Բրազիլիայի բացասական արձագանքը խնդիրներ է առաջացնում ԵՄ պողպատի հետ կնքված համաձայնագրերի համար

Բրյուսելը հայտարարել է, որ համաձայնագիր ունի Բրազիլիայի հետ։ Բրազիլիան հայտարարել է, որ չունի։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական պողպատի ներմուծման նոր սահմանափակումները հազիվ են ուժի մեջ մտնում, և այնուամենայնիվ, նրանք արդեն խնդիրներ ունեն, քանի որ Բրազիլիան հերքել է Բրյուսելի հետ համաձայնագրի կնքման մասին՝ հակասելով ԵՄ-ի սեփական պնդումներին։
Վեճը կարող է լինել ավելի լայն դիվանագիտական հետևանքների վաղ նախազգուշացում, այն բանից հետո, երբ Եվրամիությունը այս շաբաթ գրեթե կիսով չափ կրճատեց երկրների կողմից առանց մաքսատուրքի մատակարարվող ծավալները և կրկնապատկեց քվոտաներից դուրս մաքսատուրքերը՝ հասցնելով 50 տոկոսի։ Պողպատի նոր պաշտպանությունները, որոնք հաջորդում են ԱՄՆ-ի կողմից նմանատիպ մաքսատուրքերի բարձրացմանը, նախատեսված են տեղական արդյունաբերությունը համաշխարհային մատակարարման ավելցուկից պաշտպանելու համար։
Աշխարհի ամենամեծ պողպատ արտադրող Չինաստանը կրճատվել է երկու երրորդով՝ ԵՄ նոր հատկացումների շրջանակներում։
Սակայն Բրյուսելը նաև ցավ է պատճառել տասնյակից ավելի երկրների, որոնց հետ ազատ առևտրի համաձայնագրեր ունի, ասելով, որ նրանք ընդունել են պողպատի քվոտաների միջին մեկ երրորդի կրճատումը։ Դրանց թվում է Բրազիլիան՝ լատինաամերիկյան Մերկոսուր դաշինքի ամենամեծ տնտեսությունը, որտեղ ավելի լայն առևտրային համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել միայն մայիսին՝ տարիներ տևած բանակցություններից հետո։
Բրազիլիան հերքել է պողպատի վերաբերյալ նման որևէ համաձայնագրի գոյությունը։ «Մինչ օրս Բրազիլիայի և ԵՄ-ի միջև փոխհատուցման վերաբերյալ որևէ համաձայնագիր չի եղել», – չորեքշաբթի երեկոյան կոշտ հայտարարության մեջ նշել են նրա արտաքին գործերի և առևտրի նախարարությունները։
Այս հոդվածի հրապարակումից հետո արված մեկնաբանության մեջ հանձնաժողովը նշել է, որ վերջին չորս ամիսների ընթացքում կառուցողականորեն համագործակցել է Բրազիլիայի հետ, և բանակցությունները կշարունակվեն։
«Մինչ օրս տեղի ունեցած քննարկումները հստակ ցույց են տվել փոխադարձաբար ընդունելի լուծում գտնելու համատեղ հանձնառությունը», – ասել է հանձնաժողովի խոսնակը։ «Մենք աշխատում ենք Բրազիլիայի նման վստահելի գործընկերոջ հետ համաձայնագրի վերջնական կնքման ուղղությամբ»։
Մինչ Բրազիլիայի ելույթը, երեքշաբթի օրը ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտարարել էր, որ Ժնևում գտնվող Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր գրասենյակում տեղի ունեցած գաղտնի քվոտաների վերաբերյալ բանակցությունները հեշտ չեն եղել։
«Մենք մատուցում ենք ավելի փոքր կարկանդակ, և, հետևաբար, անխուսափելիորեն, երկու կողմերից էլ կտրվող կտորները ավելի փոքր կլինեն յուրաքանչյուր երկրի համար», – ասել է պաշտոնյան, որը լրագրողներին տեղեկացրել է անանունության պայմանով։
