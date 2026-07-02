Հարցում. Եվրոպացիները կասկածում են, որ կարող են միայնակ պաշտպանվել

Public First-ի կողմից անցկացված հարցման արդյունքում պարզվել է, որ Ֆինլանդիան միակ երկիրն է, որտեղ մարդկանց մեծամասնությունը կարծում է, որ պատրաստ է միայնակ կռվել։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Նոր հարցման համաձայն՝ եվրոպացիները ավելի ու ավելի են ցանկանում պաշտպանության համար հույսը դնել իրենց վրա, այլ ոչ թե ԱՄՆ-ի վրա, սակայն լուրջ կասկածներ կան այն մասին, թե արդյոք դա հնարավոր է։
Հունիսին Public First-ի կողմից ԵՄ 24 երկրներում անցկացված հարցման արդյունքում պարզվել է, որ հարցվածների 40 տոկոսը նշել է, որ ընդունելի կլինի, որ իրենց երկիրը ռազմական օգնության համար հույսը դնի Եվրոպայի վրա, մինչդեռ միայն 14 տոկոսը պատրաստ է օգնություն ստանալ Եվրոպայից դուրս գտնվող երկրներից, ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգները։
«Եվրոպացիները իրենց ավելի քիչ անվտանգ են զգում և կարծում են, որ ԱՄՆ-ն ավելի քիչ հուսալի է։ Արդյո՞ք դա ենթադրում է պատրաստակամություն դիմակայելու որոշ սուր փոխզիջումների, որոնք ենթադրում է ավելի ինքնավար եվրոպական պաշտպանությունը, մասնավորապես՝ ավելի մեծ ներդրումների անհրաժեշտությունը, որոնք պարտադիր չէ, որ կենտրոնանան իրենց երկրի ընկերությունների վրա, մնում է բաց հարց», – ասել է Public First-ի տնօրեն Անանդ Մենոնը։
Սակայն ԵՄ քաղաքացիները բաժանված կարծիքներ ունեին Եվրոպայի դա անելու կարողության վերաբերյալ. 41 տոկոսը նշել է, որ այն պատրաստ է պաշտպանել իրենց, մինչդեռ 43 տոկոսը նշել է, որ պատրաստ չէ։
Ազգային պաշտպանության վերաբերյալ ավելի շատ կասկածներ կան. հարցվածների 58 տոկոսը կարծում է, որ իրենց երկիրը պատրաստ չէ պաշտպանվել, և միայն 27 տոկոսն է կարծում, որ պատրաստ է։
Հարցումը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը կասկածի տակ է դնում ՆԱՏՕ-ի կոլեկտիվ պաշտպանության երաշխիքը, սպառնացել է անեքսիայի ենթարկել Գրենլանդիան՝ Դանիայի տարածքը, կրճատել է ՆԱՏՕ-ի համար հասանելի ԱՄՆ ռազմական միջոցների պաշարները և որոշ զորքեր է դուրս բերում Գերմանիայից։
ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածի համաձայն՝ բոլոր 32 անդամները, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ն և Կանադան, պարտավորվում են արձագանքել, եթե որևէ մեկը հարձակման ենթարկվի։
Միևնույն ժամանակ, հետախուզության և ռազմական ոլորտի շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ վախենում են, որ Ռուսաստանը կարող է հարձակվել եվրոպական որևէ երկրի վրա տասնամյակի վերջին։
Սպիտակ տունը ճնշում է գործադրում եվրոպական երկրների վրա՝ ավելի շատ ծախսեր կատարելու պաշտպանության վրա, ինչը, հավանաբար, խնդիր կլինի հաջորդ շաբաթ Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում, և ստանձնելու մայրցամաքի ավանդական պաշտպանության բեռի ավելի մեծ մասը։
