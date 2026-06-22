22/06/2026

EU – Armenia

Աննա Հակոբյանը ներկա է եղել ASOF 2026 ամենամյա համաժողովին. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 22/06/2026 1 min read

Հունիսի 18-ին և 19-ին «Իմ քայլը» բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Աննա Հակոբյանը ներկա է եղել ASOF 2026 ամենամյա համաժողովին, որն անցկացվում էր Դիլիջանում՝ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի ուսումնահետազոտական կենտրոնում։

«ASOF-ը շուրջ 400 հայ և օտարազգի առաջատար գիտնականների, արվեստագետների, ձեռնարկատերերի և մասնագետների միջազգային ցանց է, որը գիտության, կրթության, հետազոտությունների և մշակույթի միջոցով միտված է Հայաստանի պետականության ամրապնդմանը, երկրի զարգացմանը և ապագայի ձևավորմանը։

Համաժողովը այս տարի ևս միավորեց աշխարհի տարբեր երկրներից ժամանած մասնակիցների՝ ստեղծելով գիտելիքի, համագործակցության և նոր գաղափարների փոխանակման եզակի հարթակ»,- ասվում է հիմնադրամի հաղորդագրության մեջ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Զեյնալյանը և Վարդանյանը չեն մասնակցի կարեւոր գործի քննությանը

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գալյանը դեսպան Մարագոսի հետ քննարկել է ՀՀ-ԵՄ վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի իրականացումը

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընդդիմադիր ուժերի դիմումները միավորվել են և քննվելու են դատարանի նույն նիստում. ՍԴ

22/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վորոնեժում հայտարարվել է հրթիռային տագնապ, կիսահաղորդչային սարքերի գործարան է ենթարկվել հարձակման

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան հուժկու հարձակում է սկսել Մոսկվայի վրա

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավինյանը սպառնացե՞լ է

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի է՝ երբ են վերջապես բացելու Ավետ Ավետիսյան փողոցը

22/06/2026 infomitk@gmail.com