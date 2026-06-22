Վարչական դատարանը վարույթ է ընդունել Ռոբերտ Քոչարյանի՝ ԿԸՀ-ի դեմ հայցադիմումը

Վարչական դատարանը՝ դատավոր Գրիգոր Առաքելյանի նախագահությամբ, վարույթ է ընդունել «Հայաստան» դաշինքի առաջնորդ, ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի՝ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դեմ հայցադիմումը։
Քոչարյանը վիճարկում է ԿԸՀ-ի՝ հունիսի 17-ի որոշումը, որով նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն էր տրվել դատախազությանը միջնորությանը։
Դատարանը ԿԸՀ-ից որպես ապացույց պահանջել N 262-Ա որոշման կայացման համար հիմք հանդիսացած վարչական վարույթի նյութերը ողջ ծավալով, ԿԸՀ 17.06.2026 թվականի արտահերթ նիստի ձայնագրությունները։ Դատարանը որպես 3-րդ անձ է ներգրավել ՀՀ գլխավոր դատախազությանը։ Նիստը նշանակվել է հունիսի 24-ին, ժամը 10:00-ին։
Բաց մի թողեք
Ավինյանը սպառնացե՞լ է
Հայտնի է՝ երբ են վերջապես բացելու Ավետ Ավետիսյան փողոցը
Սրբազանի դատին պիտի ավելի շատ մարդ գնա, քան համերգներին. վերջին դատական նիստը՝ հունիսի 25