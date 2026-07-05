05/07/2026

EU – Armenia

Եվրոպան հիմա հազիվ թե ի վիճակի լինի կառուցողական գաղափարներ առաջարկել ուկրաինական կարգավորման մասին․ Գալուզին

infomitk@gmail.com 05/07/2026 1 min read

«Եվրոպան հիմա հազիվ թե ի վիճակի լինի կառուցողական գաղափարներ առաջարկել ուկրաինական կարգավորման վերաբերյալ»:

Այս մասին ՌԻԱ Նովոստի-ին հայտարարել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը։

«Ինչ վերաբերում է վերջին շրջանում եվրոպական առաջնորդների հաճախակի դարձած հայտարարություններին Ռուսաստանի հետ «խոսելու» անհրաժեշտության մասին, նախևառաջ՝ ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման նպատակով, ապա դրանք շարունակում են համատեղվել մեր երկրին «ռազմավարական պարտություն» հասցնելու կոչերի հետ։ Նման խեղաթյուրված տրամաբանությունը հստակ նշան է այն բանի, որ այսօր Եվրոպան հազիվ թե ի վիճակի լինի որևէ կառուցողական գաղափար առաջարկել»,- ասել է նա:

Ավելի վաղ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, որ Վլադիմիր Զելենսկին լկտի և անիրատեսական պայմաններ է առաջադրում Մոսկվային և իր եվրոպացի համակարգողներին՝ Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման հարցում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կրեմլն ասում է, որ Թրամփը առաջարկում է օգնել Պուտինին գտնել Ուկրաինայի հարցով համաձայնագիր

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կենդանաբանական այգու մոտ տրոլեյբուսի հոսանքընդունիչ ձողը վնասել է էլեկտրական լարերը, որոնք էլ ընկել են ավտոբուսի վրա

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանի վարչապետը կոչ է արել ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում Ուկրաինային նոր ֆինանսական խոստումներ չտալ

04/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բելգիայում և Ֆրանսիայում հունիսյան շոգի պատճառով մահացությունների թիվը կտրուկ աճել է

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իռլանդիան հետապնդում է ԵՄ բյուջեի ոսկին

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու է Սերբիան Վուչիչի հանկարծակի հրաժարականի մասին խոսակցությունը անտեսում որպես շեղող հանգամանք

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քիր Սթարմերը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնից հրաժարական տալու որոշումը որակում է «խիստ անձնական»

05/07/2026 infomitk@gmail.com