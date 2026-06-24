Ինչպես Իսրայելը դարձավ ԵՄ-ի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ ինստիտուցիոնալ պայքարի փորձության միջոց

ԵՄ-ի և Իսրայելի հարաբերությունների վերաբերյալ տարբեր կարծիքները բացահայտում են Եվրոպական հանձնաժողովի և բարձրաստիճան դիվանագետ Կայա Կալլասի միջև աճող մրցակցությունը՝ կապված այն բանի հետ, թե ով է որոշում դաշինքի արտաքին քաղաքականությունը, խաթարելով դրա ընդհանուր ներդաշնակությունը։
Իսրայելը գնալով ավելի է դառնում ԵՄ արտաքին քաղաքականությունը թելադրող անձի շուրջ բախումների թեժ կետ՝ դաշինքի բարձրաստիճան դիվանագետ Կայա Կալլասի և հանձնաժողովի մնացած անդամների միջև, ինչը խաթարում է դրա ընդհանուր ներդաշնակությունը։
Երկուշաբթի օրը Euronews-ը հայտնեց, որ Միջերկրածովյան հարցերով եվրահանձնակատար Դուբրավկա Շուիցան մեկնում է Իսրայել։
Հանձնաժողովի խոսնակը ավելի ուշ հայտարարեց, որ ուղևորությունը երկար ժամանակ էր պլանավորված, բայց այն չէր հայտարարվել հանձնակատարի հատուկ կայքէջում և անակնկալի է բերել մի քանի եվրոպական մայրաքաղաքների։
Գլխավոր խոսնակ Պաուլա Պինյոն չկարողացավ բացատրել, թե ինչու ուղևորությունը պատշաճ կերպով չի հաղորդվել՝ ասելով միայն, որ «նրանք կուսումնասիրեն դա»։
Այցելությունը տեղի ունեցավ անմիջապես այն բանից հետո, երբ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարը խզեց բոլոր կապերը Կալլասի հետ՝ լրատվամիջոցներում տարածված այն լուրերից հետո, որոնց համաձայն նա երկիրը համեմատել էր ապարտհեյդի դարաշրջանի Հարավային Աֆրիկայի հետ։
Euronews-ը կարող է հաստատել, որ այցը իսկապես պլանավորված էր այդ վեճի բռնկումից առաջ, սակայն Կալլասի թիմը կասկածի տակ դրեց այցի ժամկետը՝ հաշվի առնելով այն, ինչ տեղի էր ունեցել ընդամենը մի քանի օր առաջ և ընդգծել միասնական մնալու կարևորությունը։
Երկուշաբթի օրը մամուլի ասուլիսի ժամանակ Սաարը, ըստ էության, քննադատեց Կալլասին, ինչը ստիպեց մի քանի ԵՄ դիվանագետների մեղադրել Շուիցային՝ իր գործընկերոջը չպաշտպանելու համար։
«ԵՄ-ում «համերաշխության և համակարգման» ինչպիսի հիանալի դրսևորում», – գրել է ԵՄ նախկին արտաքին քաղաքականության ղեկավար Ժոզեպ Բորելը X-ի վերաբերյալ։ Բորելը, որը նախորդել էր Կալլասին իր պաշտոնում, բազմիցս բախվել է ֆոն դեր Լեյենի հետ Իսրայելի հարցով։
Անկախ նախաձեռնություններ
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Շուիցան գնում է իր սեփական ճանապարհով՝ խզելով կապերը ԵՄ գլխավոր դիվանագետի և մայրաքաղաքների հետ՝ անկախ արտաքին քաղաքականության նախաձեռնություններ իրականացնելու համար։
Նա նաև ԵՄ միակ ինստիտուցիոնալ ներկայացուցիչն էր, որը միացավ «Խաղաղության խորհրդին», որը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Գազայի համար խաղաղության կառուցման նախաձեռնությունն էր, որը ԵՄ երկրների մեծ մասը բոյկոտել էր՝ այն համարելով ՄԱԿ-ի մրցակից։
Ըստ մի քանի ԵՄ դիվանագետների, որոնք անանունության պայմանով խոսել են Euronews-ի հետ, սրանք անձնական նախաձեռնություններ չեն, այլ Հանձնաժողովի կողմից արտաքին քաղաքականության վերահսկողությունը ստանձնելու ավելի լայն ջանքերի մի մասն են։
«Շուիցան ունի [Եվրահանձնաժողովի նախագահ] ֆոն դեր Լեյենի աջակցությունը՝ այս նախաձեռնությունները ձեռնարկելու համար։ Դա գաղտնիք չէ», – ասել է ԵՄ դիվանագետը։ «Հարցն այն է, թե ինչ վնաս է դա պատճառում»։
Երկրորդ դիվանագետն ասել է, որ այս ուղևորությունը Կալլասին ուղերձ է հղում, «որ ֆոն դեր Լեյենը նրա կարիքը չունի»։
ԵՄ դիվանագիտական ծառայությունը հայտնվել է աճող ճնշման տակ, քանի որ ֆոն դեր Լեյենը համակարգված կերպով ընդլայնել է Հանձնաժողովի ազդեցությունը աշխարհաքաղաքականության մեջ։
