«Զսպման կարգադրություն է անհրաժեշտ», – ասում է Թրամփը Իտալիայի վարչապետ Մելոնիի մասին ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ

Վաշինգտոնի և Հռոմի միջև լարվածությունը սրվեց հունիսի վերջին, երբ Թրամփը հայտարարեց, որ Մելոնին «աղաչել» է իրեն միասին լուսանկարվելու համար՝ իր վարկանիշը բարձրացնելու նպատակով։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրապարակել է իր և Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի միջև մշակված լուսանկար՝ «Զսպման կարգադրություն է անհրաժեշտ» մակագրությամբ՝ երկու առաջնորդների միջև վերջին սրացման ժամանակ։
«Մարդիկ գալիս և գնում են, բայց հարաբերությունները պետք է երկար տևեն», – Sky TG24 լրատվական հեռուստաալիքին ասել է Իտալիայի պաշտպանության նախարար Գուիդո Կրոսետտոն։
Արտգործնախարար Անտոնիո Տայանին նաև ասել է, որ «համոզված է, որ տրանսատլանտյան հարաբերությունները գերազանցում են անհատական մեկնաբանությունները»։
Մելոնին անձամբ չի պատասխանել։
Թրամփը լուսանկարը հրապարակել է առանց մակագրության, ուստի անհասկանալի է, թե ինչի է վերաբերում արգելող որոշման մեկնաբանությունը, սակայն հունիսի վերջին Վաշինգտոնի և Հռոմի միջև լարվածություն է առաջացել, երբ Թրամփը պնդել է, որ Մելոնին «աղաչել» է իրեն միասին լուսանկարվելու համար՝ իր վարկանիշը բարձրացնելու նպատակով։
«Նա վատ է հանդես գալիս Իտալիայում իր ժողովրդականության մակարդակով, հնարավոր է՝ այն պատճառով, որ մերժել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին՝ մի երկրի, որը իսկապես սիրում և պաշտպանում է Իտալիան, երբ խոսքը վերաբերում էր Իրանին միջուկային զենք ձեռք բերելուն կամ մշակելուն խոչընդոտելուն (բայց այդ հարցում ՆԱՏՕ-ն նույնպես այդպես վարվեց!),- գրել է Թրամփը Truth Social-ում իր գրառման մեջ։
Մելոնին մերժել է պնդումը՝ ասելով. «Այս մշտական, չհրահրված հարձակումները անիմաստ են»։
«Ինչ վերաբերում է իմ ժողովրդականությանը, ապա քո ընկերը լինելը, անշուշտ, չի օգնել դրան, և ոչ էլ կախված է քո հետ իմ հարաբերություններից», – ասաց Մելոնին՝ նախքան նախագահին առաջարկելը կենտրոնանալ իր սեփական վարկանիշի վրա։
Թրամփի և Մելոնիի միջև հարաբերությունները, որը նախկինում համարվում էր նախագահի ամենամտերիմ դաշնակիցներից մեկը Եվրոպայում, վատթարացել են վերջին ամիսներին՝ Իրանում ԱՄՆ-Իսրայել պատերազմի տնտեսական հետևանքներից և Մելոնիի կողմից Մերձավոր Արևելք ուղևորվող ամերիկյան ինքնաթիռներին Սիցիլիայում գտնվող իր ավիաբազան օգտագործելու մերժումից հետո։
Զույգը նաև վիճաբանել է Հռոմի պապ Լևոն XIV-ի շուրջ, որտեղ Մելոնին պաշտպանել է պապին, այն բանից հետո, երբ Թրամփը նրան համարել է «թույլ հանցագործությունների հարցում և սարսափելի արտաքին քաղաքականության համար»։
«Հռոմի պապը կաթոլիկ եկեղեցու գլուխն է, և ճիշտ ու նորմալ է, որ նա կոչ է անում խաղաղության և դատապարտում է պատերազմի յուրաքանչյուր ձև», – ի պատասխան ասել է Մելոնին։
Սոցիալական ցանցերում մոլորեցնող գրառումներ
Թրամփի և Մելոնիի միջև վերջերս տեղի ունեցած վեճը սոցիալական ցանցերում իտալացի առաջնորդին աջակցելու համար հրապարակված գրառումների ալիք է առաջացրել, մի քանի օգտատերեր կիսվել են կադրերով, որոնցում երևում է, թե ինչպես են նրան գրկում կողմնակիցները և ծափահարում ամբոխը։
Վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ Մելոնիի «Իտալիայի եղբայրներ» կուսակցությունը մնում է երկրի ամենատարածված քաղաքական ուժը: Հունիսին Sky TG24-ի համար YouTrend-ի կողմից անցկացված հարցման համաձայն՝ կուսակցությունը 28.6% ընտրողների ձայների հարաբերակցությամբ է, ավելի քան յոթ միավորով առաջ անցնելով ձախակենտրոն Դեմոկրատական կուսակցությունից, որը կազմում է 21.5%:
Այնուամենայնիվ, հասանելի թվերը նաև ցույց են տալիս, որ նրա անձնական ժողովրդականությունը ավելի թույլ է. ապրիլին YouGov-ի կողմից անցկացված հարցումը ցույց է տվել, որ իտալացիների 35%-ը դրական է վերաբերվում Մելոնիին, իսկ 57%-ը՝ բացասական:
Փետրվարին հրապարակված Ipsos-ի առանձին հարցման համաձայն՝ նրա հավանության վարկանիշը կազմել է 44%:
Այս թվերը ցածր են, քան 2023 թվականին, երբ Pew Research-ը պարզել էր, որ իտալացիների 57%-ը դրական կարծիք ուներ Մելոնիի մասին նրա պաշտոնը ստանձնելուց մեկ տարի անց:
Չնայած նրա անձնական ժողովրդականությունը կարող է փոքր-ինչ նվազել է պաշտոնը ստանձնելու ժամանակ գրանցված ամենաբարձր ցուցանիշներից, քիչ ապացույցներ կան, որ նա քաղաքական փլուզման առջև է կանգնած։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան աստղ Բարդելան պատրաստվում է պարզել, թե արդյոք առաջադրվում է նախագահի պաշտոնում
Ֆոն դեր Լեյենը խոստացել է քննարկել Ուկրաինային լրացուցիչ ՀՕՊ համակարգեր տրամադրելու հարցը
Ինչու է Սերբիան Վուչիչի հանկարծակի հրաժարականի մասին խոսակցությունը անտեսում որպես շեղող հանգամանք