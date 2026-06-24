24/06/2026

EU – Armenia

Հայաստանին կհեռացնե՞ն ՀԱՊԿ-ից

infomitk@gmail.com 24/06/2026 1 min read

ՀԱՊԿ-ի ղեկավարությունը մանրամասն կքննարկի Հայաստանի հետագա անդամակցության հարցը։ Այս մասին ասել է ՀԱՊԿ մշտական խորհրդի նախագահ, կազմակերպությունում ՌԴ մշտական ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլևը։

«ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի անդամակցության շարունակման հարցը կլինի բարձրագույն ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում և քննարկման առարկա կդառնա», – ասել է նա` ելույթ ունենալով Պետերբուրգի միջազգային իրավաբանական համաժողովում։
ԱՄՆ–ի և ԵՄ–ի` Հայաստանի հետ կապված ծրագրերը, Վասիլևի խոսքով, սպառնում են սրել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը։ Նա հավելել է` որ ՀԱՊԿ-ն այդ իրավիճակը վերահսկողության տակ է պահում։

Ավելի վաղ ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նշել էր, որ Երևանը կարող է հեռացվել ՀԱՊԿ-ից՝ երկու տարի անդամակցության վճարները չվճարելու պատճառով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչու են նման որոշում կայացրել․ ՍԴ-ն հայտարարություն է տարածել

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամիսներ անց հայտարարագրում է

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ է ակնկալում Կրեմլը Հայաստանի իշխանություններից

24/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կասեցվել է «Դիլի» ընկերության գործունեությունը․ արտադրվել է վտանգավոր սննդամթերք. Լուսանկար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս թեման արդեն ազգային անվտանգության հարց է, դրա սպառնալիքները մեզ բոլորիս են վերաբերում

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու են նման որոշում կայացրել․ ՍԴ-ն հայտարարություն է տարածել

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամիսներ անց հայտարարագրում է

24/06/2026 infomitk@gmail.com