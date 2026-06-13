Երևանում ձերբակալվել է ռուս մաթեմատիկոս և բլոգեր Միխայիլ Վերբիցկին. Լուսանկար

Երևանում ձերբակալվել է ռուս մաթեմատիկոս և բլոգեր Միխայիլ Վերբիցկին, «Դոժդ» հեռուստաալիքին հայտնել են «Զվարթնոց» օդանավակայանի ոստիկանության բաժնից։
«Նա հետախուզման մեջ էր և ձերբակալվել է։ Ներկայումս Երևանի մեկուսարանում է», – հայտնել է ՆԳՆ աշխատակիցը։
Վերբիցկու ձերբակալության մասին առաջինը հայտնել էր լրագրող Օլեգ Կաշինը՝ նշելով, որ դա իրականացվել է «ՌԴ-ի հարցման հիման վրա»։ 2025 թվականին Վերբիցկին ներառվել էր Ռուսաստանի ֆինանսական մոնիթորինգի ծառայության «ահաբեկիչների և ծայրահեղականների» ցուցակում։
Ցուցակում մաթեմատիկոսի անվան կողքին նշված աստղանիշը նշանակում է, որ նրա նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ ահաբեկչության հոդվածով։
Միխայիլ Վերբիցկին Մոսկվայում աշխատել է Տեսական և փորձարարական ֆիզիկայի ինստիտուտում, դասավանդել է Բարձրագույն տնտեսագիտական դպրոցի մաթեմատիկայի ֆակուլտետում, ինչպես նաև Գլազգոյի համալսարանում և Բրյուսելի Ազատ համալսարանում։ Նա ռուսալեզու ինտերնետային տիրույթում ամենահայտնի բլոգերներից մեկն է։ Գիտնականի խոսքով՝ 2015 թվականից ապրում է Ռիո դե Ժանեյրոյում, որտեղ զբաղեցնում է պրոֆեսորի պաշտոն Ազգային մաթեմատիկայի ինստիտուտում։
«ՌԻԱ Նովոստի»-ի աղբյուրներիը հայտնել են, որ Վերբիցկին ներգրավված է քրեական գործով, որը վերաբերում է ահաբեկչության կոչերին։
Բաց մի թողեք
Արտակարգ դեպք՝ Երևանում․ 30-ամյա տղամարդը «աջ աչքի հատակի ծակած-կտրած արյունահոսող վերք» ախտորոշմամբ տեղափոխվել է հիվանդանոց
Առևանգել են ՍՊԸ աշխատակցին, ազատելու դիմաց տնօրենից պահանջել ունեցած պարտքը․ քրվարույթի նյութերը դատարանում են
Երևանում հերթական անգամ մեքենա են թալանել, պատճառվել է 2 մլն դրամի վնաս. Լուսանկար