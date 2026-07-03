03/07/2026

EU – Armenia

Հլը սրանց մանր քինախնդրության աստիճանը տեսեք ․․․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 03/07/2026 1 min read

Հլը սրանց մանր քինախնդրության աստիճանը տեսեք․․․

Ուրեմն Տերյան փողոցի վրա, Տաշիրի շենքի դիմաց ավտոկայանատեղի կար, մարդիկ իրենց շենքի դիմաց վարձակալել էին ու բոլորն էին օգտվում։ Իրենցից շատ-շատ մի 2 մեքենա կայաներ, մնացած 17-18 տեղերից անվճար օգտվում էր ժողովուրդը։

Հիմա նիկոլը որոշել ա ծաղիկ ցանել շենքի դիմաց, ու առանց այն էլ անանցանելի Տերյանի երթևեկությունը լրիվ կոլապսի կենթարկվի․․․

Գրել է Հրանտ Խալաթյանը

Հլը սրանց մանր քինախնդրության աստիճանը տեսեք․․․

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱԺ ընտրությունները հանդիսանում են հայ ժողովրդի կամքի բռնաբարման, գողացված քվեի հերթական արտահայտությունը

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանը կհյուրընկալի ֆուտզալի ՉԼ-ի նախնական փուլը

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այսօր սպասվում է ամենաշոգ օրը. հուլիսի 4-ից ջերմաստիճանը հանրապետության ողջ տարածքում կնվազի 5-7 աստիճանով

03/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իտալացի արքայադուստրը, որը կարող է դառնալ Ֆրանսիայի հաջորդ առաջին տիկինը. Լուսանկարներ

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ ընտրությունները հանդիսանում են հայ ժողովրդի կամքի բռնաբարման, գողացված քվեի հերթական արտահայտությունը

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատասխան կստանա Կիևին հասցված զանգվածային հարվածի համար

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քրեական աստիճանակարգության կարգավիճակ ունեցող եզդի Ջնդին ստանձնել է մեծ պարտքի ստացումը. նախաքննության ավարտ

03/07/2026 infomitk@gmail.com