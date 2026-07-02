Փարիզն ու Բեռլինը ձգտում են ԵՄ արտաքին քաղաքականությունը՝ ինչ-որ կերպ դարձնել հիանալի

Կառավարությունները տարբեր տեսակետներ ունեն այն մասին, թե ինչպիսին պետք է լինի EEAS-ը և ինչ պետք է անի այն: Սակայն Ֆրանսիան է առաջնորդում բանավեճը:
ԵՄ երկու ամենահզոր երկրները ցանկանում են, որ բլոկի արտաքին քաղաքականության թևը փոխվի: Նրանք պարզապես չեն համաձայնվում, թե ինչպես դա անել:
Երեք պաշտոնյաների խոսքով՝ Ֆրանսիան պնդում է ԵՄ բարձրագույն դիվանագետի՝ ներկայումս Կայա Կալլասի դերի ամրապնդման վրա: Գերմանիայի տեսակետը շատ ավելի քիչ ֆիքսված է, բայց երկրի որոշ պաշտոնյաներ հակառակն են առաջ քաշել՝ թուլացնելով նրա լիազորությունները և դրանք տալով Եվրոպական հանձնաժողովին:
Փարիզի, Բեռլինի և Բրյուսելի միջև բանավեճը ներառում է 2011 թվականին գործարկված Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության առջև ծառացած մարտահրավերները, հարցերն ու կասկածները: Կառավարությունների և ԵՄ ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաների շրջանում կա զգացողություն, որ ինչ-որ բան պետք է փոխվի: Պարզապես պարզ չէ՝ ինչ:
ԵՄ-ի առջև ծառացած ամենամեծ խնդիրներից մեկի՝ գլոբալ մասնատման ներկայիս դարաշրջանին համապատասխանեցնելու վերաբերյալ, մենք ուսումնասիրում ենք, թե ինչպես են բարեփոխումների բանալին ունեցող կառավարությունները վստահ չեն, թե որ ուղղությամբ շարժվեն։
Մինչ Բրյուսելում EEAS-ի և ավելի հզոր հանձնաժողովի միջև տարածքային պատերազմը, ինչպես նաև բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց մի շարք հեռացումները ազդում են դիվանագիտական ծառայության ամենօրյա գործունեության վրա, մայրաքաղաքները երկարաժամկետ հեռանկար են տեսնում։
«Առաջին բանը, որ պետք է անել, պարզաբանելն է, թե ով ինչ է անում», – ասել է Կալլասի անմիջական նախորդը՝ արտաքին գործերի նախարար Ժոզեպ Բորելը։ «Աշխարհի ասպարեզում ավելի վճռական լինելու համար ԵՄ-ն պետք է հստակ պատկերացում ունենա իր ինստիտուտների դերի մասին… քանի որ, եթե չգիտեք, թե ով ինչի համար է պատասխանատու, չեք կարող ակնկալել, որ վճռական կլինեք»։
Գրեթե բոլորը համաձայն են, որ անհրաժեշտությունը հրատապ է. ԱՄՆ-ն և Չինաստանը ավելի ու ավելի են օգտագործում իրենց տրամադրության տակ եղած բոլոր գործիքները՝ իրենց շահերը առաջ մղելու համար՝ առևտրային և արդյունաբերական քաղաքականությունից մինչև տեխնոլոգիա, բայց ԵՄ քաղաքականության մշակման կառուցվածքը մնում է մասնատված։
Մինչդեռ ԵՄ արտաքին արտաքին ծառայությունը (EEAS) վերահսկում է արտաքին և անվտանգության քաղաքականությունը, Հանձնաժողովին է թողնված վերահսկել ԵՄ-ի ազդեցությունը արտերկրում տարածելու համար անհրաժեշտ բազմաթիվ քաղաքականության գործիքներ և ֆինանսական ռեսուրսներ։
Եվ չնայած լայնածավալ փոփոխությունները, որպես կանոն, մնում են պաշտոնական հանդիպումներից դուրս ոչ պաշտոնական զրույցների թեմա, մասնավորապես Ֆրանսիայի համար դա մի զրույց է, որի ժամանակը եկել է։
Կարդացեք ավելին մեր շարքում՝ ԵՄ դիվանագիտական ծառայության շուրջ պայքարի մասին.
