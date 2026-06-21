Ո՞ր դպրոցների երեխաները կստանան տրանսպորտի փոխհատուցում. նոր նախագիծ

ՀՀ կառավարության 2025 թվականի օգոստոսի 28-ի N 1242-Ն որոշմամբ հաստատված է հանրակրթական պետական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողներին և դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման կարգը։
Սակայն շատերը չգիտեն, որ Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական հարթակում՝ e-draft.am-ում, հանրային քննարկման է ներկայացվել որոշման նախագիծ, որով առաջարկվում է ընդլայնել փոխհատուցում ստացողների շրջանակը։
Ինչպես տեղեկացնում է Iravaban.net-ը, նախագծով նախատեսվում է տրանսպորտի փոխհատուցում տրամադրել նաև այն սովորողներին, ովքեր իրենց բնակավայրից դուրս՝ տարբեր բնակավայրեր սպասարկող նորակառույց հաստատություններում են սովորում։
Ինչու է առաջարկվում փոփոխությունը
Ըստ հիմնավորման՝ նախագիծը պայմանավորված է կառավարության «300-500 դպրոցների և մանկապարտեզների կառուցման, վերակառուցման և հիմնանորոգման» ծրագրով։ Այս ուսումնական հաստատությունները նախատեսված են սպասարկելու մի քանի բնակավայրերի սովորողների, ինչի հետևանքով որոշ երեխաներ կրթություն ստանալու համար հաճախում են իրենց բնակավայրից տարբերվող բնակավայրում գտնվող հաստատություններ։ 2026 թվականի հունիսի դրությամբ արդեն շահագործման է հանձնվել 29 հաստատություն, որոնք նախատեսված են նաև հարակից բնակավայրերի երեխաներին ծառայություններ մատուցելու, և մինչև տարեվերջ այս ցանկը էականորեն կավելանա։ Ըստ հիմնավորման՝ փոխադրման ծախսերի փոխհատուցման մեխանիզմի բացակայությունը կարող է ընտանիքների համար լրացուցիչ ֆինանսական բեռ դառնալ և ազդել կրթության մատչելիության վրա։
Ո՞ւմ է վերաբերում նոր կարգավորումը
Նախագծով կարգի 3-րդ կետը լրացվում է նոր՝ 3-րդ ենթակետով, ըստ որի՝ փոխհատուցման իրավունք են ստանում այն սովորողները, որոնք ուսումը ստանում են տարբեր բնակավայրեր սպասարկելու նպատակով կառուցված և իրենց փաստացի բնակության վայրում չգտնվող հաստատություններում։ Նման հաստատությունների ցանկը հաստատվում է պետական լիազորված մարմնի հրամանով։
Որքա՞ն է փոխհատուցման չափը
Նախագծով կարգի 6-րդ կետը լրացվում է նոր՝ 5-րդ ենթակետով, ըստ որի՝ նշված սովորողների փոխհատուցման չափը սահմանվում է 2000 դրամ՝ հաշվարկված յուրաքանչյուր ներկա ստացած օրվա համար։ Միաժամանակ նախատեսվում է, որ այս սովորողների վրա չի տարածվում 6-րդ կետով սահմանված 20200 դրամի չափը։
Ի՞նչ ընթացակարգային ճշգրտում է կատարվում
Նախագծով կարգի 17-րդ կետում կատարվում է լրացում, ըստ որի՝ 14-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված Ձև 1-ը, ինչպես նաև 15-րդ կետում նշված Ձև 3-ը, Ձև 4-ը և Ձև 6-ը նոր ենթակետով նախատեսված սովորողների համար ներկայացվում են առանձին։
Կապը կառավարության ռազմավարական փաստաթղթերի հետ
Ըստ հիմնավորման՝ միջոցառման անհրաժեշտությունը բխում է ՀՀ կառավարության 2026 թվականի հունվարի 8-ի N 16-Լ որոշմամբ հաստատված՝ Հայաստանի տնտեսական և ինստիտուցիոնալ վերափոխման դոկտրինից, որի 36-րդ կետի 1-ին ենթակետով կրթությունը դիտվում է որպես նոր տնտեսական պարադիգմի առանցքային հիմք՝ «ռազմավարությունների ռազմավարություն»։
Հանրային քննարկումը և ուժի մեջ մտնելը
Նախագիծը ներկայացվել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ոլորտից և հանրային քննարկման է դրվել 2026 թվականի հունիսի 19-ից հուլիսի 10-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Նախագծով նախատեսվում է, որ որոշումն ուժի մեջ կմտնի պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։ Քանի որ խոսքը դեռ նախագծի մասին է, վերջնական կարգավորումը կախված է դրա ընդունումից։
Ի՞նչ է նշանակում
Ամփոփելով՝ պետք է նշել, որ նախագծի ընդունման դեպքում տրանսպորտի փոխհատուցում կստանան նաև իրենց բնակության վայրից դուրս՝ տարբեր բնակավայրեր սպասարկող նորակառույց դպրոցներ հաճախող սովորողները՝ յուրաքանչյուր ներկա օրվա համար 2000 դրամի չափով, ինչը, ըստ հիմնավորման, միտված է նվազեցնելու ընտանիքների ֆինանսական բեռը և ապահովելու կրթության հավասար հասանելիություն , – տեղեկացնում է Iravaban.net-ը։
Բաց մի թողեք
Հաջորդը` ԵՊՀ ռուս գրականության ամբիոնն է
Ես րոպե առաջ կհեռանամ համալսարանից, թող ամբիոնն իմ պատճառով չփակեն. Անուշ Սեդրակյան
ՀՊՏՀ Գյումրիի մասնաճյուղի աշխատակազմը հայտարարել է պարտականությունները դադարեցնելու մասին