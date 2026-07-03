Տիգրան Արզաքանցյանի կնոջ՝ Նատալյա Ռոտենբերգի շուրջ քննարկումները նոր զարգացում են ստացել. Լուսանկար

Նախկին պատգամավոր և գործարար Տիգրան Արզաքանցյանի կնոջ՝ Նատալյա Ռոտենբերգի շուրջ վերջին օրերին ծավալված քննարկումները նոր զարգացում են ստացել:
Քննարկումների կենտրոնում հայտնված լուսանկարներում պատկերված ձեռնարկատեր Կարեն Մարգարյանը տեսաուղերձով արձագանքել է տարածվող խոսակցություններին։ Նա նշել է, որ չունի ընկերուհի, նշանած կամ կին և ներկայում որևէ հարաբերությունների մեջ չէ։
Մարգարյանը նաև կոչ է արել դադարեցնել անհիմն շահարկումները՝ ընդգծելով, որ հաճախ է շփվում և լուսանկարվում տարբեր աղջիկների հետ, սակայն դա չի նշանակում, թե նրանց հետ անձնական հարաբերություններ ունի։
Բաց մի թողեք
ԵՄ առաքելությունը շարունակում է շուրջօրյա պարեկություն իրականացնել ՀՀ սահմանամերձ շրջաններում
«Դալմա Գարդեն Մոլ»-ի մոտ բախվել են «Ford Fusion» ու «Ford Mustang», վիրավnր կա․ Լուսանկար
Կվերցնի՞ մանդատը, թե …