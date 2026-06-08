Սահմանադրական մեծամասնություն չստանալը չպիտի դիտարկել որպես հաջողություն

ԼՀԿ առաջնորդ Էդմոն Մարուքյանը արձագանքել է ընտրություններից հետո ստացած բազմաթիվ հաղորդագրություններին՝ ընդգծելով, որ իրենց քաղաքական ուժը շարունակում է իր գործունեությունը և ընտրությունների արդյունքները չի դիտարկում որպես անձնական անհաջողություն։
Նրա խոսքով՝ իրենք փորձել են ներկայացնել Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերների լուծման տարբերակներ, սակայն այդ առաջարկները բավարար աջակցություն չեն ստացել։
Էդմոն Մարուքյանը մտահոգություն է հայտնել, որ առաջիկա տարիներին երկրում կարող են խորանալ քաղաքական և ինստիտուցիոնալ խնդիրները։ Նա նաև կասկած է հայտնել այն գնահատականների վերաբերյալ, թե իշխանության կողմից սահմանադրական մեծամասնություն չստանալը կարելի է դիտարկել որպես ընդդիմության հաջողություն՝ նշելով, որ կարևոր որոշումների ընդունման համար անհրաժեշտ աջակցությունը կարող է ձևավորվել նաև այլ եղանակներով։
Ամփոփելով իր գնահատականները՝ Մարուքյանը քաղաքական դաշտի ներկայիս վիճակը բնութագրել է որպես «քաղաքական անապատ»՝ պնդելով, որ այդ պայմաններում երկրի առջև ծառացած բազմաթիվ խնդիրներ կարող են մնալ չլուծված. «Երբ իշխանությունը կարիք ունենա սահմանադրական մեծամասնությամբ որևէ նախագծի անցկացման, կհայտնվեն դրա համար անհրաժեշտ մի քանի ընդդիմադիր պատգամավորներ, այդ առումով նույնպես քաղաքական անապատ է»:
Բաց մի թողեք
Պայքարը շարունակելու ենք մինչև հաղթանակ
Գիտեմ, որ այդ օրը մոտ է. կգնան. Դավիթ Ամալյան
«Մենք հանդես կգանք ավելի խորքային հայտարարությամբ, երբ իրապես ավարտված լինեն հաշվետվությունները և հաշվարկները»