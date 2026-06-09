09/06/2026

EU – Armenia

Կարապետյանն ասել է՝ ինչին են սպասում

infomitk@gmail.com 09/06/2026 1 min read

«Ուժեղ Հայաստանի» ներկայացուցիչ Նարեկ Կարապետյանը հայտարարել է, որ ներկայումս շարունակվում է ընտրությունների ձայների վերահաշվարկը, և դեռ վերջնական պարզ չէ՝ ինչ արդյունք կունենա ԲՀԿ-ի շուրջ իրավիճակը։

Նրա խոսքով՝ գործընթացի ավարտից հետո հնարավոր կլինի ավելի հստակ գնահատել քաղաքական պատկերը և հասկանալ՝ արդյոք ընդդիմությունը կունենա իրական հնարավորություն ազդեցություն ունենալ որոշումների կայացման վրա, այդ թվում՝ գլխավոր դատախազի և այլ բարձր պաշտոնյաների նշանակումների հարցում։

Կարապետյանը ընդգծել է, որ այդ դեպքում պարզ կդառնա նաև՝ Ազգային ժողովը կունենա արդյոք բավարար գործիքներ իշխանությանը հակակշռելու համար, հատկապես այն պայմաններում, երբ, նրա գնահատմամբ, այս ընտրությունների արդյունքում իշխանական կողմը զգալի թվով մանդատներ է կորցրել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Որ ուժերն են դիմել վերահաշվարկի համար․ ժամկետն ավարտվեց, մինչև երբ կտևի հաշվարկը

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ստեփանավանը «մաստեր կլաս» է ցույց տվել

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիան ևս արձագանքեց Հայաստանում կայացած ընտրություններին

09/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Զելենսկին պնդում է՝ Մոսկվան կորցնում է իր ազդեցությունը Հայաստանում և ոչ միայն

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԳՇ պետը՝ զինծառայողների՝ ժամը 20։00-ից հետո ընտրելու մասին

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ի ձայները 30-40 % է եղել․ դա է մաքսիմումը. Այս ձևով գուցե հավերժ կարող են ընտրվել

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որ ուժերն են դիմել վերահաշվարկի համար․ ժամկետն ավարտվեց, մինչև երբ կտևի հաշվարկը

09/06/2026 infomitk@gmail.com