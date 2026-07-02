Բրյուսելը զգուշացնում է մայրաքաղաքներին՝ ձեռքերը հեռու մեր բյուջեից

«Միասին ծախսելը ոչ միայն ավելի արդյունավետ է, այլև ավելի էժան», – ասում է ԵՄ բյուջեի հանձնակատար Պյոտր Սերաֆինը
Եվրոպական հանձնաժողովը կոչ է արել «խնայողներին»՝ ԵՄ բյուջեի փոքրացմանը պնդող երկրների խմբին, հետ քաշվել։
Եվրոպական բյուջեի հանձնակատար Պյոտր Սերաֆինը զգուշացրել է, որ իր առաջարկած յոթամյա բյուջեի կրճատումները՝ 2028-2034 թվականների համար, կսահմանափակեն ԵՄ-ի կարողությունը նոր առաջնահերթությունների վրա ծախսելու և, ի վերջո, մայրաքաղաքներին կստիպեն ավելացնել ազգային ծախսերը։
«Մեր առաջարկի շուրջ քննարկումների ընթացքում մենք պետք է հաշվի առնենք խնայող բյուջե ունենալու և ժամանակակից բյուջե ունենալու միջև կապը», – ասել է նա հինգշաբթի օրը «Բազմամյա ֆինանսական շրջանակ» (ԲՖՇ) ամենամյա համաժողովում։
«Ճշմարտությունն այն է, որ ավելի խնայող ԵՄ բյուջեն պարտադիր չէ, որ ժամանակակից լինի։ Քանի որ ռիսկն այն է, որ արդիականության այդ նոր ասպեկտները առաջինը կկտրվեն»։
Այս մեկնաբանությունները հնչել են այն բանից հետո, երբ Կիպրոսը, որը չորեքշաբթի օրը հրաժարվեց ԵՄ նախագահությունից Իռլանդիային, անցյալ ամիս առաջարկեց 2% կրճատում ԵՄ գործադիր մարմնի կողմից առաջարկված 1.76 տրիլիոն եվրոյի համար՝ 2028 թվականից հետո նախատեսված ԲԼՖ-ի համար։ Կրճատումների մեծ մասը վերաբերում էր ԲԼՖ-ի նորարարական մասերին, որոնք կենտրոնացած էին մրցունակության և արտաքին գործողությունների վրա։
Նիկոսիայի առաջարկը խստորեն դատապարտվեց ֆինանսապես պահպանողական անդամ պետությունների կողմից, որոնք ավելի շատ են վճարում ԵՄ գանձարան, քան ստանում, այդ թվում՝ Գերմանիայի, Նիդեռլանդների և Շվեդիայի կողմից, որոնք ցանկանում են ավելի խորը կրճատումներ՝ ուղղված բյուջեի ավանդական ոլորտներին՝ գյուղատնտեսությանը և տարածաշրջանային զարգացմանը։
Սերաֆինը նաև նշեց, որ ԲԼՖ-ի կրճատումը, ի վերջո, կվնասի ԵՄ հարկատուներին՝ ստիպելով ազգային կառավարություններին կրկնապատկել ծախսերը և ավելի բարձր տոկոսադրույքներով վարկեր վերցնել ներդրումները ֆինանսավորելու համար։
«Ավելի խնայող ԵՄ բյուջեն պարտադիր չէ, որ ավելի էժան լինի ԵՄ հարկատուի համար», – ասաց Սերաֆինը։ «Քանի որ շատ ոլորտներում եվրոպական ծախսերի այլընտրանքը ծախսերի բացակայությունը չէ։ Դրանք ազգային ծախսեր են։ Պաշտպանությունը, էներգետիկ անվտանգությունը, հետազոտություններն ու զարգացումը պետք է ֆինանսավորվեն այս կամ այն կերպ։ Ընտրությունը կայանում է նրանում, թե մենք դա կանենք առանձին, թե միասին»։
«Միասին ծախսերը ոչ միայն ավելի արդյունավետ են, այլև ավելի էժան», – ավելացրեց նա։
Իռլանդիան, ինչպես սպասվում է, հոկտեմբերին ԵՄ գագաթնաժողովում կներկայացնի Բազմաֆինանսավորման նոր առաջարկ։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան նպատակ ունի բյուջեն վերջնականապես մշակել մինչև այս տարվա վերջը։
«Մենք մեծացնում ենք մեր հավակնությունները, ապա պետք է ֆինանսավորենք դրանք», – ասաց Կոստան երեկ Դուբլին կատարած այցի ժամանակ։ «Մենք պետք է ունենանք բյուջե, որը նույն մակարդակի վրա կլինի, ինչ մեր հավակնությունները անվտանգության, պաշտպանության, մրցունակության, համախմբվածության և մեր ֆերմերներին աջակցելու հարցում։ Մենք պետք է ունենանք այս բյուջեն»։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն Հայաստանին առևտրային փրկարար օղակ է առաջարկում ռուսական սահմանափակումներից հետո
ԵՄ Գերագույն դատարանը ուժի մեջ է թողել Google Android-ի տուգանքը կարևորագույն հակամենաշնորհային գործում
Արտադրվել է վտանգավոր սննդամթերք. Լոռիում կասեցվել է պանրի արտադրամասի գործունեությունը․ Լուսանկար