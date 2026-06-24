Իրանին պարտադրում են ԱՄՆ-ից սնունդ գնել, որ զենք-զինամթերքի արտադրության ծավալների ընդլայնում լինի

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իրանական դրամական ապասառեցված միջոցներով Թեհրանը կգնի սննդամթերք։
Այս մասին նա ասել է Սպիտակ տանը՝ լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ։
«Ապասառեցված միջոցները կուղղվեն պարենի ձեռքբերման համար։ Եւ պարենը պետք է ձեռք բերվի բացառապես Միացյալ Նահանգներից՝ մեր ֆերմերներից»,- ասել է նախագահ Թրամփը։ ԱՄՆ նախագահը մասնավորապես շեշտել է, որ ամերիկյան ֆերմերներից ձեռք են բերելու սոյա եւ եգիպտացորեն։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տուն է հրավիրել Պենտագոնի ղեկավար կազմին, ինչպես նաեւ՝ ամերիկյան առաջատար ռազմական արդյունաբերական ձեռնարկությունների ղեկավարներին՝ քննարկելու համար զենք զինամթերքի արտադրման ծավալների ընդլայնումն ու հատկապես հրթիռների արտադրության պրոցեսների արագացումը։
Այս մասին հայտնում է The Wall Street Journal պարբերականը։
Թրամփը մտադիր է հասնել նրան, որ որքան հնարավոր է արագացվեն ռազմական արտադրական ծավալները, որպեսզի ամերիկյան ծախսված սպառազինությունների ու զենք զինամթերքի պաշարները, որքան հնարավոր է արագ վերականգնվեն։ Հանդիպմանը մասնակցելու հրավերները ուղարկվելու են Պաշտպանության փոխնախարար Սթիվեն Ֆայնբերգին, ինչպես նաեւ՝ Lockheed Martin, RTX, Boeing, L3Harris, Northrop Grumman եւ Honeywell Aerospace ընկերությունների ղեկավարներին։
Բաց մի թողեք
Ովքեր են երաշխավորելու Լիբանանի գոյությունը
Վենսն ասում է, որ Իրանի հետ ուղիղ բանակցությունները «լավ հիմք» են ստեղծում պատերազմն ավարտելու համաձայնագրի համար
Եղբայրությունից դեպի հակազդեցություն. Լեհաստանը վիճում է Ուկրաինայի հետ