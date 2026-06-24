24/06/2026

EU – Armenia

28-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել է

infomitk@gmail.com 24/06/2026 1 min read

Ոստիկանները ձերբակալել են հետախուզվողի: Այս մասին հայտնում են ՆԳՆ Ոստիկանությունից:

Ժամը 16.20-ին մայրաքաղաքի Սարյան և Թումանյան փողոցների խաչմերուկում քրեական ոստիկանները ձերբակալեցին և վարչություն տեղափոխեցին այս տարվա ապրիլի 29-ից առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու մեղադրանքով հետախուզվող 28-ամյա երիտասարդին։

Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին լիցքավորված մարտական ատրճանակ և գաղտնի փականով դանակ։

Ձերբակալվածն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական բաժին։ Նախաքննությունը շարունակվում է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ձերբակալել են Ավետիք Չալաբյանին

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրավապահները ներխուժել են Իշխան Սաղաթելյանի տուն

23/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծառուկյանի «Օնիրա քլաբ» ՍՊԸ խաղատան (Շանգրի Լա) լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվել

23/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ցավում եմ հայրենիքիս համար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դոնալդ Թրամփը կարծում է, որ եվրոպական երկրները անմիտ որոշում կայացրեցին, երբ որոշեցին չօգնել իրեն Իրանի դեմ պատերազմում

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչն է Էդվարդ Ռադզինսկու գրքերի համար լայն ճանաչում ապահովել․ Լուսանկար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կպատասխանենք սեպտեմբերին

24/06/2026 infomitk@gmail.com