ԱՄՆ-ի հանձնառության վերաբերյալ կասկածներին չնայած, եվրոպական երկրների մեծ մասը դեռևս գնում է հիմնական զենքի համակարգեր Ամերիկայից և ապավինում է ԱՄՆ-ի հիմնական հնարավորություններին, ինչպիսիք են հետախուզությունը, տիեզերական ակտիվները և օդ-օդ լիցքավորումը: Այնուամենայնիվ, հարցվածների 46 տոկոսը համաձայն էր, որ եվրոպական երկրները պետք է պաշտպանական սարքավորումներ արտադրեն իրենց տարածքում, նույնիսկ եթե դա բարձրացնի ծախսերը։
Այս տարվա սկզբին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն ասել էր, որ յուրաքանչյուր ոք, ով կարծում է, որ Եվրոպան կարող է պաշտպանվել առանց ԱՄՆ-ի, «երազում է», ինչը զայրացրել էր որոշ եվրոպացի օրենսդիրների։
Սակայն հանրային կարծիքը արտացոլում է Ռուտտեի որոշ մտահոգություններ: Ռուսաստանին մոտ գտնվող ճակատային գծի երկրների, այդ թվում՝ Բալթյան երկրների, Ռումինիայի և Բուլղարիայի բնակիչները, ամենամեծ կասկածներից մեկն ունեին առանց արտաքին օգնության իրենց պաշտպանելու իրենց կարողության վերաբերյալ։
Այդ կառավարությունները ՆԱՏՕ-ի ուժեղ կողմնակիցներն են, և մեծ մասը ցանկանում է, որ ԱՄՆ-ն պահպանի զորքերը Եվրոպայում։
Ֆինլանդիան միակ բացառությունն էր, որտեղ 76 տոկոսը վստահ էր, որ իրենց երկիրը պատրաստ է պաշտպանվել: Ֆինլանդիան, որը ՆԱՏՕ-ի նոր անդամ է, ունի ամուր զորակոչի ծրագիր և լավ զինված բանակ, որը մարզվում է ռուսական հարձակման համար։
18 երկրներում հարցվածների մեծ մասը նշել է, որ իրենց երկրի համար ընդունելի է հույսը դնել Եվրոպայի վրա՝ ապահովելու համար, որ ունենա բավականաչափ ուժեղ բանակ՝ հարձակումը կանխելու համար: Ֆինլանդիան, Ֆրանսիան, Լեհաստանը, Բուլղարիան, Ռումինիան և Հունաստանը միակ երկրներն էին, որոնց մեծամասնությունը նշել էր, որ իրենց երկրները պետք է կարողանան միայնակ կռվել։
Ֆրանսիայի վստահությունը զարմանալի չէ: Այն ԵՄ միակ միջուկային տերությունն է և ունի անկախ ռազմական կարողությունների երկար ավանդույթ. մնացածների մեծ մասը պաշտպանության ծախսերի կտրուկ աճ է գրանցել։
Եվրամիությունն ունի սահմանափակ պաշտպանական լիազորություններ, բայց դաշինքը փորձում է համոզել անդամ երկրներին ֆինանսավորել և համատեղ գնել զենք՝ ռազմական արդյունաբերության մասնատվածությունը հաղթահարելու համար: Խոսակցություններ կան եվրոպական բանակ ստեղծելու մասին, բայց նման հեռանկարը շատ հեռավոր է, եթե այն ընդհանրապես տեղի ունենա։
ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերը, ինչպիսին է 150 միլիարդ եվրոյի SAFE վարկեր զենքի դիմաց ծրագիրը, սահմանափակում են ոչ անդամ երկրների մասնակցությունը, ինչը զայրացնում է ԱՄՆ-ին։
Բաց մի թողեք
Հարցում. Եվրոպացիները երկատված են Ամերիկայի և Չինաստանի միջև
Մաս 3. Բրյուսելի ներսում պայքար ֆրանսիական ձախերին առաջնորդելու համար․ Լուսանկարներ
Հինգ հրատապ խնդիր Իռլանդիայի համար՝ ԵՄ Խորհրդի նախագահությունը ստանձնելիս