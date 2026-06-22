22/06/2026

EU – Armenia

Դպրոցների տնօրենների հնարավոր մասնակցությունը ընտրություններին կուսումնասիրվի՞

infomitk@gmail.com 22/06/2026 1 min read

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության անդամ Իրինա Յոլյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ՝ անդրադառնալով ընտրական գործընթացների ընթացքում արձանագրված խախտումներին և դպրոցների որոշ տնօրենների գործողություններին։

Նա նշել է, որ ընտրությունների ժամանակ մի շարք դպրոցների ղեկավարներ, ըստ իր գնահատման, ներգրավվել են քաղաքական գործընթացներում և ծառայել իշխանության քաղաքական շահերին։ Յոլյանի խոսքով՝ նման վարքագիծը խաթարում է դպրոցի՝ որպես անկախ կրթական հաստատության հեղինակությունը։

Քաղաքական գործիչը ընդգծել է, որ կրթական համակարգի ներկայացուցիչները պետք է զբաղվեն բացառապես մանկավարժական գործունեությամբ, իսկ քաղաքական քարոզչությամբ ներգրավված անձինք պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության և զրկվեն ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից։

Յոլյանը նաև նշել է, որ կրթությունը պետք է ամբողջությամբ տարանջատվի քաղաքական գործընթացներից, իսկ դպրոցները պետք է ծառայեն պետության և հասարակության շահերին, այլ ոչ թե որևէ քաղաքական ուժի վերարտադրությանը։

Անդրադառնալով ԿԳՄՍ նախարարության արձագանքին՝ նա այն որակել է անբավարար՝ նշելով, որ մեկ-երկու դեպքերի հիշատակումը չի կարող համարվել համակարգային խնդրի համարժեք գնահատում։ Նրա խոսքով՝ անհրաժեշտ է լայնածավալ և հետևողական ուսումնասիրություն։

Վերջում Յոլյանը կոչ է արել իրավապահ մարմիններին մանրամասն քննություն իրականացնել՝ պարզելու ընտրական գործընթացներում կրթական հաստատությունների ղեկավարների հնարավոր ներգրավվածության դեպքերը և անհրաժեշտության դեպքում դրանք հասցնել իրավական ավարտի։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ո՞ր դպրոցների երեխաները կստանան տրանսպորտի փոխհատուցում. նոր նախագիծ

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հաջորդը` ԵՊՀ ռուս գրականության ամբիոնն է

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ես րոպե առաջ կհեռանամ համալսարանից, թող ամբիոնն իմ պատճառով չփակեն. Անուշ Սեդրակյան

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վորոնեժում հայտարարվել է հրթիռային տագնապ, կիսահաղորդչային սարքերի գործարան է ենթարկվել հարձակման

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան հուժկու հարձակում է սկսել Մոսկվայի վրա

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավինյանը սպառնացե՞լ է

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի է՝ երբ են վերջապես բացելու Ավետ Ավետիսյան փողոցը

22/06/2026 infomitk@gmail.com