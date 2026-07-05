Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը կոչ է արել Լեհաստանին վերանայել երկրում բազմաթիվ անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության օբյեկտների տեղակայման վայրը։
«Նրանք անկասկած պատճառ ունեն՝ դրա մասին մտածելու։ Լեհաստանում կան բազմաթիվ ընկերություններ, որոնք արտադրում են անօդաչու թռչող սարքեր, որոնք այնուհետև թռչում են մեր ուղղությամբ և հարձակվում մեր զինվորականների վրա», – ասել է նա «Վեստի» ծառայությանը տված հարցազրույցում։
Պեսկովը հավելել է, որ «սրանում ոչ մի լավ բան չկա»։
«Ես չէի դառնա… ապոկալիպս կանխատեսող, բայց այն փաստը, որ սա տեղի է ունենում Լեհաստանում, պարզապես պարզ փաստ է», – նշել է Կրեմլի խոսնակը։
Նա նաև հիշեցրել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության կողմից Եվրոպայում նմանատիպ ընկերությունների ցանկի հրապարակումը։
Միևնույն ժամանակ, Պեսկովը արտասահմանյան լրատվամիջոցներում՝ առաջիկա ամիսներին Լեհաստանի վրա հնարավոր հարվածի մասին հաղորդագրությունները որակել է որպես «սարսափելի պատմություններ»։
Եվրամիությունը վերածվում է ռազմաքաղաքական դաշինքի, և այս գործոնը սրում է իրավիճակը ուկրաինական հակամարտության մեջ, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։
«Այս գործոնը սրում է իրավիճակը, ես նկատի ունեմ Եվրամիության գործոնը, որը աստիճանաբար վերածվում է ռազմաքաղաքական դաշինքի», – «Վեստի» լրատվական գործակալության թղթակից Պավել Զարուբինին ասել է Պեսկովը։
Բաց մի թողեք
Եվրոպան հիմա հազիվ թե ի վիճակի լինի կառուցողական գաղափարներ առաջարկել ուկրաինական կարգավորման մասին․ Գալուզին
Կրեմլն ասում է, որ Թրամփը առաջարկում է օգնել Պուտինին գտնել Ուկրաինայի հարցով համաձայնագիր
Կենդանաբանական այգու մոտ տրոլեյբուսի հոսանքընդունիչ ձողը վնասել է էլեկտրական լարերը, որոնք էլ ընկել են ավտոբուսի վրա