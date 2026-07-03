Համայնքապետարանի շենքի բացմանը մարզպետին չեն հրավիրել․ Լուսանկար

Սյունիքի մարզկենտրոն Կապանում հանդիսավորությամբ բացվեց համայնքապետարանի նորակառույց շենքը, ինչը, թվում էր, պետք է մեկտեղեր մարզային և համայնքային իշխանություններին։ Սակայն ուշագրավ էր, որ Սյունիքի մարզպետը հրավիրվածների թվում չէր։
Այս փաստը վկայում է մարզկենտրոնի ու մարզային ղեկավարության միջև առկա հակասությունների մասին։ Կապանի իշխանությունը, Գևորգ Փարսյանը, ըստ էության, բացահայտորեն մերժում է Սյունիքում «զբոսաշրջիկի» կարգավիճակ ունեցող մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանին։
Սովորաբար համայնքների կողմից ներկայացված և համաֆինանսավորվող սուբվենցիոն ծրագրերի հաջողությունները մարզպետը վերագրում է անձամբ իրեն։ մՍակայն Կապանում այս սցենարը չի անցնում։
Կապանը թույլ չի տալիս, որ իր իրականացրած աշխատանքի հաշվին որևէ մեկը սեփական փիառն անի։ Այստեղ հստակ գիտեն սեփական աշխատանքի գինը և պատրաստ չեն հանդուրժել «տուրիստներին», ովքեր հիշում են համայնքի մասին միայն այն ժամանակ, երբ պետք է ժապավեններ կտրել կամ պատրաստի արդյունքը սեփականաշնորհել։
Բաց մի թողեք
Գյումրին կարող է կին քաղաքապետ ունենալ. Լուսանկար
Ալեն Սիմոնյանի մասով դեռ պետք է մտածենք, ես նախապես չեմ պլանավորել, որ նա չի լինելու ԱԺ նախագահ կամ պատգամավոր
Երկրաշարժ է գրանցվել Հայաստանում