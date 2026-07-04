04/07/2026

EU – Armenia

Սեպտեմբերից կարող է սկսվել ֆինանսական ճգնաժամ

infomitk@gmail.com 04/07/2026 1 min read

ՄԱԿ-ը ունի ֆինանսական միջոցներ, որոնք կբավականացնեն մինչեւ օգոստոս ամսվա վերջը։

Հարկ է, որ անդամ երկրները կատարեն իրենց ֆինանսական պարտավորությունները կանոնավոր բյուջեն լցնելու համար։ Այլապես, սեպտեմբերից գլոբալ այդ կառույցում կարող է սկսվել ֆինանսական ծանր վիճակ։

Այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ Գլխավոր քարտուղարի օգնական Չանդրու Ռամանաթանը, ով նաեւ իրականացնում է կառույցի ֆինանսական վերահսկիչի պարտականությունները։

Պաշտոնյան ասել է, որ նույնիսկ այն դեպքում, եթե որոշակի վճարումներ կատարվեն, այնուհանդերձ՝ տարին կփակեն զրոյական վիճակում։ Ֆինանսական խնդիրը ՄԱԿ-ում սկսվել էր այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները հրաժարվել էր մուծումներ կատարել կանոնավոր բյուջեում, ինչպես նաեւ՝ կրճատել էր կամավոր ֆինանսական հատկացումները վերջինիս ենթակայության ներքո գործող կառույցներին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բրազիլիայի բացասական արձագանքը խնդիրներ է առաջացնում ԵՄ պողպատի հետ կնքված համաձայնագրերի համար

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիան մտադիր է միանալ եվրոյի միասնական վճարային գոտուն

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանի վարչապետը կոչ է արել ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում Ուկրաինային նոր ֆինանսական խոստումներ չտալ

04/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բողոքի ցույց Գերմանիայում․ ճանապարհներ են փակվել. Լուսանկար

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս որոշումը ոչ թե պայքարի ավարտն է, այլ դիմադրության փուլի սկիզբը․ հայտարարություն

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերից կարող է սկսվել ֆինանսական ճգնաժամ

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սահմանադրական դատարանը փաստացի տապալեց սահմանադրական կարգը

04/07/2026 infomitk@gmail.com