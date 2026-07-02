Գերմանիայի պոպուլիստական ​​ձախերը ցանկանում են հակաիշխանական համաձայնագիր կնքել ծայրահեղ աջերի հետ

Արևելյան Գերմանիայի նահանգային ընտրություններից հետո «Ալտերնատիվ Գերմանիայի» (AfD) կառավարման հույսերը կարող են կախված լինել նախկին կոմունիստի կողմից հիմնադրված ձախակողմյան կուսակցության վրա։
ԲԵՌԼԻՆ — Գերմանիայի ծայրահեղ ձախերի խորհրդանշական դեմքը ձեռք է մեկնում աճող ծայրահեղ աջերին՝ փորձելով տապալել երկիրը կառավարող հիմնական կուսակցությունները։
«Ալիանս Սահրա Վագենկնեխտ» կամ BSW կուսակցությունը, որը հիմնադրվել է Արևելյան Գերմանիայի իշխող կոմունիստական կուսակցության նախկին անդամ և երկրի ամենահայտնի քաղաքական գործիչներից մեկի՝ Սահրա Վագենկնեխտի կողմից, հայտարարում է, որ պատրաստ է համագործակցել ծայրահեղ աջ «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» կուսակցության հետ՝ այն իշխող կուսակցությանը հաղթելու համար, որի դեմ երկուսն էլ պայքարում են։
Այսպես կոչված «պատնեշը» կոտրելու առաջարկը, որը խանգարում է մյուս կուսակցություններին համագործակցել ծայրահեղ աջերի հետ, առնվազն մասամբ նպատակ ունի ամրապնդել Վագենկնեխտի սեփական կուսակցությունը, քանի որ այն փորձում է վանել AfD-ի ընտրողներին, և այն հնարավոր է՝ նախանշում է արմատական, ձախ-աջ դաշինքի ծնունդը Արևելյան Գերմանիայում, որտեղ երկար ժամանակ կառավարող կենտրոնամետ կուսակցությունների նկատմամբ անվստահությունն ավելի տարածված է, քան երկրի արևմուտքում։
BSW-ն «սկզբից քննադատել է AfD-ի դեմ «պատնեշը», – գրել են Վագենկնեխտի կուսակցության առաջնորդները հունիսի 26-ին ծայրահեղ աջ կուսակցության ազգային առաջնորդներին ուղղված նամակում։ «Դա ոչ ժողովրդավարական է և որևէ խնդիր չի լուծում»։
AfD-ն պահպանում է մեծ առաջատարություն Արևելյան Գերմանիայում սեպտեմբերին կայանալիք երկու նահանգային ընտրություններից առաջ հարցումներում, որտեղ BSW-ն նույնպես ունի աջակցության խմբեր։ Սակայն, քանի որ մյուս կուսակցությունները հրաժարվել են կոալիցիաներ կազմել AfD-ի հետ, պարզ չէ, թե արդյոք ծայրահեղ աջ կուսակցության հարցումներում առաջատարությունը կվերածվի քաղաքական իշխանության։
Վագենկնեխտի կուսակցությունն այժմ փորձում է կոտրել պատնեշը՝ առաջարկելով համագործակցել AfD-ի հետ երկու արևելյան նահանգներում՝ այն պայմանով, որ ծայրահեղ աջ կուսակցությունը համաձայնի նշանակել «անկուսակցական» վարչապետներ՝ տարածաշրջանային կառավարությունները ղեկավարելու և «փոփոխվող դաշինքներում» աշխատելու համար։ Որոշ չափով շփոթեցնող առաջարկը չի կարող համարվել կոալիցիայով կառավարելու առաջարկ, բայց կարող է AfD-ին դուրս բերել իր քաղաքական մեկուսացումից։
BSW-ի համանախագահ Ֆաբիո Դե Մասին ծայրահեղ աջ պատնեշը ներկայացրել է որպես ձախողում, իսկ AfD-ի հետ համագործակցության առաջարկը՝ որպես միջոց՝ ապահովելու համար, որ կուսակցությունը չստանա ավելի մեծ իշխանություն։
«Եթե հաստատված կուսակցությունները շարունակեն այս ճանապարհով՝ ըստ էության միշտ միավորելով ուժերը՝ հիմնվելով ամենացածր ընդհանուր հայտարարի վրա՝ AfD-ին խոչընդոտելու համար, դա, ի վերջո, կհանգեցնի նրան, որ AfD-ն կստանա բացարձակ մեծամասնություն, որից հետո այն կկարողանա անվերահսկելիորեն կառավարել», – ասել է Դե Մասին։
«Եվ այդ պատճառով մենք փորձում ենք գտնել երրորդ ուղի՝ այնպիսին, որը քաղաքացիներին ցույց կտա, որ մենք խնդիրներ ենք լուծում, և քանի որ AfD-ն ունի ձայների 40 տոկոսը [Սաքսոնիա-Անհալթի հարցումներում], մենք պետք է այն ներգրավենք նաև որոշակի քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացում»։
Ձախերի և աջերի բաժանման մշուշոտում
