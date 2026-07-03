03/07/2026

EU – Armenia

Կվերցնի՞ մանդատը, թե …

infomitk@gmail.com 03/07/2026 1 min read

ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է Ալեն Սիմոնյանի՝ պատգամավորական մանդատը չվերցնելու որոշմանը։

Քոչարյանը նշել է, որ ցավում է այդ որոշման համար՝ ընդգծելով, որ արտահերթ ընտրություններից հետո Սիմոնյանը, զբաղեցնելով Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը, պատշաճ կերպով իրականացրել է իր պարտականությունները և ապահովել խորհրդարանի օրակարգի բնականոն աշխատանքը։

Անդրադառնալով իր քաղաքական հետագա քայլերին՝ Քոչարյանը հայտնել է, որ պատրաստվում է վերցնել պատգամավորական մանդատը։ Միաժամանակ նա չի բացառել, որ այլ առաջարկների դեպքում կարող է քննարկել հետագա անելիքները և ընտրել գործունեության համապատասխան ուղղությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ առաքելությունը շարունակում է շուրջօրյա պարեկություն իրականացնել ՀՀ սահմանամերձ շրջաններում

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դալմա Գարդեն Մոլ»-ի մոտ բախվել են «Ford Fusion» ու «Ford Mustang», վիրավnր կա․ Լուսանկար

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Համաձայն չենք, որ օդորակիչի ներքո նստի, սուրճ խմի ու աշխատավարձ ստանա»

03/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ առաքելությունը շարունակում է շուրջօրյա պարեկություն իրականացնել ՀՀ սահմանամերձ շրջաններում

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանը և ԵՄ-ն կառուցողական քննարկում են անցկացրել մարդու իրավունքներին առնչվող հարցերի լայն շրջանակի շուրջ

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չկա մի նահատակ, որ նահատակվել է Արցախում, բայց դա չի եղել հանուն Հայաստանի․ Քրիստինե Վարդանյան

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ դպրոցում այլևս «անբավարար» գնահատական չկա. ինչպե՞ս է գնահատվում աշակերտի առաջադիմությունը

03/07/2026 infomitk@gmail.com