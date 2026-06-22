Վորոնեժում հայտարարվել է հրթիռային տագնապ, կիսահաղորդչային սարքերի գործարան է ենթարկվել հարձակման

Երկուշաբթի՝ հունիսի 22-ին, Երևանի ժամանակով 11:40-ի սահմաններում, Վորոնեժի մարզում հայտարարվել է հրթիռային տագնապ։
Ակտիվացվել են նախազգուշացման համակարգեր։ Հրթիռային սպառնալիքի մասին տեղեկատվությունը տեղադրվել է մարզպետ Ալեքսանդր Գուսեւի տելեգրամյան ալիքում։ Բնակիչներին խնդրել են մնալ ապաստարաններում։
Վորոնեժի կիսահաղորդչային սարքերի գործարանը ենթարկվել է «Storm Shadow» հրթիռների հարձակմանը։
Գործարանը արտադրում է տրանզիստորներ, դիոդներ, միկրոչիպեր և հրթիռային համակարգերում (Իսկանդեր և Կալիբր), ռադարային կայաններում և հակաօդային պաշտպանության համակարգերում (S-400) օգտագործվող մոդուլներ։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինան հուժկու հարձակում է սկսել Մոսկվայի վրա
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը հաստատել է իր հրաժարականի մասին լուրերը
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի արևելքում իրականացված հարվածների հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, վիրավորվել՝ 22 մարդ