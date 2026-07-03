03/07/2026

EU – Armenia

Համայնքապետարանի շենքի բացմանը մարզպետին չեն հրավիրել․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 03/07/2026 1 min read

Սյունիքի մարզկենտրոն Կապանում հանդիսավորությամբ բացվեց համայնքապետարանի նորակառույց շենքը, ինչը, թվում էր, պետք է մեկտեղեր մարզային և համայնքային իշխանություններին։ Սակայն ուշագրավ էր, որ Սյունիքի մարզպետը հրավիրվածների թվում չէր։

​Այս փաստը վկայում է մարզկենտրոնի ու մարզային ղեկավարության միջև առկա հակասությունների մասին։ Կապանի իշխանությունը, Գևորգ Փարսյանը, ըստ էության, բացահայտորեն մերժում է Սյունիքում «զբոսաշրջիկի» կարգավիճակ ունեցող մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանին։

​Սովորաբար համայնքների կողմից ներկայացված և համաֆինանսավորվող սուբվենցիոն ծրագրերի հաջողությունները մարզպետը վերագրում է անձամբ իրեն։ մՍակայն Կապանում այս սցենարը չի անցնում։

Կապանը թույլ չի տալիս, որ իր իրականացրած աշխատանքի հաշվին որևէ մեկը սեփական փիառն անի։ Այստեղ հստակ գիտեն սեփական աշխատանքի գինը և պատրաստ չեն հանդուրժել «տուրիստներին», ովքեր հիշում են համայնքի մասին միայն այն ժամանակ, երբ պետք է ժապավեններ կտրել կամ պատրաստի արդյունքը սեփականաշնորհել։

Համայնքապետարանի շենքի բացմանը մարզպետին չեն հրավիրել․ լուսանկարներ

Բաց մի թողեք

1 min read

Գյումրին կարող է կին քաղաքապետ ունենալ. Լուսանկար

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալեն Սիմոնյանի մասով դեռ պետք է մտածենք, ես նախապես չեմ պլանավորել, որ նա չի լինելու ԱԺ նախագահ կամ պատգամավոր

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկրաշարժ է գրանցվել Հայաստանում

02/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իտալացի արքայադուստրը, որը կարող է դառնալ Ֆրանսիայի հաջորդ առաջին տիկինը. Լուսանկարներ

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ ընտրությունները հանդիսանում են հայ ժողովրդի կամքի բռնաբարման, գողացված քվեի հերթական արտահայտությունը

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատասխան կստանա Կիևին հասցված զանգվածային հարվածի համար

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քրեական աստիճանակարգության կարգավիճակ ունեցող եզդի Ջնդին ստանձնել է մեծ պարտքի ստացումը. նախաքննության ավարտ

03/07/2026 infomitk@gmail.com