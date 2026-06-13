13/06/2026

EU – Armenia

Երևանում ձերբակալվել է ռուս մաթեմատիկոս և բլոգեր Միխայիլ Վերբիցկին. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 13/06/2026 1 min read

Երևանում ձերբակալվել է ռուս մաթեմատիկոս և բլոգեր Միխայիլ Վերբիցկին, «Դոժդ» հեռուստաալիքին հայտնել են «Զվարթնոց» օդանավակայանի ոստիկանության բաժնից։

«Նա հետախուզման մեջ էր և ձերբակալվել է։ Ներկայումս Երևանի մեկուսարանում է», – հայտնել է ՆԳՆ աշխատակիցը։

Վերբիցկու ձերբակալության մասին առաջինը հայտնել էր լրագրող Օլեգ Կաշինը՝ նշելով, որ դա իրականացվել է «ՌԴ-ի հարցման հիման վրա»։ 2025 թվականին Վերբիցկին ներառվել էր Ռուսաստանի ֆինանսական մոնիթորինգի ծառայության «ահաբեկիչների և ծայրահեղականների» ցուցակում։

Ցուցակում մաթեմատիկոսի անվան կողքին նշված աստղանիշը նշանակում է, որ նրա նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ ահաբեկչության հոդվածով։

Միխայիլ Վերբիցկին Մոսկվայում աշխատել է Տեսական և փորձարարական ֆիզիկայի ինստիտուտում, դասավանդել է Բարձրագույն տնտեսագիտական դպրոցի մաթեմատիկայի ֆակուլտետում, ինչպես նաև Գլազգոյի համալսարանում և Բրյուսելի Ազատ համալսարանում։ Նա ռուսալեզու ինտերնետային տիրույթում ամենահայտնի բլոգերներից մեկն է։ Գիտնականի խոսքով՝ 2015 թվականից ապրում է Ռիո դե Ժանեյրոյում, որտեղ զբաղեցնում է պրոֆեսորի պաշտոն Ազգային մաթեմատիկայի ինստիտուտում։

«ՌԻԱ Նովոստի»-ի աղբյուրներիը հայտնել են, որ Վերբիցկին ներգրավված է քրեական գործով, որը վերաբերում է ահաբեկչության կոչերին։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Արտակարգ դեպք՝ Երևանում․ 30-ամյա տղամարդը «աջ աչքի հատակի ծակած-կտրած արյունահոսող վերք» ախտորոշմամբ տեղափոխվել է հիվանդանոց

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առևանգել են ՍՊԸ աշխատակցին, ազատելու դիմաց տնօրենից պահանջել ունեցած պարտքը․ քրվարույթի նյութերը դատարանում են

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում հերթական անգամ մեքենա են թալանել, պատճառվել է 2 մլն դրամի վնաս. Լուսանկար

12/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպե՞ս պետք է իշխանությունները լուծեին արտաքին պարտադրանքների իրագործման մեխանիզմը

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում ձերբակալվել է ռուս մաթեմատիկոս և բլոգեր Միխայիլ Վերբիցկին. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մանդատների հետ կապված դեռ վերջնական որոշում չունենք

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԿԸՀ-ն ամփոփել է ԸԸՀ-ների իրականացրած վերահաշվարկի արդյունքները

13/06/2026 infomitk@gmail.com