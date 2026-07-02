ԵՄ Գերագույն դատարանը ուժի մեջ է թողել Google Android-ի տուգանքը կարևորագույն հակամենաշնորհային գործում

Դատավճիռը ամրապնդում է Բրյուսելի դիրքերը, քանի որ այն ավելի ու ավելի է ապավինում թվային մրցակցության նոր կանոններին՝ խոշոր տեխնոլոգիական ոլորտը վերահսկելու համար։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպայի Գերագույն դատարանը հինգշաբթի օրը մերժեց Google-ի բողոքարկումը Android-ի 4.1 միլիարդ եվրոյի հակամենաշնորհային տուգանքի դեմ՝ Եվրոպական հանձնաժողովին մեծ հաղթանակ պարգևելով խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների հետ իր ամենաերկարատև հակամենաշնորհային վեճերից մեկում։
Եվրամիության Արդարադատության դատարանը ուժի մեջ է թողել ստորին դատարանի 2022 թվականի որոշումը, որը մեծապես հաստատել է Հանձնաժողովի այն եզրակացությունը, որ Google-ը չարաշահել է իր գերիշխող դիրքը՝ սահմանափակումներ սահմանելով սմարթֆոնների արտադրողների և բջջային ցանցի օպերատորների վրա, որոնք օգտագործում են իր Android օպերացիոն համակարգը՝ Google Search-ի և Chrome-ի գերիշխող դիրքը պաշտպանելու համար։
Գլխավոր դատարանը սկզբնական 4.34 միլիարդ եվրոյի տուգանքը կրճատել է մինչև 4.125 միլիարդ եվրո, տուգանք, որն այժմ ուժի մեջ է։
Դատավճիռը «չի ճանաչում մեր զգալի ներդրումը՝ Android-ի բաց, փոխգործունակ և անվճար մնալու համար», – հայտարարել է Google-ի խոսնակը հայտարարության մեջ։ Ընկերությունը հայտարարել է, որ հետևել է 2018 թվականի նախնական եզրակացություններին և շարունակում է «կենտրոնանալ մեր օգտատերերի, գործընկերների և մշակողների համար շարունակական նորարարության և բացության վրա»։
Որոշումը ավարտին է հասցնում այն գործը, որը մրցակցության նախկին հանձնակատար Մարգրետե Վեստագերի պաշտոնավարման ընթացքում վճռորոշ հակամենաշնորհային մարտերից մեկն էր, և ամրապնդում է Հանձնաժողովի կողմից ավանդական մրցակցային օրենսդրության կիրառումը՝ թվային հարթակների շուկայական ուժի դեմ պայքարելու համար։
Մինչդեռ ԵՄ-ն այժմ ավելի ու ավելի է ապավինում «Թվային շուկաների մասին» օրենքին՝ խոշոր առցանց հարթակները կարգավորելու համար, որոշումը ևս մեկ դատական հաստատում է այն իրավական սկզբունքները, որոնք հիմք են հանդիսացել Բրյուսելի կողմից խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների նկատմամբ նախկինում իրականացված հակամենաշնորհային միջոցառումների համար։
«Այսօրվա որոշումը շատ հստակ ուղերձ է հղում. գերիշխող ընկերությունները չեն կարող օգտագործել իրենց իշխանությունը՝ մրցակցությունը խոչընդոտելու և սպառողների ընտրությունը սահմանափակելու համար», – ասել է Եվրոպական սպառողների կազմակերպության (BEUC) գլխավոր տնօրեն Ագուստին Ռեյնան, որը միջամտել է ի պաշտպանություն Հանձնաժողովի։
Որոշումը խոշոր հաղթանակ անվանելով՝ Ռեյնան ասել է, որ այն նաև ցույց է տալիս, թե ինչու են անհրաժեշտ ապագային ուղղված գործիքներ, ինչպիսին է DMA-ն, «անարդար գործելակերպը սկզբնական փուլում կանխելու համար»։
Գերիշխող դիրքի չարաշահում
