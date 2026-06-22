Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի արևելքում իրականացված հարվածների հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, վիրավորվել՝ 22 մարդ

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շաբաթ օրը հայտարարել է, որ իր ուժերը թիրախավորել են Ռուսաստանի Տյումենի մարզում գտնվող նավթավերամշակման գործարանը։
Կիրակի օրը տեղական իշխանությունները հայտնել են, որ Ուկրաինայի արևելքում ռուսական հարձակումների հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, վիրավորվել՝ 22-ը։
Դնեպրոպետրովսկի մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Գանժան հայտնել է, որ Դնեպրոպետրովսկի երեք շրջանների վրա հարձակումների ալիքի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, իսկ ինըը՝ վիրավորվել։
«Թշնամին ավելի քան 20 անգամ հարձակվել է անօդաչու թռչող սարքերով, հրետանով և ավիացիոն ռումբերով», – գրել է նա Telegram-ում հրապարակված գրառման մեջ։
Նա հավելել է, որ մարզի Նիկոպոլի շրջանի վրա հարվածի հետևանքով մահացել է 70-ամյա մի կին, վնասվել են նաև մի շարք տներ և մեկ մեքենա։
Պոլտավայի մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Վիտալի Դյակիվնիչի խոսքով՝ շաբաթ օրը Պոլտավայի շրջանում հարվածներ են հասցվել նաև երկու բիզնեսների։
Դյակիվնիչը հայտնել է, որ հարձակման հետևանքով զոհվել է երկու մարդ, իսկ 13 մարդ, այդ թվում՝ վեց երեխա, վիրավորվել է։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շաբաթ օրը հայտարարել է, որ իր ուժերը թիրախավորել են Ռուսաստանի Տյումենի մարզի Արևմտյան Սիբիրի նավթավերամշակման օբյեկտը։
«Աշխատանքը կատարվել է նոր, արդիականացված FP անօդաչու թռչող սարքերով, որոնք այժմ կարող են հասնել 3000 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող թիրախներին։ Ես շնորհակալ եմ Fire Point ինժեներներին», – ասել է Զելենսկին սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ։
Վերջին շաբաթներին Ուկրաինան ուժեղացրել է իր հարձակումները ռուսական էներգետիկ օբյեկտների վրա, մասնավորապես՝ նավթային օբյեկտների վրա։
Բաց մի թողեք
Ղազախստանը և Եվրամիությունը. ռազմավարական գործընկերության հաջորդ գլխի կառուցումը
Լեհաստանի և Ուկրաինայի միջև մեդալների շուրջ վեճը սրվում է
Մենք երբեք չենք հրաժարվի ուրանի հարստացման իրավունքից. Իրանի նախագահ