Նորվեգիան հրապարակել է թագաժառանգ Մետտե-Մարիտի առաջին լուսանկարը թոքերի փոխպատվաստումից հետո

Մետտե-Մարիտի մոտ 2018 թվականին ախտորոշվել է թոքերի ֆիբրոզ, որը առաջացնում է թոքերի սպիացում և շնչառության դժվարացում, և նա ստիպված է եղել կրճատել իր պարտականությունները տարիների ընթացքում։
Նորվեգիայի թագավորական պալատը երկուշաբթի օրը հրապարակել է երկրի թագաժառանգ Մետտե-Մարիտի առաջին լուսանկարները հունիսին թոքերի փոխպատվաստում կատարելուց հետո։
Պալատը սոցիալական ցանցերում հրապարակել է թագաժառանգ արքայադստեր լուսանկարը, որը նստած է բազմոցին իր ամուսնու՝ թագաժառանգ Հաակոնի կողքին և դիտում է, թե ինչպես է Նորվեգիան հաղթում Բրազիլիային՝ տանելով երկիրը դեպի իր առաջին Աշխարհի առաջնության քառորդ եզրափակիչ։
«Երեկվա երեկոն վերածվեց պատմական երեկոյի», – ասել է Նորվեգիայի թագավորական տունը Instagram-ում հրապարակված գրառման մեջ։
Երկրորդ լուսանկարում զույգը պատուհանից նայում է դրսում հավաքված ուրախ ամբոխին։
Նա հավելել է, որ թագաժառանգը և թագաժառանգը խաղին հետևել են պալատից։
Չնայած պալատում անցկացրած երեկոյին, մամուլի խոսնակը AFP լրատվական գործակալությանը հայտնել է, որ թագաժառանգ արքայադուստրը դեռևս դուրս չի գրվել հիվանդանոցից։
52-ամյա Մետտե-Մարիտի մոտ 2018 թվականին ախտորոշվել է թոքային ֆիբրոզ, որը առաջացնում է թոքերի սպիացում և շնչառության դժվարացում, և նա ստիպված է եղել կրճատել իր պարտականությունները տարիների ընթացքում։
Նրա վիճակը զգալիորեն վատթարացել էր վերջին վեց ամիսների ընթացքում, և բժիշկները հունիսի 5-ին հայտնել էին, որ նա ընդգրկվել է թոքերի փոխպատվաստման սպասման ցուցակում, իսկ հունիսի 17-ին պալատը հայտարարել էր, որ նրա թոքերի «հաջող» փոխպատվաստում է իրականացվել։
2001 թվականին Հաակոնի հետ ամուսնանալուց հետո միայնակ մայր Մետտե-Մարիտի առողջական խնդիրները համընկել են նրա 29-ամյա որդու՝ նախկին հարաբերություններից Մարիուս Բորգ Հոյբիի բարձր մակարդակի դատավարության հետ, որը վնասել է միապետության հեղինակությանը հասարակության աչքում։
Հունիսին Օսլոյի դատարանը Հոյբիին դատապարտեց չորս տարվա ազատազրկման՝ երկու բռնաբարության և 32 այլ հանցագործությունների համար, փետրվար և մարտ ամիսներին վեցշաբաթյա դատավարությունից հետո։
Հոյբին հերքել է ամենալուրջ մեղադրանքները, և նրա փաստաբանները բողոքարկել են դատավճիռը, ըստ տեղական լրատվամիջոցների։
Մետտե-Մարիտին նաև անհանգստացրել են դատապարտված ամերիկացի սեռական հանցագործ Ջեֆրի Էպշտեյնի հետ իր ընկերության մասին բացահայտումները։
Հունվարին հրապարակվեցին փաստաթղթեր, որոնք բացահայտում էին նրա հաճախակի շփումները Էպշտեյնի հետ 2011-2014 թվականներին, այն բանից հետո, երբ նա դատապարտվեց անչափահասին սեռական ոտնձգության մեջ, ինչը ցնցեց նորվեգացիներին։
Բաց մի թողեք
Թուրքիայում Զելենսկուն թույլ չեն տա ելույթ ունենալ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում
Գերմանիան 2027 թվականին մեկ երրորդով կավելացնի պաշտպանության ծախսերը
Մեծ Բրիտանիայի կործանիչները Նորվեգական ծովի վրայով ռուսական ինքնաթիռ են խփել ավիակիրի մոտ