Ինչու է ԵՄ EEAS-ը պայքարում իր ապագայի համար
Ամրապնդում, այլ ոչ թե թուլացում
Ֆրանսիան արդեն որոշել է իր նախընտրելի մոտեցումը։ Այն ցանկանում է ընդլայնել ԵՄ EEAS ղեկավարի լիազորությունները, ըստ երեք պաշտոնյաների և ֆրանսիական քննարկման փաստաթղթի։
Օգնում է, որ գործող Կալլասը, որը Էստոնիայի նախկին վարչապետ է, կենտրոնամետ Renew քաղաքական ընտանիքից է՝ նույն եվրոպական կուսակցությունից, ինչ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Փարիզը վճռականորեն աջակցել է նրա նշանակմանը 2024 թվականին։
Թեմփսը որոշ ժամանակ է, ինչ կուտակվում է։ Երբ արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն մարտին ելույթ ունեցավ ԵՄ EEAS դեսպանների տարեկան համաժողովում, նա աջակցեց Կալլասին։ Նա վերահաստատեց այդ աջակցությունը հունիսի 12-ին Փարիզում նրա հետ հանդիպման ժամանակ, ըստ ԵՄ պաշտոնյայի և ֆրանսիացի պաշտոնյայի։
«Ֆրանսիան կողմ է ԵՄ արտաքին գործերի ծառայության ամրապնդմանը, և նախարարի դիրքորոշումը չի փոխվել այն բանից հետո, երբ նա դեմ արտահայտվեց դրա թուլացմանը դեսպանների համաժողովում», – ասաց մեկ այլ ֆրանսիացի պաշտոնյա։
Ժան-Նոել Բարոն քայլում է Փարիզի Ելիսեյան պալատում՝ Նախարարների խորհրդի նիստի ժամանակ՝ 2026 թվականի հունիսի 24-ին։ | Հենրիկե Կամպոս/Հանս Լուկաս/AFP via Getty Images
Ինչ է դա նշանակում գործնականում, և արդյոք այլ կարևոր մայրաքաղաքներ, մասնավորապես Բեռլինը, ի վերջո կաջակցեն առաջարկին, դեռևս բաց հարց է։
Երբ ստեղծվեց ԵՄ արտաքին գործերի ծառայությունը, Ֆրանսիան՝ Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալուց հետո, որը միակ ԵՄ երկիրն էր, որն ուներ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում մշտական տեղ կամ միջուկային զենք, մեծ ներդրումներ կատարեց դրա մեջ։ Այն Պիեռ Վիմոնին՝ Վաշինգտոնում նախկին դեսպանին և եվրոպական դիվանագիտության վետերանին, ուղարկեց գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում ծառայելու։ (Դիվանագետը ոգեշնչման աղբյուր էր մուլտֆիլմի և ֆիլմի գլխավոր հերոսի համար):
Ի նշան այն բանի, որ Փարիզը շարունակում է ներդրումներ կատարել ԵՄԱԾ-ում, Ֆրանսիան անցյալ շաբաթ հայտարարեց, որ Քեյ դ’Օրսեի մեկ այլ ծանրքաշային՝ Դեյվիդ Քվաչը, կդառնա պաշտպանության հարցերով պատասխանատու գլխավոր քարտուղարի տեղակալ: Քվաչը ներկայումս Ֆրանսիայի ՆԱՏՕ-ի դեսպանն է և նախկինում աշխատել է որպես Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունում եվրոպական գործերի տնօրեն և նախագահի խորհրդական:
Այս քայլը թույլ է տալիս Փարիզին պահպանել կարևոր պաշտոն՝ միաժամանակ ամրապնդելով ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ-ի միջև կապերը:
Ֆրանսիական իշխանությունները երկմտում են փոփոխությունների տեմպի պատճառով: Մակրոնի կառավարությունը շտապում է ամրապնդել ինստիտուտները մինչև հաջորդ տարի կայանալիք նախագահական ընտրությունները, որոնք, ըստ հասարակական կարծիքի հարցումների, կարող են իշխանության բերել եվրոսկեպտիկ Ջորդան Բարդելային կամ Մարին Լե Պենին: Ֆրանսիական քննարկման փաստաթուղթը ենթադրում է ժամանակացույց, որը կավարտվի մինչև 2027 թվականի ընտրությունները։
