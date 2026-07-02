ԵՄ-ն Հայաստանին առևտրային փրկարար օղակ է առաջարկում ռուսական սահմանափակումներից հետո

Մոսկվան, զայրացած Երևանի ավանդական դաշնակիցից հեռանալուց, արգելքներ և սահմանափակումներ է սահմանել հայկական մի շարք ներմուծումների վրա:
Եվրամիությունը հինգշաբթի օրը հայտարարեց Հայաստանին տրամադրվող նոր ֆինանսական և առևտրային աջակցության մասին, քանի որ կովկասյան երկիրը տատանվում է այն բանից, ինչը Բրյուսելը անվանել է ռուսական «տնտեսական հարկադրանք»՝ արևմտամետ շրջադարձից հետո:
Մոսկվան, զայրացած Երևանի ավանդական դաշնակիցից հեռանալուց, արգելքներ և սահմանափակումներ է սահմանել հայկական մի շարք ներմուծումների վրա, այդ թվում՝ մրգերի, բանջարեղենի, ծաղիկների և խմիչքների վրա՝ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ:
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, ելույթ ունենալով Երևանում ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ասել է, որ Հայաստանը «դեռևս զգալի տնտեսական ճնշման է ենթարկվում Ռուսաստանի կողմից՝ իրականում ոչ այլ ինչ, քան տնտեսական հարկադրանք»:
«Երբ մեր գործընկերների վրա ճնշում է գործադրվում, Եվրամիությունը հանդես է գալիս», – ասաց նա՝ հայտարարելով լրացուցիչ 80 միլիոն եվրոյի (92 միլիոն դոլար) օգնության մասին՝ Հայաստանին օգնելու «ամրապնդել և դիվերսիֆիկացնել» իր առևտուրը։
Ֆոն դեր Լեյենը նաև ասաց, որ հանձնաժողովը առաջարկում է «ինքնուրույն առևտրային միջոցառումներ», որոնք կազատականացնեն ԵՄ-ում հայկական արտահանման գրեթե 80 տոկոսը՝ դրանք դարձնելով առանց մաքսատուրքի։
«Դրանով մենք կարող ենք վերաուղղորդել այն ապրանքները, որոնք ներկայումս դեռևս մեծապես կախված են ռուսական շուկայից, և ուղարկել դրանք 450 միլիոն սպառող ունեցող Եվրամիության միասնական շուկա», – ասաց նա։
Միջոցառումները կվերաբերեն գրեթե բոլոր հայկական թարմ մրգերին, բանջարեղենին և բույսերին, որոնք նախկինում արտահանվել են Ռուսաստան, ինչպես նաև խմիչքների և ոգելից խմիչքների արտահանման ավելի քան 90 տոկոսին, հավելեց նա։
«Սա միայն սկիզբն է», – ասաց ֆոն դեր Լեյենը։
Ռուսաստանը ներմուծման սահմանափակումները արդարացնելու համար մեջբերեց անհայտ սանիտարական մտահոգություններ, սակայն այդ միջոցառումները լայնորեն դիտվում են որպես Փաշինյանի վրա տնտեսական ճնշում գործադրելու և նրան ուղղությունը փոխելու դրդելու փորձ։
Փաշինյանի կուսակցությունը հաղթեց հունիսյան ընտրություններում՝ հարված հասցնելով Մոսկվայի ազդեցությանը երկրում, որտեղ այն երկար ժամանակ պահպանում էր ռազմական բազա և լայն տնտեսական լծակներ։
Ֆոն դեր Լեյենը ժամանեց Երևան հարևան Ադրբեջանից, որտեղ, նրա խոսքով, ԵՄ-ն ցանկանում է «օգնել խաղաղությանը արմատավորվել տարածաշրջանում»։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղություն են կնքել Ղարաբաղյան տարածաշրջանի շուրջ տասնամյակներ տևած տարածքային հակամարտությունից հետո, որը Բաքուն 2023 թվականին վերադարձրեց հայ անջատողականներից։
Բաց մի թողեք
Բրյուսելը զգուշացնում է մայրաքաղաքներին՝ ձեռքերը հեռու մեր բյուջեից
ԵՄ Գերագույն դատարանը ուժի մեջ է թողել Google Android-ի տուգանքը կարևորագույն հակամենաշնորհային գործում
Արտադրվել է վտանգավոր սննդամթերք. Լոռիում կասեցվել է պանրի արտադրամասի գործունեությունը․ Լուսանկար