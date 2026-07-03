03/07/2026

EU – Armenia

Եթե արդեն թեկնածուներ են առաջադրում, նշանակում է` գիտեն ՍԴ-ն ինչ վճիռ է կայացնելու

infomitk@gmail.com 03/07/2026 1 min read

«Քաղաքացիական պայմանագիր»-ը Ազգային ժողովի ղեկավար կազմի թեկնածուների ընտրությունը կատարում է կուսակցության վարչության փակ նիստերում։

Հրապարակ թերթը գրել է․ Մասնավորապես, հենց այդ ձևաչափով են որոշվել Ազգային ժողովի նախագահի, ինչպես նաև Ազգային ժողովի փոխնախագահների պաշտոնների համար իշխող քաղաքական ուժի թեկնածուները։ Փորձեցինք պարզել, թե նախկինում ինչպիսի ընթացակարգ էր գործում Հանրապետական կուսակցության իշխանավարման տարիներին։

«Հրապարակը» դիմեց ՀՀԿ Գործադիր մարմնի անդամ, Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Սամվել Նիկոյանին՝ հետաքրքրվելով, թե ինչպես էին Հանրապետական կուսակցությունում կայացվում Ազգային ժողովի նախագահի և փոխնախագահների թեկնածուների վերաբերյալ որոշումները։ Մասնավորապես, հետաքրքրվեցինք՝ արդյոք այդ որոշումները նույնպե՞ս ընդունվում էին կուսակցական փակ նիստերի ընթացքում, թե՞ կիրառվում էր այլ մեխանիզմ կամ որոշումների կայացման այլ ձևաչափ էր գործում:

Նիկոյանը, մեզ հետ զրույցում, խոսելով թեմայի մասին, նկատեց. «Բոլոր նման որոշումները, որոնք կապված են Ազգային ժողովի ընտրությունների հետ, և ոչ միայն, նախապես քննարկվում էր կուսակցության բարձրագույն կառավարման մարմնում, այնուհետև` խմբակցությունում, հետո նոր Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում: Բնական է, որ կուսակցական բոլոր օղակների համաձայնությունը ստանալուց հետո նոր միայն պետք է որոշումը ներկայացվեր ԱԺ, քննարկվեր այն և այլն, սակայն բոլորի համաձայնությունը պետք է լիներ: Կուսակցական որոշակի օղակներ առնչություններ ունեին ընտրությունների հետ, սակայն կային պաշտոններ, որոնք քննարկվում էին նաև ՀՀԿ խորհրդում, ԳՄ-ում և այլն, սակայն խնդիրն այսօր հետևյալում է, ես չեմ հիշում այսպիսի դեպք, երբ հասարակությունը կասկածի տակ առներ քվեարկության արդյունքները, և քաղաքական յոթ ուժեր ընտրությունների արդյունքները վիճարկեին Սահմանադրական դատարանում, իսկ իշխող կուսակցությունը նման որոշումներ կայացներ` կուսակցության նիստերում: Եթե արդեն թեկնածուներ են առաջադրում, նշանակում է` արդեն գիտեն ՍԴ-ն ինչ վճիռ է կայացնելու, ինչպես, օրինակ, ընտրություններին հաջորդող գիշերը Փաշինյանը հայտարարեց իր հաղթանակի մասին, այն պարագայում, երբ տեղամասերի մեծ մասում հաշվարկը չէր ավարտվել, դա էլ փաստեց, որ նրանք գիտեին, թե ինչ է անելու Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը: Խնդիրը կարծում եմ հենց այստեղ է: Ինչ վերաբերում է թեկնածուների ընտրությանն, ապա, օրինակ, իմ թեկնածությունը որոշվել է կուսակցության գործադիր մարմնում»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Դպրոցների կառավարումն անցնում է նախարարությանը

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցիներն անցյալում էլ են Հայաստան այցելել, իրենց մանկության վայրերում եղել

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալեն Սիմոնյանի «վերջին դասը» եւ անորոշ ապագան

03/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իտալացի արքայադուստրը, որը կարող է դառնալ Ֆրանսիայի հաջորդ առաջին տիկինը. Լուսանկարներ

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ ընտրությունները հանդիսանում են հայ ժողովրդի կամքի բռնաբարման, գողացված քվեի հերթական արտահայտությունը

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատասխան կստանա Կիևին հասցված զանգվածային հարվածի համար

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քրեական աստիճանակարգության կարգավիճակ ունեցող եզդի Ջնդին ստանձնել է մեծ պարտքի ստացումը. նախաքննության ավարտ

03/07/2026 infomitk@gmail.com