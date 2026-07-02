02/07/2026

EU – Armenia

ՔՊ-ն խմբակցության ղեկավարի թեկնածու է ընտրել

infomitk@gmail.com 02/07/2026 1 min read

ՔՊ-ական Արուսյակ Մանավազյանը կուսակցության վարչության նիստում ընտրվել է խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարի թեկնածու։

Այս մասին հայտնել է Նիկոլ Փաշինյանը։

Որոշումն ընդունվել է ՔՊ վարչության նիստում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Երկրաշարժ է գրանցվել Հայաստանում

02/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որոշում եմ կայացրել հրաժարվել Արցախի ԱԺ նախագահի պաշտոնից․ Աշոտ Դանիելյան. Լուսանկար

02/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Փաշինյանին խորհուրդ է տվել Ուկրաինայի օրինակին հետևել

02/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երկրաշարժ է գրանցվել Հայաստանում

02/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն Հայաստանին առևտրային փրկարար օղակ է առաջարկում ռուսական սահմանափակումներից հետո

02/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բրյուսելը զգուշացնում է մայրաքաղաքներին՝ ձեռքերը հեռու մեր բյուջեից

02/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արզաքանցյանը ԱԺ ընտրությունների պատճառո՞վ է ամուսնալուծվել

02/07/2026 infomitk@gmail.com