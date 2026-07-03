«Սխալ քայլ եմ արել»․ Պարույր Հայրիկյանը ջնջել է կուսակցության չաթը

Ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը պատահաբար ջնջել է ԱԻՄ կուսակիցների ներքին չաթը, որտեղ կուսակիցներով շփվում էին։
Այս մասին կուսակիցներին տեղեկացրել է Հայրիկյանը, նշելով, որ սխալ քայլ է արել։
Նա նաև հայտնել է, որ նոր զրուցարանին միանալու համար կարող են վերագրանցվել կապի պատասխանատուների մոտ։
Բաց մի թողեք
ԵՄ առաքելությունը շարունակում է շուրջօրյա պարեկություն իրականացնել ՀՀ սահմանամերձ շրջաններում
«Դալմա Գարդեն Մոլ»-ի մոտ բախվել են «Ford Fusion» ու «Ford Mustang», վիրավnր կա․ Լուսանկար
Կվերցնի՞ մանդատը, թե …