Սկզբունքային համաձայնություն
Նոր պաշտպանության միջոցները նպատակ ունեն պաշտպանել եվրոպական պողպատի արդյունաբերությունը համաշխարհային գերարտադրությունից և ապահովել մատակարարման անվտանգ աղբյուր վերամշակման արդյունաբերությունների համար, ինչպիսիք են վերականգնվող էներգիայի և պաշտպանական արդյունաբերությունները։
Քանի որ նման սահմանափակումները, ընդհանուր առմամբ, անհամատեղելի են ազատ առևտրի համաձայնագրերի հետ, ԵՄ-ն փորձել է ավելի քիչ ցավ պատճառել այն երկրներին, որոնք ազատ առևտրի համաձայնագրեր ունեն ԵՄ-ի հետ։
Հանձնաժողովը երեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ սկզբունքային համաձայնության է եկել Բրազիլիայի և 12 այլ երկրների հետ։ Սակայն Բրազիլիան նոր քվոտաների համակարգը համարում է «միակողմանի միջոց» և ցանկանում է փոխհատուցում շուկայական մասնաբաժնի սպասվող կորստի համար։
Բրազիլիան նաև ընդգծել է, որ դա հիմնականում Ասիայում հիմնված գերարտադրության պատճառ չէ։
«Առևտրային սահմանափակման միջոցներ կիրառելը այն երկրների նկատմամբ, որոնք խնդրի պատճառը չեն, չի նպաստում արդյունավետ լուծում գտնելուն և կարող է հանգեցնել առևտրային պաշտպանության միջոցառումների սրացման», – ասվում է կառավարության հայտարարության մեջ։
Վերջին տարիներին Բրազիլիայի պողպատի արտահանումը Եվրոպա տատանվել է՝ 2022 թվականի 700,000 մետրիկ տոննայից մինչև ընդամենը 156,000 տոննա 2024 թվականին: Երեքշաբթի օրվա տվյալների համաձայն՝ ԵՄ-ն Բրազիլիային տրամադրել է մոտ 227,000 տոննա անմաքս քվոտաներ, չնայած դա բացառում է մնացորդային քվոտաները, որոնց համար այն կարող էր մրցակցել։
Առանց գործարքի ռիսկեր
Հանձնաժողովը հայտարարել է, որ սկզբունքային համաձայնությունների է հասել նաև Թուրքիայի, Հնդկաստանի, Կորեայի, Ինդոնեզիայի, Եգիպտոսի, Մեծ Բրիտանիայի, Շվեյցարիայի, Հյուսիսային Մակեդոնիայի, Հարավային Աֆրիկայի, Արգենտինայի, Ուկրաինայի և Սինգապուրի հետ։
Սակայն, ԵՄ-ի հետ սերտ առևտրային հարաբերություններ ունեցող պողպատի խոշոր մատակարարներից Ճապոնիան և Վիետնամը զգալիորեն բացակայում էին։
Եվրոպայի հետ ազատ առևտրի համաձայնագիր ունեցող կառավարությունները կարող են դատի տալ Բրյուսելին երկկողմանի կամ ԱՀԿ-ում՝ լուծում պարտադրելու համար։
Մայիսին բանակցությունների ժամանակ ճապոնացի մի պաշտոնյա ասել է, որ Տոկիոն «լուրջորեն կքննարկի» բոլոր տարբերակները՝ թե՛ երկկողմանի, թե՛ ԱՀԿ-ի միջոցով։
«Սա զրոյական գումարով խաղ է։ Մենք ավելի լավ է միասին աշխատենք մեր պողպատաձուլական արդյունաբերությունները սահմանազատելու ուղղությամբ», – հավելեցին նրանք։ Ճապոնիայի կառավարությունը հրաժարվեց հետագա մեկնաբանություններից քվոտաների հրապարակումից հետո։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լեյենը պաշտպանում է Իսրայելի հարցով հանձնաժողովին և մեղադրում ԵՄ կառավարություններին անգործության համար
Եվրոպայի անպատժելի հիմարությունը
Մեծ Բրիտանիայի ապագա վարչապետ Էնդի Բըրնհեմը բացառում է վաղաժամկետ խորհրդարանական ընտրությունները