Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը հրաժարական կտա. նա խայտառակ կերպով ձախողվել է. Թրամփ

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հրաժարական կտա։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
«Մաղթում եմ նրան ամենայն բարիք: Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը խայտառակ կերպով ձախողվել է ներգաղթի և էներգետիկայի հարցերում»,- նշել է նա։
Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը կարող է հայտարարել հրաժարականի մասին՝ իշխող Լեյբորիստական կուսակցության ներսում աջակցության կորստի ֆոնին։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի արևելքում իրականացված հարվածների հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, վիրավորվել՝ 22 մարդ
Ղազախստանը և Եվրամիությունը. ռազմավարական գործընկերության հաջորդ գլխի կառուցումը
Լեհաստանի և Ուկրաինայի միջև մեդալների շուրջ վեճը սրվում է