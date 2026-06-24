Սա լուրջ վտանգ է. պիտի դիմացն առնել

Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանը անդրադարձել է ադրբեջանցիների վերադարձի և դրա շուրջ ձևավորվող քաղաքական քննարկումներին՝ ընդգծելով, որ թեման չպետք է դիտարկվի միայն ներքաղաքական բանավեճի շրջանակում։
Նրա խոսքով՝ այս հարցը պետք է դուրս բերել իշխանություն–ընդդիմություն հակադրության դաշտից և դիտարկել որպես Հայաստան–Ադրբեջան հարաբերությունների մաս։ Օսկանյանը նաև նշել է, որ անհրաժեշտ է արձագանքել ադրբեջանական կողմի հռետորաբանությանը և նրանց գործունեությանը ինչպես ԱՄՆ-ում, այնպես էլ եվրոպական երկրներում։
Նախկին նախարարի գնահատմամբ՝ խոսքը երկարաժամկետ և լուրջ գործընթացի մասին է, որը չի դրսևորվի անմիջապես, սակայն, ըստ նրա, դրա հիմքերը դրվում են հենց ներկայում։ Նա ընդգծել է, որ եթե Հայաստանը այսօր քայլեր չձեռնարկի, ապա հետագայում իրավիճակի վերահսկումը կարող է շատ ավելի բարդ դառնալ։
Վարդան Օսկանյանը նաև կարծիք է հայտնել, որ ադրբեջանցիների՝ Հայաստանում բնակեցման գաղափարը կարող է լինել պետական մակարդակով ձևավորված ծրագիր՝ հարց բարձրացնելով, թե արդյոք հայկական կողմը բավարար չափով արձագանքում է այդ գործընթացներին. «Սա լուրջ վտանգ է, միանգամից չի լինելու, բայց սկիզբը հիմա է դրվում ու եթե մենք սրա դիմացը չառնենք հենց այսօր, հետո դժվար է լինելու»:
Բաց մի թողեք
Այս թեման արդեն ազգային անվտանգության հարց է, դրա սպառնալիքները մեզ բոլորիս են վերաբերում
Փաշինյանը փորձում է ներքին բռնաճնշումներով մեղմել Ալիևի զայրույթը
Պետական դավաճանության և լրտեսության մեջ մեղադրվող Անդրանիկ Թևանյանն, ըստ 50 մտավորականների, «շինծու գործով» է