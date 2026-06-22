22/06/2026

EU – Armenia

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը հրաժարական կտա. նա խայտառակ կերպով ձախողվել է. Թրամփ

infomitk@gmail.com 22/06/2026 1 min read

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հրաժարական կտա։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։

«Մաղթում եմ նրան ամենայն բարիք: Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը խայտառակ կերպով ձախողվել է ներգաղթի և էներգետիկայի հարցերում»,- նշել է նա։

Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը կարող է հայտարարել հրաժարականի մասին՝ իշխող Լեյբորիստական կուսակցության ներսում աջակցության կորստի ֆոնին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի արևելքում իրականացված հարվածների հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, վիրավորվել՝ 22 մարդ

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ղազախստանը և Եվրամիությունը. ռազմավարական գործընկերության հաջորդ գլխի կառուցումը

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանի և Ուկրաինայի միջև մեդալների շուրջ վեճը սրվում է

22/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի արևելքում իրականացված հարվածների հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, վիրավորվել՝ 22 մարդ

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ջեյմս Բարոուզը՝ սիրված «Ընկերներ» սիթքոմի ռեժիսորը, մահացել է 85 տարեկանում

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ղազախստանը և Եվրամիությունը. ռազմավարական գործընկերության հաջորդ գլխի կառուցումը

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանի և Ուկրաինայի միջև մեդալների շուրջ վեճը սրվում է

22/06/2026 infomitk@gmail.com