06/07/2026

EU – Armenia

«Զսպման կարգադրություն է անհրաժեշտ», – ասում է Թրամփը Իտալիայի վարչապետ Մելոնիի մասին ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ

infomitk@gmail.com 06/07/2026 1 min read

Վաշինգտոնի և Հռոմի միջև լարվածությունը սրվեց հունիսի վերջին, երբ Թրամփը հայտարարեց, որ Մելոնին «աղաչել» է իրեն միասին լուսանկարվելու համար՝ իր վարկանիշը բարձրացնելու նպատակով։

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրապարակել է իր և Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի միջև մշակված լուսանկար՝ «Զսպման կարգադրություն է անհրաժեշտ» մակագրությամբ՝ երկու առաջնորդների միջև վերջին սրացման ժամանակ։

«Մարդիկ գալիս և գնում են, բայց հարաբերությունները պետք է երկար տևեն», – Sky TG24 լրատվական հեռուստաալիքին ասել է Իտալիայի պաշտպանության նախարար Գուիդո Կրոսետտոն։

Արտգործնախարար Անտոնիո Տայանին նաև ասել է, որ «համոզված է, որ տրանսատլանտյան հարաբերությունները գերազանցում են անհատական ​​մեկնաբանությունները»։

Մելոնին անձամբ չի պատասխանել։

Թրամփը լուսանկարը հրապարակել է առանց մակագրության, ուստի անհասկանալի է, թե ինչի է վերաբերում արգելող որոշման մեկնաբանությունը, սակայն հունիսի վերջին Վաշինգտոնի և Հռոմի միջև լարվածություն է առաջացել, երբ Թրամփը պնդել է, որ Մելոնին «աղաչել» է իրեն միասին լուսանկարվելու համար՝ իր վարկանիշը բարձրացնելու նպատակով։

«Նա վատ է հանդես գալիս Իտալիայում իր ժողովրդականության մակարդակով, հնարավոր է՝ այն պատճառով, որ մերժել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին՝ մի երկրի, որը իսկապես սիրում և պաշտպանում է Իտալիան, երբ խոսքը վերաբերում էր Իրանին միջուկային զենք ձեռք բերելուն կամ մշակելուն խոչընդոտելուն (բայց այդ հարցում ՆԱՏՕ-ն նույնպես այդպես վարվեց!),- գրել է Թրամփը Truth Social-ում իր գրառման մեջ։

Մելոնին մերժել է պնդումը՝ ասելով. «Այս մշտական, չհրահրված հարձակումները անիմաստ են»։

«Ինչ վերաբերում է իմ ժողովրդականությանը, ապա քո ընկերը լինելը, անշուշտ, չի օգնել դրան, և ոչ էլ կախված է քո հետ իմ հարաբերություններից», – ասաց Մելոնին՝ նախքան նախագահին առաջարկելը կենտրոնանալ իր սեփական վարկանիշի վրա։

Թրամփի և Մելոնիի միջև հարաբերությունները, որը նախկինում համարվում էր նախագահի ամենամտերիմ դաշնակիցներից մեկը Եվրոպայում, վատթարացել են վերջին ամիսներին՝ Իրանում ԱՄՆ-Իսրայել պատերազմի տնտեսական հետևանքներից և Մելոնիի կողմից Մերձավոր Արևելք ուղևորվող ամերիկյան ինքնաթիռներին Սիցիլիայում գտնվող իր ավիաբազան օգտագործելու մերժումից հետո։

Զույգը նաև վիճաբանել է Հռոմի պապ Լևոն XIV-ի շուրջ, որտեղ Մելոնին պաշտպանել է պապին, այն բանից հետո, երբ Թրամփը նրան համարել է «թույլ հանցագործությունների հարցում և սարսափելի արտաքին քաղաքականության համար»։

«Հռոմի պապը կաթոլիկ եկեղեցու գլուխն է, և ճիշտ ու նորմալ է, որ նա կոչ է անում խաղաղության և դատապարտում է պատերազմի յուրաքանչյուր ձև», – ի պատասխան ասել է Մելոնին։

Սոցիալական ցանցերում մոլորեցնող գրառումներ

Թրամփի և Մելոնիի միջև վերջերս տեղի ունեցած վեճը սոցիալական ցանցերում իտալացի առաջնորդին աջակցելու համար հրապարակված գրառումների ալիք է առաջացրել, մի քանի օգտատերեր կիսվել են կադրերով, որոնցում երևում է, թե ինչպես են նրան գրկում կողմնակիցները և ծափահարում ամբոխը։

Վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ Մելոնիի «Իտալիայի եղբայրներ» կուսակցությունը մնում է երկրի ամենատարածված քաղաքական ուժը: Հունիսին Sky TG24-ի համար YouTrend-ի կողմից անցկացված հարցման համաձայն՝ կուսակցությունը 28.6% ընտրողների ձայների հարաբերակցությամբ է, ավելի քան յոթ միավորով առաջ անցնելով ձախակենտրոն Դեմոկրատական ​​կուսակցությունից, որը կազմում է 21.5%:

Այնուամենայնիվ, հասանելի թվերը նաև ցույց են տալիս, որ նրա անձնական ժողովրդականությունը ավելի թույլ է. ապրիլին YouGov-ի կողմից անցկացված հարցումը ցույց է տվել, որ իտալացիների 35%-ը դրական է վերաբերվում Մելոնիին, իսկ 57%-ը՝ բացասական:

Փետրվարին հրապարակված Ipsos-ի առանձին հարցման համաձայն՝ նրա հավանության վարկանիշը կազմել է 44%:

Այս թվերը ցածր են, քան 2023 թվականին, երբ Pew Research-ը պարզել էր, որ իտալացիների 57%-ը դրական կարծիք ուներ Մելոնիի մասին նրա պաշտոնը ստանձնելուց մեկ տարի անց:

Չնայած նրա անձնական ժողովրդականությունը կարող է փոքր-ինչ նվազել է պաշտոնը ստանձնելու ժամանակ գրանցված ամենաբարձր ցուցանիշներից, քիչ ապացույցներ կան, որ նա քաղաքական փլուզման առջև է կանգնած։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան աստղ Բարդելան պատրաստվում է պարզել, թե արդյոք առաջադրվում է նախագահի պաշտոնում

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆոն դեր Լեյենը խոստացել է քննարկել Ուկրաինային լրացուցիչ ՀՕՊ համակարգեր տրամադրելու հարցը

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու է Սերբիան Վուչիչի հանկարծակի հրաժարականի մասին խոսակցությունը անտեսում որպես շեղող հանգամանք

05/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիայում Զելենսկուն թույլ չեն տա ելույթ ունենալ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող առանձնատնից առգրավվել է 3 առյուծ և 1 վագր․ ՔԿ

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆլեշի Արմենը հրամայել է վերացնել խասկիին եւ նրա ձագերին․ Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուլղարիայի բյուջետային ճգնաժամ. Ռեկորդային ծախսեր, ռեկորդային պարտք, բայց բարեփոխումների բացակայություն

06/07/2026 infomitk@gmail.com