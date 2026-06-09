Կարապետյանն ասել է՝ ինչին են սպասում

«Ուժեղ Հայաստանի» ներկայացուցիչ Նարեկ Կարապետյանը հայտարարել է, որ ներկայումս շարունակվում է ընտրությունների ձայների վերահաշվարկը, և դեռ վերջնական պարզ չէ՝ ինչ արդյունք կունենա ԲՀԿ-ի շուրջ իրավիճակը։
Նրա խոսքով՝ գործընթացի ավարտից հետո հնարավոր կլինի ավելի հստակ գնահատել քաղաքական պատկերը և հասկանալ՝ արդյոք ընդդիմությունը կունենա իրական հնարավորություն ազդեցություն ունենալ որոշումների կայացման վրա, այդ թվում՝ գլխավոր դատախազի և այլ բարձր պաշտոնյաների նշանակումների հարցում։
Կարապետյանը ընդգծել է, որ այդ դեպքում պարզ կդառնա նաև՝ Ազգային ժողովը կունենա արդյոք բավարար գործիքներ իշխանությանը հակակշռելու համար, հատկապես այն պայմաններում, երբ, նրա գնահատմամբ, այս ընտրությունների արդյունքում իշխանական կողմը զգալի թվով մանդատներ է կորցրել։
Բաց մի թողեք
Որ ուժերն են դիմել վերահաշվարկի համար․ ժամկետն ավարտվեց, մինչև երբ կտևի հաշվարկը
Ստեփանավանը «մաստեր կլաս» է ցույց տվել
Թուրքիան ևս արձագանքեց Հայաստանում կայացած ընտրություններին