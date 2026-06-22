24/06/2026

EU – Armenia

Գալյանը դեսպան Մարագոսի հետ քննարկել է ՀՀ-ԵՄ վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի իրականացումը

infomitk@gmail.com 22/06/2026 1 min read

Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում ԵՄ պատվիրակության ղեկավար, դեսպան Վասիլիս Մարագոսին:

Այս մասին հայտնում են Արդարադատության նախարարությունից:

Կողմերն անդրադարձել են ՀՀ-ԵՄ վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի իրականացման առաջընթացին, դատաիրավական և Սահմանադրական բարեփոխումների ընթացքին:

Սրբուհի Գալյանը անդրադարձել է նաև ոլորտային մի շարք հարցերի՝ պատժից պայմանական վաղակետ ազատման, քրեակատարողական հիմնարկներում դատապարտյալների և կալանավորված անձանց թվային հարաբերակցությանը:

Կողմերը քննարկել են նաև առաջիկայում Երևանում անցկացվելիք ՀՀ-ԵՄ Մարդու իրավունքների երկխոսության և Արդարադատություն, ազատություն և անվտանգություն ենթակոմիտեի հանդիպումները:

Երկուստեք մտքեր են փոխանակվել հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆոն դեր Լեյենը կայցելի Փաշինյանին՝ Հայաստանի կողմից ԵՄ-ի օգտին քվեարկելու համար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարևորվել է ՀՀ-ԵՄ կապակցվածության գործընկերության մասին ստորագրված համատեղ հայտարարությունը. Լուսանկարներ

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանում ձևավորվում են միջազգային չափանիշներին համապատասխան միգրացիոն կենտրոններ․ ՆԳՆ

24/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կասեցվել է «Դիլի» ընկերության գործունեությունը․ արտադրվել է վտանգավոր սննդամթերք. Լուսանկար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս թեման արդեն ազգային անվտանգության հարց է, դրա սպառնալիքները մեզ բոլորիս են վերաբերում

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու են նման որոշում կայացրել․ ՍԴ-ն հայտարարություն է տարածել

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամիսներ անց հայտարարագրում է

24/06/2026 infomitk@gmail.com