Դպրոցների տնօրենների հնարավոր մասնակցությունը ընտրություններին կուսումնասիրվի՞

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության անդամ Իրինա Յոլյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ՝ անդրադառնալով ընտրական գործընթացների ընթացքում արձանագրված խախտումներին և դպրոցների որոշ տնօրենների գործողություններին։
Նա նշել է, որ ընտրությունների ժամանակ մի շարք դպրոցների ղեկավարներ, ըստ իր գնահատման, ներգրավվել են քաղաքական գործընթացներում և ծառայել իշխանության քաղաքական շահերին։ Յոլյանի խոսքով՝ նման վարքագիծը խաթարում է դպրոցի՝ որպես անկախ կրթական հաստատության հեղինակությունը։
Քաղաքական գործիչը ընդգծել է, որ կրթական համակարգի ներկայացուցիչները պետք է զբաղվեն բացառապես մանկավարժական գործունեությամբ, իսկ քաղաքական քարոզչությամբ ներգրավված անձինք պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության և զրկվեն ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից։
Յոլյանը նաև նշել է, որ կրթությունը պետք է ամբողջությամբ տարանջատվի քաղաքական գործընթացներից, իսկ դպրոցները պետք է ծառայեն պետության և հասարակության շահերին, այլ ոչ թե որևէ քաղաքական ուժի վերարտադրությանը։
Անդրադառնալով ԿԳՄՍ նախարարության արձագանքին՝ նա այն որակել է անբավարար՝ նշելով, որ մեկ-երկու դեպքերի հիշատակումը չի կարող համարվել համակարգային խնդրի համարժեք գնահատում։ Նրա խոսքով՝ անհրաժեշտ է լայնածավալ և հետևողական ուսումնասիրություն։
Վերջում Յոլյանը կոչ է արել իրավապահ մարմիններին մանրամասն քննություն իրականացնել՝ պարզելու ընտրական գործընթացներում կրթական հաստատությունների ղեկավարների հնարավոր ներգրավվածության դեպքերը և անհրաժեշտության դեպքում դրանք հասցնել իրավական ավարտի։
Բաց մի թողեք
Ո՞ր դպրոցների երեխաները կստանան տրանսպորտի փոխհատուցում. նոր նախագիծ
Հաջորդը` ԵՊՀ ռուս գրականության ամբիոնն է
Ես րոպե առաջ կհեռանամ համալսարանից, թող ամբիոնն իմ պատճառով չփակեն. Անուշ Սեդրակյան