Վագենկնեխտը հիմնադրել է BSW-ն 2024 թվականին՝ ծայրահեղ ձախ Die Linke կուսակցությունից անջատվելուց հետո, որպեսզի սկսի այն, ինչ նա նկարագրել է որպես «ձախ պահպանողականության» շարժում, որը մշուշոտում էր ավանդական ձախերի և աջերի բաժանումը: Պաշտպանելով ավանդական ձախակողմյան քաղաքականությունը, ինչպիսին է ընդլայնվող սոցիալական պետությունը, նա նաև ընդունել է որոշ հակամիգրացիոն դիրքորոշումներ և հետապնդել է Մոսկվային բարեկամ արտաքին քաղաքականություն՝ արձագանքելով AfD-ի դիրքորոշումներին։
Որոշ ժամանակ նրա նորաստեղծ կուսակցությունը բարձրացել է հասարակական կարծիքի հարցումներում, բայց այն մեծ հարված է ստացել անցյալ տարվա արտահերթ դաշնային ընտրություններում՝ ստանալով ձայների 4.98 տոկոսը՝ խորհրդարան մտնելու համար անհրաժեշտ 5 տոկոսի շեմից մի փոքր պակաս, այն բանից հետո, երբ Die Linke-ն մեծապես բարձրացել է գերմանացի երիտասարդության աջակցության շնորհիվ։
Այնուամենայնիվ, Վագենկնեխտի կուսակցությունը պահպանում է աջակցության խմբեր, մասնավորապես նախկին Արևելյան Գերմանիայում: Սաքսոնիա-Անհալթում և Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիայում՝ երկու արևելյան նահանգներում, որտեղ ընտրությունները կանցկացվեն սեպտեմբերին, BSW-ն ներկայումս հարցումներով մոտենում է նահանգային խորհրդարաններ մուտք գործելու համար անհրաժեշտ հինգ տոկոսի նշագծին։
Այս նահանգներում AfD-ի հետ համագործակցելու պատրաստակամություն ցուցաբերելով՝ BSW-ն, հավանաբար, փորձում է խլել ծայրահեղ աջ կուսակցության որոշ կողմնակիցների: Երկու կուսակցություններն էլ կողմ են Ռուսաստանից նավթի և գազի արտահանման վերսկսմանը և Nord Stream գազատարների վերաբացմանը՝ քաղաքականություններ, որոնք հատկապես աջակցություն են ստանում Արևելյան Գերմանիայում։
«Այլընտրանք Գերմանիայի համար» կուսակցությունը պահպանում է մեծ առաջատարություն սեպտեմբերյան երկու նահանգային ընտրություններից առաջ հարցումներում: | Sean Gallup/Getty Images
AfD-ն նպատակ ունի բացարձակ մեծամասնություն ստանալ երկու արևելյան նահանգներում, որտեղ ընտրությունները կանցկացվեն սեպտեմբերին՝ արդյունք, որը կնշանակի, որ այն կարող է կառավարել առանց կոալիցիոն գործընկերների: Հարցումների համաձայն՝ կուսակցությունը մոտ է այդ արդյունքին հասնելուն Սաքսոնիա-Անհալթում։
Սակայն հնարավոր է նաև, որ AfD-ն կարիք ունենա ավելի փոքր կուսակցության, ինչպիսին է BSW-ն, օգնության՝ մեկ կամ երկու նահանգներում կառավարելու համար: Այդ պատճառով կուսակցության առաջնորդները ենթադրում են, որ նրանք կարող են պատրաստ լինել խոսել Վագենկնեխտի կուսակցության հետ։
«BSW-ն բախվում է առաջիկա նահանգային ընտրություններում 5 տոկոսի շեմը հաղթահարելու մարտահրավերի հետ», – գրավոր հայտարարության մեջ ասել է AfD-ի ազգային համանախագահ Ալիս Վայդելի խոսնակ Դանիել Թափը: «Եթե դա հաջողվի, AfD-ն, իհարկե, պատրաստ կլինի բանակցություններ վարել»։
BSW-ի հունիսի 26-ի AfD-ի առաջնորդներին ուղղված նամակում ձախակողմյան-պոպուլիստական կուսակցությունը նաև առաջարկել է Վագենկնեխտի և Վայդելի միջև մի շարք բանավեճեր անցկացնել Արևելյան Գերմանիայում՝ Գերմանիայի հանրային հեռուստատեսության դերը շրջանցելու համար, որը BSW-ի առաջնորդները նկարագրել են որպես «ավելի ու ավելի ու ավելի է դեգրադացվում քարոզչության վրա հիմնված պետական հեռարձակողի»։ Սակայն Թափը մերժել է այդ առաջարկը։
Վերլուծաբանները կարծում են, որ BSW-ի ջանքերը՝ AfD-ի ձայները խլելու՝ կուսակցության հետ համագործակցության առաջարկով, քիչ հավանական է, որ հաջողության հասնեն։
«BSW-ն ներկայումս պայքարում է իր գոյատևման համար», – ասաց Քեմնիցի համալսարանի քաղաքագետ Բենջամին Հյոնեն: «Լրատվամիջոցների ուշադրությունը գրավելու համար BSW-ն, ըստ երևույթին, արդարացված է համարում ցանկացած միջոց, ինչպիսին է AfD-ի հետ մերձենալը: Այնուամենայնիվ, AfD-ի ընտրողները գտել են իրենց քաղաքական տունը և, հավանաբար, չեն լքի այն»:
Բաց մի թողեք
Եկել եմ ասելու, որ դուք կարող եք մեզ վրա հույս դնել. Ֆոն դեր Լեյեն
Պրահան խոստանում է շարունակել Ուկրաինային զինամթերքի մատակարարումները
Ուկրաինացի կամավորները Լեհաստանում աջակցում են ճակատին՝ չնայած պատերազմից հոգնածության աճին