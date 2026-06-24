Հայաստանին կհեռացնե՞ն ՀԱՊԿ-ից

ՀԱՊԿ-ի ղեկավարությունը մանրամասն կքննարկի Հայաստանի հետագա անդամակցության հարցը։ Այս մասին ասել է ՀԱՊԿ մշտական խորհրդի նախագահ, կազմակերպությունում ՌԴ մշտական ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլևը։
«ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի անդամակցության շարունակման հարցը կլինի բարձրագույն ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում և քննարկման առարկա կդառնա», – ասել է նա` ելույթ ունենալով Պետերբուրգի միջազգային իրավաբանական համաժողովում։
ԱՄՆ–ի և ԵՄ–ի` Հայաստանի հետ կապված ծրագրերը, Վասիլևի խոսքով, սպառնում են սրել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը։ Նա հավելել է` որ ՀԱՊԿ-ն այդ իրավիճակը վերահսկողության տակ է պահում։
Ավելի վաղ ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նշել էր, որ Երևանը կարող է հեռացվել ՀԱՊԿ-ից՝ երկու տարի անդամակցության վճարները չվճարելու պատճառով։
Բաց մի թողեք
Ինչու են նման որոշում կայացրել․ ՍԴ-ն հայտարարություն է տարածել
Ամիսներ անց հայտարարագրում է
Ի՞նչ է ակնկալում Կրեմլը Հայաստանի իշխանություններից