Երկրաշարժ է գրանցվել Հայաստանում

Հուլիսի 2-ին` տեղական ժամանակով ժամը 19:05-ին (Գրինվիչի ժամանակով` ժամը 15։05-ին), ՀՀ ՆԳՆ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է հյուսիսային լայնության 41․00⁰ և արևելյան երկայնության 45․16⁰ աշխարհագրական կոորդինատներով Հայաստան՝ Իջևան քաղաքից 14 կմ հյուսիս, օջախի 10 կմ խորությամբ 2․4 մագնիտուդով երկրաշարժ։
Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 3 բալ:
Երկրաշարժը զգացվել է Տավուշի մարզի Իջևան քաղաքում, Աչաջուր, Խաշթառակ և Սևքար գյուղերում՝ 2-3 բալ ուժգնությամբ:
Բաց մի թողեք
ՔՊ-ն խմբակցության ղեկավարի թեկնածու է ընտրել
Որոշում եմ կայացրել հրաժարվել Արցախի ԱԺ նախագահի պաշտոնից․ Աշոտ Դանիելյան. Լուսանկար
Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Փաշինյանին խորհուրդ է տվել Ուկրաինայի օրինակին հետևել