Սակայն Փարիզը նաև զգույշ է ԵՄ դիվանագիտական թևի անկայունացումը չանելու հարցում՝ հաշվի առնելով գլոբալ անորոշությունները, ինչպիսիք են Ուկրաինայում պատերազմը և Հորմուզի նեղուցի շուրջ հակամարտությունը, ըստ գաղտնի քննարկումներին ծանոթ ֆրանսիացի պաշտոնյայի։
Հակասական ազդանշաններ
Այն, ինչ Գերմանիան ուզում է, այդքան էլ պարզ չէ, հիմնականում իր կառավարության բնույթի պատճառով՝ կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի կենտրոնամետ աջ քրիստոնյա դեմոկրատների և կենտրոնամետ ձախ սոցիալ դեմոկրատների միջև կոալիցիա։
«Արտաքին քաղաքականության համար Բեռլինի մեկ տեսլական չկա», – ասել է Գերմանիայի կանաչների եվրապատգամավոր Հաննա Նոյմանը, որը Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ է: «Ես ինքս Բեռլինից հակասական ազդանշաններ եմ ստանում՝ կախված նրանից, թե ում հետ եմ խոսում»: Նրա կուսակցությունը Գերմանիայում ընդդիմադիր է։
Սակայն, կարծես թե, անկասկած է, որ Գերմանիան ցանկանում է կառուցվածքային փոփոխություններ՝ ԵՄ արտաքին քաղաքականության մշակումը բարելավելու համար՝ հնարավոր է՝ Հանձնաժողովի լիազորությունները մեծացնելով, ըստ երկու ոչ գերմանացի ԵՄ դիվանագետների, հարցազրույցում խոսել են իրենց գերմանացի գործընկերների հետ։ Սա ենթադրում է ֆրանսիական մոտեցումից նուրբ, բայց իրական տարբերություն։
Այս դիվանագետներին, ինչպես այս հոդվածի համար հարցազրույց տված մյուսներին, տրամադրվել է անանունություն, որպեսզի նրանք կարողանան ազատորեն խոսել գաղտնի քննարկումների մասին։
Բրյուսելում Գերմանիայի կառավարության խոսնակը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ։
«Արտաքին և անվտանգության քաղաքականության պարտականությունները Բրյուսելում պետք է հստակորեն սահմանազատված և համատեղված լինեն», – մայիսին Ադենաուերի համաժողովում ունեցած ելույթում ասել է Գերմանիայի արտգործնախարար Յոհան Վադեֆուլը։ «Այս նպատակով Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայությունը պետք է սերտորեն կապված լինի Հանձնաժողովի հետ», – հավելել է նա։
Նույն ելույթում Վադեֆուլը նաև կոչ արեց արտաքին քաղաքականության հարցերով ավելի արագ որոշումներ կայացնել՝ որակավորված մեծամասնության քվեարկության միջոցով, այլ ոչ թե միաձայնության, միաժամանակ ընդունելով, որ ԵՄ 27 անդամ երկրներից նույնիսկ կեսը համաձայն չէ դրա հետ և խոստանալով «դիմել բոլոր անդամ պետություններին, այդ թվում՝ նրանց, ովքեր դեռևս կասկածամիտ են»՝ դրա համար առաջ մղելու համար։
Մինչդեռ Փարիզի և Բեռլինի նման խոշոր մայրաքաղաքները սկսել են լրջորեն քննարկել Բրյուսելի հարցը, այլուր քննարկումները հիմնականում սահմանափակվում են արտաքին գործերի նախարարների և քաղաքական տնօրենների հանդիպումների շրջանակներում, POLITICO-ին ասել են երեք դիվանագետներ։
Երեք հնարավոր մոդելներ
