Հարցում. Եվրոպացիները երկատված են Ամերիկայի և Չինաստանի միջև

POLITICO-ի հետ համատեղ անցկացված ԵՄ 24 երկրներում անցկացված հարցումը ցույց է տալիս, որ հարցվածները բաժանվել են Վաշինգտոնի և Պեկինի հետ ավելի սերտ կապերի միջև, որտեղ անորոշությունը գերիշխող պատասխանն է Եվրոպայի մեծ մասում։
Նոր հարցման համաձայն՝ եվրոպացիները բաժանված են այն հարցի շուրջ, թե արդյոք ԵՄ-ն պետք է մոտենա Միացյալ Նահանգներին, թե Չինաստանին, ցույց է տալիս, որ Դոնալդ Թրամփի երկրորդ նախագահությունը խաթարել է երկարատև աշխարհաքաղաքական հավատարմությունը։
Հունիսին Public First հարցման կենտրոնի կողմից ԵՄ 24 երկրներում անցկացված հարցման համաձայն՝ ութ երկրներում հարցվածները հակված էին Չինաստանի հետ ավելի ամուր հարաբերությունների, ինը կողմ էին ԱՄՆ-ին, իսկ յոթում՝ փաստացի բաժանված էին երկուսի միջև։
14 երկրներում ամենատարածված պատասխանը «Չգիտեմ» էր՝ այդ պատասխանը տված մարդկանցից ավելի շատերը, քան Վաշինգտոնին կամ Պեկինին աջակցողները։
Պատասխանները ընդգծում են դաշինքի առջև ծառացած դժվարին իրավիճակը, քանի որ քաղաքական և առևտրային լարվածությունը սրում է հարաբերությունները երկու համաշխարհային գերտերությունների՝ նրա երկու խոշորագույն առևտրային գործընկերների հետ։
Բրյուսելը միակողմանի առևտրային համաձայնագիր է կնքում Թրամփի վարչակազմի հետ, մինչդեռ այն բախվում է չինական արտահանման, այդ թվում՝ էլեկտրական մեքենաների աճի հետ կապված առաջադեմ ապաարդյունաբերականացման հետ։
«Եվրոպացիները Ամերիկայից հեռավորությունը համարում են հասանելի, իսկ որոշ երկրներում՝ արդեն մեծամասնության նախընտրությունը։ Նրանք Չինաստանից կախվածությունը համարում են ավելի շատ անհրաժեշտություն, իսկ այն մեղմելու ջանքերը՝ ցանկալի մտածողություն», – ասել է Սեբ Ռայդը, Public First-ի կարծիքի հետազոտության ղեկավարը։
«Թրամփի գործողությունների համար վատ ժամանակ կլիներ ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև ընտրություն կատարելու համար. շատ եվրոպացիների համար ԱՄՆ-ն ընտրովի է, իսկ Չինաստանը՝ անհրաժեշտ», – հավելել է նա։
Տվյալները հստակեցնում են, որ Արևմտյան Եվրոպայում ԱՄՆ-ն այլևս չի դիտվում որպես հուսալի դաշնակից։
Օրինակ՝ Իտալիան և Իսպանիան Չինաստանի ճամբարում են, վերջինս՝ անկասկած։ Այլ ծանր հարվածներ հասցնող երկրներ՝ Ֆրանսիան և Գերմանիան, անորոշ էին, մեծամասնությունը պատասխանել էր, որ չգիտի, թե ում ընտրել երկուսի միջև։
Դոնալդ Թրամփը Եվրոպայի ղեկավարության նկատմամբ իր արհամարհանքը դարձրել է իր նախագահության կրկնվող թեմա։ Նա վիրավորել է նրանց, միակողմանի մաքսատուրքեր է սահմանել դաշինքի վրա, ԱՄՆ զորքերը դուրս է բերել մայրցամաքից և նույնիսկ սպառնացել է անեքսիայի ենթարկել Գրենլանդիան՝ Դանիայի ինքնիշխան տարածքը։
Մի շարք ԵՄ առաջնորդներ՝ Իսպանիայի Պեդրո Սանչեսից մինչև Դանիայի Մետտե Ֆրեդերիկսեն, տեսել են իրենց ժողովրդականության աճը ԱՄՆ նախագահի հետ բախումից հետո, ինչը ընդգծում է, թե որքան ժողովրդական չէ նա արտասահմանում։ Նույնիսկ ավանդական դաշնակիցները, ինչպիսին է Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին, հեռանում են նրանից։
