23/06/2026

EU – Armenia

Հրապարակվել է պատգամավորական երդման նոր տեքստը

infomitk@gmail.com 23/06/2026 1 min read

Ալեն Սիմոնյանը հրապարակել է պատգամավորական երդման նոր տեքստը: Այն շուտով կդրվի քվեարկության․

«Հանուն Հայաստանի Հանրապետության հարատևության, անկախության, ինքնիշխանության և հզորացման՝ երդվում եմ բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի ներկայացուցչի պարտականություններս, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը և օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության պետականության ամրապնդմանը և շահերի պաշտպանությանը, անել ամեն ինչ քաղաքացիական համերաշխության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգության և բարեկեցության, մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության համար: Փառք նահատակներին և կեցցե՛ Հայաստանի Հանրապետությունը»։

Ընթացիկ տեքստը սա է. «Հանուն համազգային նպատակների իրականացման և հայրենիքի հզորացման ու բարգավաճման՝ երդվում եմ՝ բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առջև ունեցած պարտավորություններս, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և շահերի պահպանմանը, անել ամեն ինչ՝ քաղաքացիական համերաշխության, ազգային ու համամարդկային արժեքների պահպանման համար»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Արսեն Թորոսյանի ղեկավարած նախարարությունը կարող է անվանափոխվել

23/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զեյնալյանը և Վարդանյանը չեն մասնակցի կարեւոր գործի քննությանը

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գալյանը դեսպան Մարագոսի հետ քննարկել է ՀՀ-ԵՄ վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի իրականացումը

22/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ այցելել Հայաստան

23/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրապարակվել է պատգամավորական երդման նոր տեքստը

23/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արսեն Թորոսյանի ղեկավարած նախարարությունը կարող է անվանափոխվել

23/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատկերացնո՞ւմ եք՝ Սահմանադրական դատարանը չեղարկի ընտրությունների արդյունքները

23/06/2026 infomitk@gmail.com