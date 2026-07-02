02/07/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն Հայաստանին առևտրային փրկարար օղակ է առաջարկում ռուսական սահմանափակումներից հետո

infomitk@gmail.com 02/07/2026 1 min read

Մոսկվան, զայրացած Երևանի ավանդական դաշնակիցից հեռանալուց, արգելքներ և սահմանափակումներ է սահմանել հայկական մի շարք ներմուծումների վրա:

Եվրամիությունը հինգշաբթի օրը հայտարարեց Հայաստանին տրամադրվող նոր ֆինանսական և առևտրային աջակցության մասին, քանի որ կովկասյան երկիրը տատանվում է այն բանից, ինչը Բրյուսելը անվանել է ռուսական «տնտեսական հարկադրանք»՝ արևմտամետ շրջադարձից հետո:

Մոսկվան, զայրացած Երևանի ավանդական դաշնակիցից հեռանալուց, արգելքներ և սահմանափակումներ է սահմանել հայկական մի շարք ներմուծումների վրա, այդ թվում՝ մրգերի, բանջարեղենի, ծաղիկների և խմիչքների վրա՝ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ:

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, ելույթ ունենալով Երևանում ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ասել է, որ Հայաստանը «դեռևս զգալի տնտեսական ճնշման է ենթարկվում Ռուսաստանի կողմից՝ իրականում ոչ այլ ինչ, քան տնտեսական հարկադրանք»:

«Երբ մեր գործընկերների վրա ճնշում է գործադրվում, Եվրամիությունը հանդես է գալիս», – ասաց նա՝ հայտարարելով լրացուցիչ 80 միլիոն եվրոյի (92 միլիոն դոլար) օգնության մասին՝ Հայաստանին օգնելու «ամրապնդել և դիվերսիֆիկացնել» իր առևտուրը։

Ֆոն դեր Լեյենը նաև ասաց, որ հանձնաժողովը առաջարկում է «ինքնուրույն առևտրային միջոցառումներ», որոնք կազատականացնեն ԵՄ-ում հայկական արտահանման գրեթե 80 տոկոսը՝ դրանք դարձնելով առանց մաքսատուրքի։

«Դրանով մենք կարող ենք վերաուղղորդել այն ապրանքները, որոնք ներկայումս դեռևս մեծապես կախված են ռուսական շուկայից, և ուղարկել դրանք 450 միլիոն սպառող ունեցող Եվրամիության միասնական շուկա», – ասաց նա։

Միջոցառումները կվերաբերեն գրեթե բոլոր հայկական թարմ մրգերին, բանջարեղենին և բույսերին, որոնք նախկինում արտահանվել են Ռուսաստան, ինչպես նաև խմիչքների և ոգելից խմիչքների արտահանման ավելի քան 90 տոկոսին, հավելեց նա։

«Սա միայն սկիզբն է», – ասաց ֆոն դեր Լեյենը։

Ռուսաստանը ներմուծման սահմանափակումները արդարացնելու համար մեջբերեց անհայտ սանիտարական մտահոգություններ, սակայն այդ միջոցառումները լայնորեն դիտվում են որպես Փաշինյանի վրա տնտեսական ճնշում գործադրելու և նրան ուղղությունը փոխելու դրդելու փորձ։

Փաշինյանի կուսակցությունը հաղթեց հունիսյան ընտրություններում՝ հարված հասցնելով Մոսկվայի ազդեցությանը երկրում, որտեղ այն երկար ժամանակ պահպանում էր ռազմական բազա և լայն տնտեսական լծակներ։

Ֆոն դեր Լեյենը ժամանեց Երևան հարևան Ադրբեջանից, որտեղ, նրա խոսքով, ԵՄ-ն ցանկանում է «օգնել խաղաղությանը արմատավորվել տարածաշրջանում»։

Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղություն են կնքել Ղարաբաղյան տարածաշրջանի շուրջ տասնամյակներ տևած տարածքային հակամարտությունից հետո, որը Բաքուն 2023 թվականին վերադարձրեց հայ անջատողականներից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բրյուսելը զգուշացնում է մայրաքաղաքներին՝ ձեռքերը հեռու մեր բյուջեից

02/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ Գերագույն դատարանը ուժի մեջ է թողել Google Android-ի տուգանքը կարևորագույն հակամենաշնորհային գործում

02/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտադրվել է վտանգավոր սննդամթերք. Լոռիում կասեցվել է պանրի արտադրամասի գործունեությունը․ Լուսանկար

01/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երկրաշարժ է գրանցվել Հայաստանում

02/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն Հայաստանին առևտրային փրկարար օղակ է առաջարկում ռուսական սահմանափակումներից հետո

02/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բրյուսելը զգուշացնում է մայրաքաղաքներին՝ ձեռքերը հեռու մեր բյուջեից

02/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արզաքանցյանը ԱԺ ընտրությունների պատճառո՞վ է ամուսնալուծվել

02/07/2026 infomitk@gmail.com