Այս միտումը չի տարածվում ամբողջ մայրցամաքի վրա. Արևելյան Եվրոպայի հարցվածները, որոնք վաղուց կառչած են եղել ԱՄՆ-ին՝ որպես սառը պատերազմից հետո ստեղծված կարգի երաշխավոր, շարունակում են դրականորեն վերաբերվել Ամերիկային։ Օրինակ՝ Լեհաստանը, Լիտվան և Էստոնիան բոլորը հաստատուն կերպով Վաշինգտոնի ճամբարում են։
Պեկինը չի առաջարկում ԱՄՆ-ի պատմական հարաբերություններին ուղղակի այլընտրանք։
Չինական ներմուծման աճը խաթարում է ավանդական եվրոպական արտադրությունը՝ քիմիական նյութերից մինչև ավտոմեքենաների արտադրություն։ Այս շաբաթվա սկզբին Եվրահանձնաժողովը հայտարարեց, որ բանակցություններ է վարում Չինաստանի հետ՝ փորձելով գտնել ավելի հավասարակշռված առևտրային պայմանավորվածություն։ Այն ցանկանում է, որ այս հարցում առաջընթաց լինի մինչև հոկտեմբեր։
Հարցման տվյալները ցույց են տալիս, որ ԵՄ քաղաքացիները Եվրոպայի առևտրային կապերը Չինաստանի հետ դիտարկում են որպես փաստ, այլ ոչ թե որպես ընտրություն։
Հարցմանը մասնակցած 24 երկրներում հարցվածների 38 տոկոսը նշել է, որ չնայած Չինաստանից կախվածության նվազեցումը լավ է հնչում, դա անիրատեսական գաղափար է։ Սա ամենատարածված տեսակետն էր բոլոր երկրներում, բացառությամբ Շվեդիայի և Դանիայի, որտեղ նմանատիպ տոկոսային հարաբերակցությամբ ԵՄ-ն պետք է փորձի վերացնել ԵՄ-ի կախվածությունը Չինաստանից։
Բլոկում միայն 26 տոկոսը համաձայն է, որ դա անելը և՛ հնարավոր է, և՛ ցանկալի, մինչդեռ ևս 19 տոկոսը նշել է, որ ԵՄ-ն չպետք է փորձի կրճատել իր կախվածությունը Չինաստանից։
Ավելին, եվրոպացիները ապագան տեսնում են ոչ թե ԱՄՆ-ին, այլ Չինաստանին։ Հարցման մեջ հարցվածների 43 տոկոսը նշել է, որ ակնկալում է, որ Չինաստանը 10 տարի հետո կլինի Եվրոպայի ամենակարևոր առևտրային գործընկերը։ Միայն 27 տոկոսն է ընտրել ԱՄՆ-ն։
Երկրների առումով, 24 երկրներից 23-ում ավելի շատ մարդիկ նշել են, որ ակնկալում են, որ Չինաստանը կդառնա Եվրոպայի գլխավոր առևտրային գործընկերը տասնամյակում։ Միայն լիտվացիներն են հստակորեն նախապատվությունը տվել ԱՄՆ-ին։
Public First-ը հունիսի 6-22-ը հարցում է անցկացրել Եվրամիության 24 երկրներում բնակվող 23,970 չափահասների շրջանում, որոնցից յուրաքանչյուրում մասնակցել է մոտ 1000 մարդ։
Արդյունքները կշռվել են ըստ տարիքի, սեռի, տարածաշրջանի և կրթության՝ համապատասխանեցնելով յուրաքանչյուր երկրի ժողովրդագրական պրոֆիլին, ապա վերափոխվել են այնպես, որ յուրաքանչյուր երկիր հավասարապես ներդրում ունենա համակցված տվյալների բազայում։ Եվրոպական թվերը երկրների միջև ուղիղ միջինն են, այլ ոչ թե բնակչության կշռված։
Բաց մի թողեք
Հարցում. Եվրոպացիները կասկածում են, որ կարող են միայնակ պաշտպանվել
Մաս 3. Բրյուսելի ներսում պայքար ֆրանսիական ձախերին առաջնորդելու համար․ Լուսանկարներ
Հինգ հրատապ խնդիր Իռլանդիայի համար՝ ԵՄ Խորհրդի նախագահությունը ստանձնելիս