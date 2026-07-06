06/07/2026

EU – Armenia

Նորվեգիան հրապարակել է թագաժառանգ Մետտե-Մարիտի առաջին լուսանկարը թոքերի փոխպատվաստումից հետո

infomitk@gmail.com 06/07/2026 1 min read

Lysefjorden i närheten av Stavanger i Norge. 2008-04-13

Մետտե-Մարիտի մոտ 2018 թվականին ախտորոշվել է թոքերի ֆիբրոզ, որը առաջացնում է թոքերի սպիացում և շնչառության դժվարացում, և նա ստիպված է եղել կրճատել իր պարտականությունները տարիների ընթացքում։

Նորվեգիայի թագավորական պալատը երկուշաբթի օրը հրապարակել է երկրի թագաժառանգ Մետտե-Մարիտի առաջին լուսանկարները հունիսին թոքերի փոխպատվաստում կատարելուց հետո։

Պալատը սոցիալական ցանցերում հրապարակել է թագաժառանգ արքայադստեր լուսանկարը, որը նստած է բազմոցին իր ամուսնու՝ թագաժառանգ Հաակոնի կողքին և դիտում է, թե ինչպես է Նորվեգիան հաղթում Բրազիլիային՝ տանելով երկիրը դեպի իր առաջին Աշխարհի առաջնության քառորդ եզրափակիչ։

«Երեկվա երեկոն վերածվեց պատմական երեկոյի», – ասել է Նորվեգիայի թագավորական տունը Instagram-ում հրապարակված գրառման մեջ։

Երկրորդ լուսանկարում զույգը պատուհանից նայում է դրսում հավաքված ուրախ ամբոխին։

Նա հավելել է, որ թագաժառանգը և թագաժառանգը խաղին հետևել են պալատից։

Չնայած պալատում անցկացրած երեկոյին, մամուլի խոսնակը AFP լրատվական գործակալությանը հայտնել է, որ թագաժառանգ արքայադուստրը դեռևս դուրս չի գրվել հիվանդանոցից։

52-ամյա Մետտե-Մարիտի մոտ 2018 թվականին ախտորոշվել է թոքային ֆիբրոզ, որը առաջացնում է թոքերի սպիացում և շնչառության դժվարացում, և նա ստիպված է եղել կրճատել իր պարտականությունները տարիների ընթացքում։

Նրա վիճակը զգալիորեն վատթարացել էր վերջին վեց ամիսների ընթացքում, և բժիշկները հունիսի 5-ին հայտնել էին, որ նա ընդգրկվել է թոքերի փոխպատվաստման սպասման ցուցակում, իսկ հունիսի 17-ին պալատը հայտարարել էր, որ նրա թոքերի «հաջող» փոխպատվաստում է իրականացվել։

2001 թվականին Հաակոնի հետ ամուսնանալուց հետո միայնակ մայր Մետտե-Մարիտի առողջական խնդիրները համընկել են նրա 29-ամյա որդու՝ նախկին հարաբերություններից Մարիուս Բորգ Հոյբիի բարձր մակարդակի դատավարության հետ, որը վնասել է միապետության հեղինակությանը հասարակության աչքում։

Հունիսին Օսլոյի դատարանը Հոյբիին դատապարտեց չորս տարվա ազատազրկման՝ երկու բռնաբարության և 32 այլ հանցագործությունների համար, փետրվար և մարտ ամիսներին վեցշաբաթյա դատավարությունից հետո։

Հոյբին հերքել է ամենալուրջ մեղադրանքները, և նրա փաստաբանները բողոքարկել են դատավճիռը, ըստ տեղական լրատվամիջոցների։

Մետտե-Մարիտին նաև անհանգստացրել են դատապարտված ամերիկացի սեռական հանցագործ Ջեֆրի Էպշտեյնի հետ իր ընկերության մասին բացահայտումները։

Հունվարին հրապարակվեցին փաստաթղթեր, որոնք բացահայտում էին նրա հաճախակի շփումները Էպշտեյնի հետ 2011-2014 թվականներին, այն բանից հետո, երբ նա դատապարտվեց անչափահասին սեռական ոտնձգության մեջ, ինչը ցնցեց նորվեգացիներին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիայում Զելենսկուն թույլ չեն տա ելույթ ունենալ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիան 2027 թվականին մեկ երրորդով կավելացնի պաշտպանության ծախսերը

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիայի կործանիչները Նորվեգական ծովի վրայով ռուսական ինքնաթիռ են խփել ավիակիրի մոտ

06/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիայում Զելենսկուն թույլ չեն տա ելույթ ունենալ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող առանձնատնից առգրավվել է 3 առյուծ և 1 վագր․ ՔԿ

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆլեշի Արմենը հրամայել է վերացնել խասկիին եւ նրա ձագերին․ Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուլղարիայի բյուջետային ճգնաժամ. Ռեկորդային ծախսեր, ռեկորդային պարտք, բայց բարեփոխումների բացակայություն

06/07/2026 infomitk@gmail.com