Որևէ փոփոխության համար ԵՄ առաջնորդները պետք է համաձայնվեն դրանց հետ, հավանաբար այն բանից հետո, երբ Կալլասն ինքը առաջարկ կներկայացնի սեղանին այն գործընթացում, որը պետք է ավարտվի ապրիլին կայանալիք Ֆրանսիայի ընտրություններից առաջ, ասել են դիվանագետները։
ԵՄ արտաքին գործերի նախարարները կսկսեն քննարկել այս հարցը սեպտեմբերի սկզբին Իռլանդիայի արևելյան ափի Ուիքլոու քաղաքում։
Ֆրանսիական քննարկման փաստաթուղթը, որը պաշտոնյաների և դիվանագետների կողմից նկարագրվում է որպես սցենարներ մշակելուն ուղղված շատ վաղ փուլի փաստաթուղթ, ներկայացնում է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ճարտարապետության բարեփոխման տարբերակներ։
Այն պնդում է, որ դաշինքի արտաքին քաղաքականության գործիքները «պարտադիր չէ, որ օպտիմալ կերպով են օգտագործվում» և կոչ է անում ամրապնդել Խորհրդի՝ որը ներկայացնում է մայրաքաղաքները՝ դերը դրանց կառավարման մեջ: Երկու էջանոց փաստաթուղթը, որն առաջին անգամ հրապարակվել է Financial Times-ի կողմից, ուրվագծում է երեք հնարավոր մոդել՝ Հանձնաժողովին ավելի մեծ լիազորություններ տալը, ԵՄԱԾ-ն Խորհրդին ավելի մոտեցնելը կամ երկու ինստիտուտներն էլ միաժամանակ ամրապնդելը։
Երրորդ տարբերակի համաձայն՝ Կալլասը զգալիորեն լիազորված կլինի Հանձնաժողովի ներսում: Նա կդառնա առաջին գործադիր փոխնախագահ՝ լիազորություններով հանձնակատարների և գլխավոր տնօրինությունների նկատմամբ, որոնք պատասխանատու են արտաքին գործերի, առևտրի և զարգացման ոլորտների համար։
Թերթի տվյալներով՝ նման մոդելը, որը դիվանագետների և վերլուծաբանների կարծիքով Փարիզի նախընտրելի տարբերակն է, կարող է նաև ընդունելի լինել Հանձնաժողովի համար, չնայած դա դեռևս կարող է բարդ լինել՝ հաշվի առնելով Կալլասի և Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի միջև հայտնի բարդ հարաբերությունները։
«Հանձնաժողովի ներսում»
Ֆրանսիացիները չեն ցանկանում ավելի շատ լիազորություններ տալ ֆոն դեր Լեյենին, ասաց Գիյոմ Դյուվալը, Կալլասի նախորդ Բորելի ելույթների հեղինակը, որն այժմ աշխատում է Փարիզի Ժակ Դելոր ինստիտուտում՝ վերլուծական կենտրոնում։
Ֆրանսիան ցանկանում է «Հանձնաժողովի ներսում հստակ հիերարխիկ կառուցվածք», – ասաց Դյուվալը։
Փարիզի համար կենտրոնական նպատակը «Հանձնաժողովի ներսում արտաքին գործերի և անվտանգության հարցերով շատ ուժեղ փոխնախագահ ունենալն է», – ասաց նա։ «Տրամաբանական կլինի, որ ԵՄԱԾ-ն դառնա Հանձնաժողովի գլխավոր տնօրեններից մեկը, բայց ոչ թե հանձնաժողովի նախագահի կողմից, այլ [բարձր ներկայացուցչի] կողմից՝ որպես Հանձնաժողովի փոխնախագահ և նաև որպես Խորհրդի անդամ», – ասաց նա։
Կալլասն արդեն երկու պաշտոն է կրում. նա և՛ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ է, և՛ ԵՄ արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարների հանդիպումների նախագահ։ Սակայն գործնականում, պնդում է Դյուվալը, գերագույն ներկայացուցիչը «իրական իշխանություն չունի տարբեր հանձնակատարների նկատմամբ»։
