Աննա Հակոբյանը ներկա է եղել ASOF 2026 ամենամյա համաժողովին. Լուսանկար

Հունիսի 18-ին և 19-ին «Իմ քայլը» բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Աննա Հակոբյանը ներկա է եղել ASOF 2026 ամենամյա համաժողովին, որն անցկացվում էր Դիլիջանում՝ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի ուսումնահետազոտական կենտրոնում։
«ASOF-ը շուրջ 400 հայ և օտարազգի առաջատար գիտնականների, արվեստագետների, ձեռնարկատերերի և մասնագետների միջազգային ցանց է, որը գիտության, կրթության, հետազոտությունների և մշակույթի միջոցով միտված է Հայաստանի պետականության ամրապնդմանը, երկրի զարգացմանը և ապագայի ձևավորմանը։
Համաժողովը այս տարի ևս միավորեց աշխարհի տարբեր երկրներից ժամանած մասնակիցների՝ ստեղծելով գիտելիքի, համագործակցության և նոր գաղափարների փոխանակման եզակի հարթակ»,- ասվում է հիմնադրամի հաղորդագրության մեջ:
Բաց մի թողեք
Զեյնալյանը և Վարդանյանը չեն մասնակցի կարեւոր գործի քննությանը
Գալյանը դեսպան Մարագոսի հետ քննարկել է ՀՀ-ԵՄ վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի իրականացումը
Ընդդիմադիր ուժերի դիմումները միավորվել են և քննվելու են դատարանի նույն նիստում. ՍԴ