Հլը սրանց մանր քինախնդրության աստիճանը տեսեք ․․․ Լուսանկար

Հլը սրանց մանր քինախնդրության աստիճանը տեսեք․․․
Ուրեմն Տերյան փողոցի վրա, Տաշիրի շենքի դիմաց ավտոկայանատեղի կար, մարդիկ իրենց շենքի դիմաց վարձակալել էին ու բոլորն էին օգտվում։ Իրենցից շատ-շատ մի 2 մեքենա կայաներ, մնացած 17-18 տեղերից անվճար օգտվում էր ժողովուրդը։
Հիմա նիկոլը որոշել ա ծաղիկ ցանել շենքի դիմաց, ու առանց այն էլ անանցանելի Տերյանի երթևեկությունը լրիվ կոլապսի կենթարկվի․․․
Գրել է Հրանտ Խալաթյանը
Բաց մի թողեք
ԱԺ ընտրությունները հանդիսանում են հայ ժողովրդի կամքի բռնաբարման, գողացված քվեի հերթական արտահայտությունը
Երևանը կհյուրընկալի ֆուտզալի ՉԼ-ի նախնական փուլը
Այսօր սպասվում է ամենաշոգ օրը. հուլիսի 4-ից ջերմաստիճանը հանրապետության ողջ տարածքում կնվազի 5-7 աստիճանով