Նա որպես օրինակ մատնանշեց նախորդ Հանձնաժողովը։ Բորելի պաշտոնավարման ընթացքում այն ժամանակվա ընդլայնման հանձնակատար Օլիվեր Վարհելին առաջնորդում էր Իսրայելի քաղաքականությունը «և անում էր այն, ինչ ուզում էր՝ առանց Բորելին դիմելու», – ասաց Դյուվալը։
Եվ երբ Բորելը բողոքեց, Վարհելին «ուներ էր ֆոն դեր Լեյենի աջակցությունը», – ասաց նա։ Հանձնաժողովի խոսնակը հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ։
Փողը խոսում է
ԵՄ արտաքին քաղաքականության գործունեության որոշ փոփոխություններ արդեն իսկ տեղի են ունեցել աննկատ։ Քանի որ ֆոն դեր Լեյենը երկար ժամանակ պաշտպանում էր ավելի «աշխարհաքաղաքական» Հանձնաժողով, այդ խառնաշփոթը, որը ստեղծվել էր 2010 թվականին EEAS-ի ստեղծման ժամանակ, լարվածության մեջ է։ Covid համավարակի ժամանակ ֆոն դեր Լեյենը ցույց տվեց, որ կարող է ընդլայնել Հանձնաժողովի դերը՝ համակարգելով դաշինքի պատվաստանյութերի գնումները։
Արտաքին քաղաքականության մեջ Հանձնաժողովին ավելի մեծ դեր տալու տարբերակը կլինի այդ ուղղության վրա հիմնվելը։
Դրա մի մասը կարելի է անել պարզապես EEAS-ին դրամական միջոցներից զրկելով։
Չնայած EEAS-ը պատասխանատու է ԵՄ արտաքին և անվտանգության քաղաքականության մեծ մասի համար, գումարը հիմնականում այլուր է։ EEAS-ի բյուջեն, որը կազմում է մոտ 900 միլիոն եվրո, հիմնականում վարչական է՝ աշխատակազմի, շենքերի և ԵՄ արտասահմանյան պատվիրակությունների համար։ Ի տարբերություն դրա, զարգացման ծրագրերը ստանում են մոտ 11 միլիարդ եվրո, բայց, ի վերջո, ընկնում են Հանձնաժողովի իրավասության ներքո։
Չնայած չափազանցություն կլինի EEAS կառուցվածքի բոլոր թերությունները կապել անձերի հետ, դիվանագետները ընդգծում են այդ կապը։ EEAS-ի ստեղծումից ի վեր բարձր ներկայացուցչի պաշտոնը զբաղեցնող չորս քաղաքական գործիչները՝ Մեծ Բրիտանիայից Քեթրին Էշթոնը, Իտալիայից Ֆեդերիկա Մոգերինին, Իսպանիայից Բորելը և գործող Կալլասը, բոլորը խիստ քննադատության են ենթարկվել, քանի որ փորձել են կողմնորոշվել կառուցվածքում։
Մի քանի դիվանագետներ նշել են, որ Կալլասի ենթադրյալ սխալ քայլերը, այդ թվում՝ այն, որ նա ասել է, որ «ազատ աշխարհը նոր առաջնորդի կարիք ունի», նկատի ունենալով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, դժվարացնում է կառավարությունների համար նրա դերի ուժեղացման օգտին պնդելը: Այլ պաշտոնյաներ մեղադրել են նրան աշխատանքին չափազանց վարչապետի պես մոտենալու մեջ, այլ ոչ թե Բրյուսելի ինստիտուցիոնալ սահմանափակումներին հարմարվելու մեջ։
«Կառավարության և համակարգի թիվ մեկ անձից Հանձնաժողովի մի շարք փոխնախագահներից մեկը դառնալը կարող է ամենահեշտ անցումը չլինել», – ասել է Լոնդոնում, Բրյուսելում և Բեռլինում գտնվող Եվրոպական բարեփոխումների կենտրոնի փոխտնօրեն Իան Բոնդը:
Բաց մի թողեք
«Խառնաշփոթ». ԵՄ հանձնաժողովը մեղադրվում է արտաքին քաղաքականությունը խախտելու մեջ
Ընտրողները չեն հետաքրքրվում ԵՄ-ի համար տարածքային պատերազմներով, ասում է Մետսոլան
Բրյուսելը հակադարձում է Թրամփի տեխնոլոգիական սպառնալիքներին