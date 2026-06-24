24/06/2026

EU – Armenia

Սա լուրջ վտանգ է. պիտի դիմացն առնել

infomitk@gmail.com 24/06/2026 1 min read

Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանը անդրադարձել է ադրբեջանցիների վերադարձի և դրա շուրջ ձևավորվող քաղաքական քննարկումներին՝ ընդգծելով, որ թեման չպետք է դիտարկվի միայն ներքաղաքական բանավեճի շրջանակում։

Նրա խոսքով՝ այս հարցը պետք է դուրս բերել իշխանություն–ընդդիմություն հակադրության դաշտից և դիտարկել որպես Հայաստան–Ադրբեջան հարաբերությունների մաս։ Օսկանյանը նաև նշել է, որ անհրաժեշտ է արձագանքել ադրբեջանական կողմի հռետորաբանությանը և նրանց գործունեությանը ինչպես ԱՄՆ-ում, այնպես էլ եվրոպական երկրներում։

Նախկին նախարարի գնահատմամբ՝ խոսքը երկարաժամկետ և լուրջ գործընթացի մասին է, որը չի դրսևորվի անմիջապես, սակայն, ըստ նրա, դրա հիմքերը դրվում են հենց ներկայում։ Նա ընդգծել է, որ եթե Հայաստանը այսօր քայլեր չձեռնարկի, ապա հետագայում իրավիճակի վերահսկումը կարող է շատ ավելի բարդ դառնալ։

Վարդան Օսկանյանը նաև կարծիք է հայտնել, որ ադրբեջանցիների՝ Հայաստանում բնակեցման գաղափարը կարող է լինել պետական մակարդակով ձևավորված ծրագիր՝ հարց բարձրացնելով, թե արդյոք հայկական կողմը բավարար չափով արձագանքում է այդ գործընթացներին. «Սա լուրջ վտանգ է, միանգամից չի լինելու, բայց սկիզբը հիմա է դրվում ու եթե մենք սրա դիմացը չառնենք հենց այսօր, հետո դժվար է լինելու»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Այս թեման արդեն ազգային անվտանգության հարց է, դրա սպառնալիքները մեզ բոլորիս են վերաբերում

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը փորձում է ներքին բռնաճնշումներով մեղմել Ալիևի զայրույթը

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պետական դավաճանության և լրտեսության մեջ մեղադրվող Անդրանիկ Թևանյանն, ըստ 50 մտավորականների, «շինծու գործով» է

24/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կասեցվել է «Դիլի» ընկերության գործունեությունը․ արտադրվել է վտանգավոր սննդամթերք. Լուսանկար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս թեման արդեն ազգային անվտանգության հարց է, դրա սպառնալիքները մեզ բոլորիս են վերաբերում

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու են նման որոշում կայացրել․ ՍԴ-ն հայտարարություն է տարածել

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամիսներ անց հայտարարագրում է

24/06/2026 infomitk@gmail.com