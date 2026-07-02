02/07/2026

EU – Armenia

Սևանում «Mercedes»-ը վրաերթի է ենթարկել 79-ամյա հետիոտնի․ վերջինը տեղափոխվել է հիվանդանոց․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 02/07/2026 1 min read

Այսօր՝ հուլիսի 2-ին, վրաերթ է տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզում։

Ժամը 11։15-ի սահմաններում Սևան քաղաքի Շահումյան փողոցում, թիվ 18 հասցեի դիմաց, 45-ամյա Արկադի Գ․-ն իր վարած «Mercedes» մակնիշի ավտոմեքենայով վրաերթի է ենթարկել հետիոտն, Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ 79-ամյա Արմիկ Գ․-ին։

Վարորդը փախուստի չի դիմել, ահազանգել է շտապօգնություն և օպերատիվորեն ժամանած շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը վրաերթի ենթարկվածին նախ տեղում առաջին բուժօգնություն է ցուցաբերել, ապա տեղափոխել «Սևան» բժշկական կենտրոն։

Դեպքի փաստով Սևանի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ավտովթար և ողբերգական վրաերթ Երևան-Գյումրի ճանապարհին. 22-ամյա աղջիկը տեղում մահացել է, կա տուժած. Լուսանկար

02/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մերգելյանի» անվան ինստիտուտից տրավմաներով քաղաքացի է հոսպիտալացվել

02/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարցման համաձայն՝ եվրոպացիների գրեթե մեկ երրորդը սպասում է, որ իրենց կենսամակարդակը կնվազի

01/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երկրաշարժ է գրանցվել Հայաստանում

02/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն Հայաստանին առևտրային փրկարար օղակ է առաջարկում ռուսական սահմանափակումներից հետո

02/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բրյուսելը զգուշացնում է մայրաքաղաքներին՝ ձեռքերը հեռու մեր բյուջեից

02/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արզաքանցյանը ԱԺ ընտրությունների պատճառո՞վ է ամուսնալուծվել

02/07/2026 infomitk@gmail.com