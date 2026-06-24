Մեղավոր է ճանաչվել սեքսուալ բռնություններ կատարելու մեջ. Լուսանկար

Հյուսիսային Իռլանդիայի Դեմոկրատական Յունիոնիստական կուսակցության նախկին առաջնորդ Ջեֆրի Դոնալդսոնը մեղավոր է ճանաչվել սեքսուալ բռնություններ կատարելու 18 հանցադրվագում։
Վճիռը կայացրել է Նյուրի քաղաքի Արքայական դատարանի երդվյալ ատենակալների կողմից։ 63-ամյա քաղաքական գործիչը մեղադրվում է սեքսուալ բնույթի հանցագործություններում, որոնք կատարվել են 1985-2009 թվականների ընթացքում։
Ուշագրավ է այն, որ Դոնալդսոնին հանցակից է ճանաչվել նրա վաթսունամյա կինը՝ Էլյանորան։ Զույգը ձերբակալվել է 2024 թվակաին։ Նրանք ամուսնացած են 1987 թվականից։
Դատավոր Պոլ Ռեմզին հայտարարել է, որ Դոնալդսոնը երկար տարիներ կանցկացնի բանտում, քանի որ Երդվյալ ատենակալները նրան մեղավոր են ճանաչել։
Բաց մի թողեք
Չորս հանրապետական Լուզերներ քվեարկեցին դեմոկրատների հետ․ Թրամփ
Սեւաստոպոլը մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի Ուկրաինայի զինված ուժերի հարվածից հետո
Իրանին թույլ չի տրվի վճար պահանջել Հորմուզի նեղուցով անցման համար․ Ռուբիո