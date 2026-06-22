22/06/2026

EU – Armenia

Վորոնեժում հայտարարվել է հրթիռային տագնապ, կիսահաղորդչային սարքերի գործարան է ենթարկվել հարձակման

infomitk@gmail.com 22/06/2026 1 min read

Երկուշաբթի՝ հունիսի 22-ին, Երևանի ժամանակով 11:40-ի սահմաններում, Վորոնեժի մարզում հայտարարվել է հրթիռային տագնապ։

Ակտիվացվել են նախազգուշացման համակարգեր։ Հրթիռային սպառնալիքի մասին տեղեկատվությունը տեղադրվել է մարզպետ Ալեքսանդր Գուսեւի տելեգրամյան ալիքում։ Բնակիչներին խնդրել են մնալ ապաստարաններում։

Վորոնեժի կիսահաղորդչային սարքերի գործարանը ենթարկվել է «Storm Shadow» հրթիռների հարձակմանը։

Գործարանը արտադրում է տրանզիստորներ, դիոդներ, միկրոչիպեր և հրթիռային համակարգերում (Իսկանդեր և Կալիբր), ռադարային կայաններում և հակաօդային պաշտպանության համակարգերում (S-400) օգտագործվող մոդուլներ։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինան հուժկու հարձակում է սկսել Մոսկվայի վրա

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը հաստատել է իր հրաժարականի մասին լուրերը

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի արևելքում իրականացված հարվածների հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, վիրավորվել՝ 22 մարդ

22/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վորոնեժում հայտարարվել է հրթիռային տագնապ, կիսահաղորդչային սարքերի գործարան է ենթարկվել հարձակման

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան հուժկու հարձակում է սկսել Մոսկվայի վրա

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավինյանը սպառնացե՞լ է

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի է՝ երբ են վերջապես բացելու Ավետ Ավետիսյան փողոցը

22/06/2026 infomitk@gmail.com