24/06/2026

EU – Armenia

Ձերբակալել են Ավետիք Չալաբյանին

infomitk@gmail.com 24/06/2026 1 min read

Վաղ առավոտյան ձերբակալել են «ՀայաՔվե» միավորման համակարգող, հասարակական-քաղաքական գործիչ Ավետիք Չալաբյանին:

ՀՀ Քննչական կոմիտեից տեղեկացրել են, որ քննչական կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է Չալաբյանը, ավելի ուշ կոմիտեն հանդես կգա պաշտոնական հաղորդագրությամբ:

Մենք տեղեկացանք, որ Չալաբյանին տարել են Մազմանյան 5 հասցեում գտնվող Քննչական կոմիտեի բաժանմունք։

Ավետիք Չալաբյանի կինը լայվով ներկայացրեց, թե ինչպես են մտել իրենց տուն և ձերբակալել են ամուսնուն, սակայն չգիտեն, թե ինչ մեղադրանք է առաջադրվել։

Մեր աղբյուրներից տեղեկացանք, որ ձերբակալության հիմքում մի ձայնագրություն է դրված, սակայն խոսքը ընտրակաշառքի մասին չէ։ Ամենայն հավանականությամբ խոսքը վերաբերում է հունիսի 6-ին համացանցում հրապարակված ձայնագրությանը, որտեղ Ավետիք Չալաբյանը ՌԴ դեսապանության ինչ որ աշխատակցի հետ զրուցում է ընտրությունների թեմայով։ Դրանից անմիջապես հետո Դանիել Իոաննիսյանը գրել էր, որ «Անկախ դիտորդ» դաշինքը գրությամբ դիմել է Քննչական կոմիտե, որպեսզի «ՌԴ պաշտոնատար անձանց կողմից Հայաստանում իշխանության զավթման փորձի մեղադրանքով» հարուցված գործին կցվի այն և դրան տրվի քրեաիրավական գնահատական։

Հիշեցնենք, որ սա առաջին դեպքը չէ, որ Դանիել Իոաննիսյանի դիմումի համաձայն քրեական վարույթ է նախաձեռնվում ընդդիմադիրների դեմ։

Բաց մի թողեք

1 min read

28-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել է

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սաղաթելյանի հայտարարագրի գույքը եղել է առգրավման ենթակա. նրա կնոջ մեքենաներում հայտնաբերվել են զարդեր և փողեր

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրավապահները ներխուժել են Իշխան Սաղաթելյանի տուն

23/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հոբելյանական երեկո՝ Շոստակովիչի երաժշտության հավերժության ներքո․ Կոմիտաս քառյակի և Հայկ Մելիքյանի մատուցմամբ

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ձերբակալել են Ավետիք Չալաբյանին

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես Իսրայելը դարձավ ԵՄ-ի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ ինստիտուցիոնալ պայքարի փորձության միջոց

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ հանձնաժողովը հետաձգում է գնումների բարեփոխումը մինչև ամառվա ավարտը

24/06/2026 infomitk@gmail.com