Այս ամսվա սկզբին լրատվամիջոցների ընտրովի հաղորդագրությունները ենթադրում էին, որ հիմնական անդամ պետությունները քննարկում են Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության (EEAS) թևերը ամբողջությամբ կտրելու հարցը, մինչդեռ դա սեղանին դրված միայն մեկ տարբերակ էր՝ բարձր ներկայացուցչի դերի ամրապնդման հետ մեկտեղ։
Տարբերվող քաղաքականություններ
Իսրայելը, թերևս, միակ հարցն է, որտեղ արտաքին քաղաքականության օրակարգը սահմանելու համար նման մրցակցությունն առավել ակնհայտորեն դրսևորվում է։
ԵՄ-Իսրայել պատվիրակության նախագահ, Եվրախորհրդարանի անդամ Հիլդեգարդ Բենտելեն (ԵԺԿ/Գերմանիա) ողջունեց այն փաստը, որ Կալլասը միակը չէր, ով պատասխանատու էր արտաքին հարաբերությունների համար։
«Իսրայելի մասին բարձրաստիճան պաշտոնյա Կալլասի կողմից անհանգստացնող հռետորաբանության փոխարեն, ես գնահատում և լիովին աջակցում եմ հանձնակատար Շուիցայի պատասխանատու, գործնական, կառուցողական և բաց մոտեցումը», – Euronews-ին ասաց Բենտելեն։
Ի տարբերություն դրա, ԵՄ երկրների մեծ մասը, և Կալլասը նրանց անունից, ճնշում են գործադրել Հանձնաժողովի վրա՝ առաջ քաշելու առևտրային սահմանափակումներ Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում իսրայելական բնակավայրերի դեմ։
«Հանձնաժողովը ակնհայտորեն խոչընդոտում է Իսրայելի դեմ ցանկացած միջոցառում», – ասաց Եվրախորհրդարանի անդամ Լուսիա Անունցիատան (Սոցիալիստներ և դեմոկրատներ/Իտալիա), ով նաև ԵՄ-Իսրայել պատվիրակության անդամ է, հղում անելով ասոցացման համաձայնագրի կասեցման վերաբերյալ երկարատև քննարկումներին։
«Գործերը հիմա դանդաղ են ընթանում, հավանաբար անդամ պետությունների ճնշման պատճառով», – հավելեց նա։
Անցյալ շաբաթ ԵՄ առաջնորդները հաստատեցին հայտարարություն, որով կոչ էին անում Հանձնաժողովին ներկայացնել տարբերակներ հուլիսի 13-ին կայանալիք արտաքին գործերի նախարարների հաջորդ հանդիպումից առաջ։
Երեքշաբթի օրը մամուլի ասուլիսի ժամանակ Հանձնաժողովի առևտրի խոսնակ Օլոֆ Գիլը հայտարարեց, որ չի «ենթադրի» այս տարբերակների ենթադրյալ տարբերակները։
Հատկանիշ, ոչ թե սխալ
Դիվանագիտական աղբյուրները նշում են, որ Հանձնաժողովի և ԵՄԱԾ-ի միջև այս լարվածությունը մեկ հանձնակատարի մասին չէ, այլ կառուցվածքային է։
Մասնավորապես, Շուիցայի Մերձավոր Արևելքի, Հյուսիսային Աֆրիկայի և Պարսից ծոցի գլխավոր տնօրինությունը (DG MENA) ստեղծվել է այս հանձնաժողովի ժամկետի սկզբում՝ հենց արտաքին քաղաքականության իրավասությունները կլանելու համար։
Այսպիսով, Միջերկրածովյան հանձնակատարի դերը, կարծես, նախատեսված է մրցակցելու EEAS-ի սեփական տարածքի հետ՝ թույլ տալով ԵՄ գործադիր մարմնին միջամտել արտաքին քաղաքականության հարցերին, երբ զգա, որ ժամանակը հարմար է անկախ դիվանագիտական գործողություններ իրականացնելու համար։
«Հանձնակատարն ունի իր սեփական պորտֆելը և պետք է կարողանա աշխատել իր թեմաների վրա», – ասաց երրորդ դիվանագետը՝ ընդունելով, որ այս հարցերը հանվել են EEAS-ից մանդատի սկզբում։
Այնուամենայնիվ, կան նաև այնպիսիք, ովքեր ընդգծում են, որ ընդհանուր ազդեցությունը դաշինքի միասնականության խաթարումն է նուրբ արտաքին քաղաքականության ոլորտում, որն արդեն իսկ դժվարին տեղանք է, որի վրա եվրոպական կառավարությունները հազվադեպ են լիովին համաձայնեցված։
Ինչպես ասաց մեկը. «Եթե դուք ցանկանում եք միասնականություն, ապա պետք է աշխատեք դրա համար»։
Բաց մի թողեք
Էլ ո՞վ. Եվրոպայի ձայնը գտնելը
Հարցում. Մեծ Բրիտանիայի ընտրողները ցանկանում էին Սթարմերի հեռանալը, բայց ոչ Բըրնհեմի անհապաղ թագադրումը
Քաղաքական սիրավեպի ավարտ․ Թրամփը տասնամյակ անցկացրեց Եվրոպայում ընկերներ ձեռք բերելով։ Հիմա նրանք երես են թեքում