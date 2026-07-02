ՔՊ-ն խմբակցության ղեկավարի թեկնածու է ընտրել

ՔՊ-ական Արուսյակ Մանավազյանը կուսակցության վարչության նիստում ընտրվել է խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարի թեկնածու։
Այս մասին հայտնել է Նիկոլ Փաշինյանը։
Որոշումն ընդունվել է ՔՊ վարչության նիստում։
ՔՊ-ական Արուսյակ Մանավազյանը կուսակցության վարչության նիստում ընտրվել է խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարի թեկնածու։
Այս մասին հայտնել է Նիկոլ Փաշինյանը։
Որոշումն ընդունվել է ՔՊ վարչության նիստում։
Բաց մի թողեք
Երկրաշարժ է գրանցվել Հայաստանում
Որոշում եմ կայացրել հրաժարվել Արցախի ԱԺ նախագահի պաշտոնից․ Աշոտ Դանիելյան. Լուսանկար
Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Փաշինյանին խորհուրդ է տվել Ուկրաինայի օրինակին հետևել