22/06/2026

EU – Armenia

Վարչական դատարանը վարույթ է ընդունել Ռոբերտ Քոչարյանի՝ ԿԸՀ-ի դեմ հայցադիմումը

infomitk@gmail.com 22/06/2026 1 min read

Վարչական դատարանը՝ դատավոր Գրիգոր Առաքելյանի նախագահությամբ, վարույթ է ընդունել «Հայաստան» դաշինքի առաջնորդ, ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի՝ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դեմ հայցադիմումը։

Քոչարյանը վիճարկում է ԿԸՀ-ի՝ հունիսի 17-ի որոշումը, որով նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն էր տրվել դատախազությանը միջնորությանը։

Դատարանը ԿԸՀ-ից որպես ապացույց պահանջել N 262-Ա որոշման կայացման համար հիմք հանդիսացած վարչական վարույթի նյութերը ողջ ծավալով, ԿԸՀ 17.06.2026 թվականի արտահերթ նիստի ձայնագրությունները։ Դատարանը որպես 3-րդ անձ է ներգրավել ՀՀ գլխավոր դատախազությանը։ Նիստը նշանակվել է հունիսի 24-ին, ժամը 10:00-ին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ավինյանը սպառնացե՞լ է

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի է՝ երբ են վերջապես բացելու Ավետ Ավետիսյան փողոցը

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սրբազանի դատին պիտի ավելի շատ մարդ գնա, քան համերգներին. վերջին դատական նիստը՝ հունիսի 25

22/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վորոնեժում հայտարարվել է հրթիռային տագնապ, կիսահաղորդչային սարքերի գործարան է ենթարկվել հարձակման

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան հուժկու հարձակում է սկսել Մոսկվայի վրա

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավինյանը սպառնացե՞լ է

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի է՝ երբ են վերջապես բացելու Ավետ Ավետիսյան փողոցը

22/06/2026 infomitk@gmail.com