Գործի հիմքում ընկած էին համաձայնագրեր, որոնք Google-ի Play Store-ին մուտք գործելու ցանկություն ունեցող սմարթֆոնների արտադրողներից պահանջում էին նախապես տեղադրել Google Search-ը և Chrome-ը, ինչպես նաև այն սահմանափակումները, որոնք, ըստ Հանձնաժողովի, դժվարացնում էին մրցակից որոնողական համակարգերի և բրաուզերների մրցակցությունը։
Դատավճիռը նաև կարող է ձևավորել 102-րդ հոդվածի համաձայն գերիշխող դիրքի չարաշահման ապագա գործերը, մասնավորապես այն մասին, թե ինչպես են ԵՄ մրցակցային մարմինները գնահատում թվային շուկաներում կապակցման պրակտիկան։
FairSearch-ի՝ սկզբնական բողոքարկողի համար, օրենքը չափազանց դանդաղ էր գործում՝ Google-ին կանխելու համար բջջային շուկաներում իր գերիշխանության հաստատումը և ամրապնդումը։
Այնուամենայնիվ, այս գործի հիմքում ընկած սկզբունքները «մարմնավորվել են եվրոպական օրենքներում», – ասել է FairSearch-ի խոսնակ Թոմաս Վինյեն։
Այժմ պայքարը տեղափոխվել է արհեստական բանականության ոլորտ, «որտեղ հակամրցակցային վարքագիծը կարող է կրկնվել և կարող է լուծվել Google Android-ի այս գործով ստեղծված եվրոպական մրցակցային օրենքով և կանոնակարգերով»։
Ինչու՞ է մոտիվը կարևոր
Կոպենհագենի համալսարանի դոցենտ Քրիստիան Բերգկվիստի համար դատավճիռը հաստատում է, որ 102-րդ հոդվածը մնում է հզոր գործիք գերիշխող թվային հարթակների դեմ պայքարելու համար։
Սակայն Android-ի գործի ամենակարևոր կողմը, նա POLITICO-ին ասել է, Հանձնաժողովի վնասի տեսությունն է. Google-ը ձգտում էր պաշտպանել իր որոնման մենաշնորհը, քանի որ ինտերնետ օգտագործողները սեղանադիր համակարգիչներից անցում կատարեցին սմարթֆոնների։
Չնայած մրցակցային մարմինները պարտավոր չեն ապացուցել հակամրցակցային դրդապատճառը՝ գերիշխող դիրքի չարաշահում հաստատելու համար, ընկերության առևտրային խթանների հասկացումը կարող է օգնել բացատրել, թե ինչու նույնիսկ թվացյալ անվճար ապրանքները կարող են մրցակցային մտահոգություններ առաջացնել։
Դրդապատճառը, այնուամենայնիվ, «կարևոր դեր կարող է խաղալ կիրառման առաջնահերթության որոշման և ընկերության վարքագծի հիմքում ընկած առևտրային տրամաբանության հասկացման գործում», – ասել է Բերգկվիստը։
Այս գործի փակմամբ ուշադրությունը այժմ տեղափոխվում է 2024 թվականին ուժի մեջ մտած «Թվային շուկաների մասին» օրենքի կիրառման վրա։ Յոթ տեխնոլոգիական ընկերություններ, այդ թվում՝ Google-ը, Հանձնաժողովի կողմից նշանակվել են որպես դարպասապահներ։
ԵՄ գործադիր մարմինը 2024 թվականի մարտից ի վեր հետաքննում է Google Search-ը՝ DMA-ի շրջանակներում սեփական ծառայությունների, ինչպիսիք են Google Flights-ը, նախապատվությունը տալու համար՝ դրանք որոնման արդյունքներում մրցակիցների արդյունքներից ավելի բարձր տեղավորելով։ Շուտով սպասվում է ամերիկյան ընկերությանը տուգանելու որոշում։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն Հայաստանին առևտրային փրկարար օղակ է առաջարկում ռուսական սահմանափակումներից հետո
Բրյուսելը զգուշացնում է մայրաքաղաքներին՝ ձեռքերը հեռու մեր բյուջեից
Արտադրվել է վտանգավոր սննդամթերք. Լոռիում կասեցվել է պանրի արտադրամասի գործունեությունը․ Լուսանկար