Կվերցնի՞ մանդատը, թե …

ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է Ալեն Սիմոնյանի՝ պատգամավորական մանդատը չվերցնելու որոշմանը։
Քոչարյանը նշել է, որ ցավում է այդ որոշման համար՝ ընդգծելով, որ արտահերթ ընտրություններից հետո Սիմոնյանը, զբաղեցնելով Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը, պատշաճ կերպով իրականացրել է իր պարտականությունները և ապահովել խորհրդարանի օրակարգի բնականոն աշխատանքը։
Անդրադառնալով իր քաղաքական հետագա քայլերին՝ Քոչարյանը հայտնել է, որ պատրաստվում է վերցնել պատգամավորական մանդատը։ Միաժամանակ նա չի բացառել, որ այլ առաջարկների դեպքում կարող է քննարկել հետագա անելիքները և ընտրել գործունեության համապատասխան ուղղությունը։
Բաց մի թողեք
ԵՄ առաքելությունը շարունակում է շուրջօրյա պարեկություն իրականացնել ՀՀ սահմանամերձ շրջաններում
«Դալմա Գարդեն Մոլ»-ի մոտ բախվել են «Ford Fusion» ու «Ford Mustang», վիրավnր կա․ Լուսանկար
«Համաձայն չենք, որ օդորակիչի ներքո նստի, սուրճ խմի ու աշխատավարձ ստանա»