այդ օրը մոտ է. կգնան. Դավիթ Ամալյան

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մենք հանդես կգանք ավելի խորքային հայտարարությամբ, երբ իրապես ավարտված լինեն հաշվետվությունները և հաշվարկները»

08/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի կենտրոնական շտաբը ներկայումս զբաղված է իրավիճակի վերլուծությամբ

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ի ուղղակի ժողովրդավարության գործիքը խոստացավ փոփոխություն։ Արդյո՞ք այն աշխատում է

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքական մոլագարի ուղեցույց Մեծ Բրիտանիայի լրացուցիչ ընտրությունների համար

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ ինը երկրներ ապստամբում են ԵՄ-ի կողմից կորպորատիվ մեքենաների և միկրոավտոբուսների համար նախատեսված կանաչ նպատակների դեմ

08/06/2026 infomitk@gmail.com