24/06/2026

EU – Armenia

Մեղավոր է ճանաչվել սեքսուալ բռնություններ կատարելու մեջ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 24/06/2026 1 min read

Հյուսիսային Իռլանդիայի Դեմոկրատական Յունիոնիստական կուսակցության նախկին առաջնորդ Ջեֆրի Դոնալդսոնը մեղավոր է ճանաչվել սեքսուալ բռնություններ կատարելու 18 հանցադրվագում։

Վճիռը կայացրել է Նյուրի քաղաքի Արքայական դատարանի երդվյալ ատենակալների կողմից։ 63-ամյա քաղաքական գործիչը մեղադրվում է սեքսուալ բնույթի հանցագործություններում, որոնք կատարվել են 1985-2009 թվականների ընթացքում։

Ուշագրավ է այն, որ Դոնալդսոնին հանցակից է ճանաչվել նրա վաթսունամյա կինը՝ Էլյանորան։ Զույգը ձերբակալվել է 2024 թվակաին։ Նրանք ամուսնացած են 1987 թվականից։

Դատավոր Պոլ Ռեմզին հայտարարել է, որ Դոնալդսոնը երկար տարիներ կանցկացնի բանտում, քանի որ Երդվյալ ատենակալները նրան մեղավոր են ճանաչել։

Մեղավոր է ճանաչվել սեքսուալ բռնություններ կատարելու մեջ

Բաց մի թողեք

1 min read

Չորս հանրապետական ​​Լուզերներ քվեարկեցին դեմոկրատների հետ․ Թրամփ

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեւաստոպոլը մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի Ուկրաինայի զինված ուժերի հարվածից հետո

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանին թույլ չի տրվի վճար պահանջել Հորմուզի նեղուցով անցման համար․ Ռուբիո

24/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Խցանման դեպքում խաչմերուկ մտնելն արգելված է․ կանոնի խախտումը կառաջացնի տուգանք և տուգանային միավորի կորուստ. Տեսանյութ

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կասեցվել է «Դիլի» ընկերության գործունեությունը․ արտադրվել է վտանգավոր սննդամթերք. Լուսանկար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս թեման արդեն ազգային անվտանգության հարց է, դրա սպառնալիքները մեզ բոլորիս են վերաբերում

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու են նման որոշում կայացրել․ ՍԴ-ն հայտարարություն է տարածել

24/06/2026 infomitk@gmail.com